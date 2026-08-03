هیاترییسه مجلس خبرگان در بیانیهای با اعلام حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرد اعتماد به آمریکا «سرابی بیش نیست» و هرگونه اقدام برای «استیفای حقوق ملت» باید در چارچوب «رهنمودهای مجتبی خامنهای» انجام شود.
در این بیانیه آمده است «امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمیبرد.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «بر همه آزادگان در هر نقطه عالم لازم است که پرچم انتقام و خونخواهی امام شهید را برافراشته نگه دارند.»
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی برای خبرگزاری رویترز نوشت سودهای کلان صنعت پالایش در پی جنگ ایران، درآمد شرکتهای بزرگ نفتی را بهطور چشمگیری افزایش داده و بخشی از صنعت انرژی را که بسیاری از سرمایهگذاران آن را کمبازده میدانستند، دوباره در کانون توجه قرار داده است.
بر اساس این مطلب که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، بخش پالایش، با وجود نقش کلیدی در زنجیره تامین انرژی، سالها کمجاذبهترین حوزه صنعت نفت برای شرکتهای غربی بوده است.
هزینههای بالای بهرهبرداری، نوسان شدید حاشیه سود، افزایش «هزینههای کربنی» و رقابت پالایشگاههای تحت حمایت دولتها در خاورمیانه، آفریقا و آسیا، بسیاری از غولهای نفتی را به کاهش سرمایهگذاری در این بخش سوق داده است.
«هزینههای کربنی» به مالیات، مجوزهای انتشار و دیگر هزینههایی گفته میشود که دولتها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از صنایع آلاینده، از جمله پالایشگاهها، دریافت میکنند.
روند عقبنشینی از سرمایهگذاری در پالایشگاهها از اواخر دهه ۲۰۱۰، بهویژه در اروپا، سرعت گرفت؛ زیرا دولتها و شرکتها با اتکا به رشد سریع خودروهای برقی پیشبینی میکردند تقاضا برای سوخت تا دهه ۲۰۳۰ کاهش یابد و نیاز به توسعه ظرفیت پالایش کمتر شود.
در نتیجه، ظرفیت پالایش پنج شرکت بزرگ نفتی غربی شامل بیپی، شورون، اکسونموبیل، شل و توتالانرژیز از ۱۶.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵، معادل ۲۲ درصد ظرفیت جهانی، به ۱۰.۴ میلیون بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافت؛ رقمی که تنها ۱۳ درصد از پالایش نفت خام جهان را تشکیل میدهد.
در این میان، شرکت شل بیشترین کاهش را تجربه کرده و تعداد پالایشگاههای خود را از ۴۰ واحد به ۷ پالایشگاه رسانده است.
با این حال، در پی تشدید درگیریهای نظامی در مناطق نفتخیز طی یک سال گذشته، وضعیت صنعت پالایش بهطور محسوسی بهبود یافته است.
تحلیلگران معتقدند این رونق در بلندمدت با تغییر الگوی مصرف نفت و کاهش تدریجی تقاضا برای سوختهای فسیلی، دوام نخواهد داشت.
از افول سرمایهگذاری تا جهش سودآوری
جنگ ایران یکی از مهمترین عوامل رونق صنعت پالایش بوده است. بسته ماندن تنگه هرمز برای چند ماه و محدود شدن دسترسی پالایشگاهها به نفت خام، همزمان با حملات تهران به پالایشگاههای خاورمیانه، حاشیه سود پالایش بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به رکوردی بیسابقه رساند.
اختلال در عرضه نفت خام خاورمیانه، پالایشگاهها بهویژه در آسیا را ناچار به کاهش تولید کرد.
چین با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، برای جبران افت واردات، فعالیت پالایشگاههای خود را بهشدت کاهش داد و صادرات سوخت را متوقف کرد.
برآیند این تحولات در سهماهه دوم سال جاری میلادی حدود پنج میلیون بشکه در روز، معادل نزدیک به شش درصد از ظرفیت پالایش جهان پیش از جنگ، را از مدار خارج کرد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، میانگین پالایش نفت جهان به حدود ۷۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از زمان همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.
در همین حال، حملات مداوم پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، ظرفیت پالایش این کشور را بهشدت کاهش داد و مسکو را وادار به توقف صادرات گازوئیل کرد؛ اقدامی که به جهش قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی انجامید.
جنگ، کمبود عرضه و رکوردشکنی سود پالایشگاهها
همزمانی جنگ ایران و حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، سودآوری پالایشگاهها را بهطور کمسابقهای افزایش داد. کمبود فرآوردههای نفتی، قدرت قیمتگذاری شرکتهای بزرگ نفتی را تقویت کرد و بسیاری از پالایشگاهها را به فعالیت با حداکثر ظرفیت رساند.
پالایشگاههای آمریکا که در جریان این بحران به بزرگترین تامینکنندگان سوخت جهان تبدیل شدند، در هفته منتهی به دوم مرداد، با ۹۷ درصد ظرفیت فعالیت کردند؛ رقمی بالاتر از میانگین بلندمدت حدود ۹۰ درصدی این کشور.
شاخص حاشیه سود پالایش شرکت بیپی که یکی از معیارهای سنجش سودآوری صنعت پالایش در جهان است، از ۱۷ دلار به ازای هر بشکه در سهماهه نخست به ۳۰ دلار در سهماهه دوم افزایش یافت.
این شاخص در مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۲ دلار بود و میانگین آن در سهماهه سوم تاکنون به ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
اکسونموبیل در سهماهه دوم سال ۵.۵ میلیارد دلار سود از بخش پاییندستی خود به ثبت رساند که بهترین عملکرد این شرکت از سال ۲۰۲۲ بهشمار میرود. شورون نیز با ثبت ۴.۹ میلیارد دلار سود در «بخش پاییندستی»، بالاترین درآمد خود در این بخش طی دهه جاری را گزارش کرد.
بخش پاییندستی صنعت نفت به پالایش نفت خام، تولید فرآوردههای نفتی و توزیع و فروش آنها به مصرفکنندگان گفته میشود.
شل اعلام کرد سود تعدیلشده بخش فرآوردههای نفتی این شرکت به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم در دهه جاری است. شبکه پالایش این شرکت در سهماهه دوم با نرخ بهرهبرداری ۱۰۲ درصدی فعالیت کرد.
پاتریک پویان، مدیرعامل توتالانرژیز، هم عملکرد بخش پالایش این شرکت را «استثنایی» توصیف کرد.
چرا تحلیلگران به تداوم رونق امیدوارند؟
تحلیلگران معتقدند عواملی که سودآوری پالایشگاهها را افزایش دادهاند، در کوتاهمدت از میان نخواهند رفت.
هرچند بازگشایی کامل تنگه هرمز در صورت حلوفصل پایدار تنش میان تهران و واشینگتن و ازسرگیری فعالیت پالایشگاههای چین میتواند بازار سوخت را متعادلتر کند، اما زمان تحقق این سناریو هنوز مشخص نیست.
جنگ ایران نگرانیها درباره امنیت انرژی را تشدید کرده و دولتها را به افزایش ذخایر راهبردی نفت خام و فرآوردههای نفتی برای مقابله با اختلالهای احتمالی عرضه سوق داده است.
برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد ذخایر جهانی نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه ۵.۱ میلیون بشکه کاهش یافته و پیشبینی میشود در سهماهه سوم نیز روزانه ۲.۲ میلیون بشکه دیگر افت کند.
به همین دلیل، بازسازی ذخایر بنزین، گازوئیل و سوخت جت احتمالا سالها طول خواهد کشید و تقاضا برای پالایش را در سطح بالایی نگه میدارد.
آلن گلدر، معاون ارشد بخش پالایش شرکت مشاورهای وود مکنزی، پیشبینی کرد حاشیه سود و نرخ بهرهبرداری پالایشگاهها تا پایان دهه جاری، بهدلیل تداوم رشد تقاضای نفت و محدود بودن پروژههای جدید پالایشگاهی، همچنان بالا باشد.
رونق امروز، چشماندازی نامطمئن
تحلیلگران معتقدند سود چشمگیر پالایشگاهها بیش از آنکه ناشی از بهبود بنیادین صنعت باشد، نتیجه جنگ، آسیب به زیرساختهای انرژی و کمبود عرضه است.
به گفته آنها، پالایشگاهها از آن جهت سود میبرند که ظرفیت پالایش جهان با سرعتی بیشتر از افت تقاضا کاهش یافته است.
این شرایط ممکن است پایدار نباشد. شماری از کشورهایی که ظرفیت پالایش محدودی دارند، اکنون در حال بررسی توسعه پالایشگاههای داخلی هستند. استرالیا از جمله کشورهایی است که چنین برنامهای را دنبال میکند.
به باور تحلیلگران، این سرمایهگذاریها در بلندمدت میتواند ظرفیت جدیدی به بازار اضافه کند و زمینه مازاد عرضه را فراهم آورد.
شرکتهای بزرگ نفتی نیز این چشمانداز را پذیرفتهاند. به گفته تحلیلگران، چند سال سودآوری استثنایی شاید روند افول صنعت پالایش را کندتر کند، اما بعید است بتواند مسیر بلندمدت این صنعت را تغییر دهد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به اجرا درآمد.
میزان ۱۲ مرداد نوشت این دو نفر در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، «مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی» جمهوری اسلامی را برای «افسران موساد و کانالهای ارتباطی وابسته» ارسال کرده بودند.
بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیحی ارائه نکرد.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
میزان: بهزاد به استفاده از گوگلمپ اقرار کرد
میزان در ادامه گزارش، «بررسیهای فنی تلفن همراه» بهزاد را یکی از مستندات پرونده او دانست و نوشت او در جریان جنگ اخیر، اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی را برای «کانالهای وابسته به موساد» ارسال میکرد.
بر اساس این گزارش، بهزاد در جریان بازجوییها «اقرار» کرد: «از طریق نرمافزارهای موقعیتیاب مانند گوگلمپ، مختصات اماکن را روی نقشه پیدا و ارسال میکردم.»
این رسانه حکومتی افزود بهزاد با «ادمین یکی از کانالهای تلگرامی وابسته به اسرائیل» ارتباط مستقیم داشت.
میزان این زندانی سیاسی را «خائن» خواند و نوشت او از کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بود.
میزان در حالی در گزارش خود به «اقاریر» بهزاد استناد کرده که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
اتهامات مطرحشده علیه صفوت
میزان در ادامه گزارش خود، به بررسی اتهامات مطرحشده علیه صفوت پرداخت و نوشت این زندانی سیاسی در جریان جنگ ۱۲ روزه، در «تصویربرداری و ارسال تصویر سامانههای پدافندی از پشتبامهای بلند» دست داشت.
به گزارش این رسانه حکومتی، برخی از مکانهایی که صفوت برای «کانالهای ارتباطی اسرائیل» ارسال کرده بود، هدف بمباران قرار گرفتند.
میزان بدون ارائه مستندات افزود صفوت در برخی موارد بهطور مستقیم با موساد در ارتباط بود و در مواردی دیگر، پیامهایی برای شبکه ایراناینترنشنال ارسال میکرد.
به گزارش میزان، دادگاه بهزاد و صفوت را با استناد به «اقاریر صریح، مستندات فنی، پیامهای کشفشده و سایر ادله موجود» به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور، بامداد ۱۲ مرداد به اجرا درآمد.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم کرده است.
گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز نقش گردانندگان سایتهای شرطبندی فارسیزبان را در شبکه پولشویی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی کرده است. شبکهای که چهرههای مشهور اینستاگرامی، ویترین آن هستند.
در خانه لاکجریاش، مسیر حرکت دوربین تا اتاقخواب را پولپاشی میکند و با خودروهای گرانقیمت و جت خصوصی، به انبوه دنبالکنندگانش در اینستاگرام، رویای ثروتمندشدن میفروشد.
او محمدجواد سبحانی، مشهور به ساشا، فرزند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در ونزوئلاست.
ساشا هم در جوار کعبه عکس دارد، هم در کنار محمدجواد ظریف و محمود احمدینژاد و هم با انبوهی از دختران جوان. اما شهرت اصلی او نه از اینها، که از تبلیغ سایتهای فارسی قمار آمده است.
پویان مختاری، خواننده و اینفلوئنسر، ضلع دیگر این ویترین پرزرقوبرق است. مردی که منشا پولهای هنگفت و زندگی اشرافی خود را «فضل خداوند» میداند.
اما پشت این ویترین رنگارنگ، شبکهای پنهان از سایتهای قمار، صرافیهای رمزارز و شرکتهای صوری قرار دارد. شبکهای که رد پولهای آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کیف پولهای سپاه پاسداران میرسد.
این گزارش با اتکا به تحقیق ویژه رویترز و اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آن افزوده، تهیه شده است.
مرکز یکی از مهمترین بخشهای این شبکه، نه برجی مجلل، بلکه دفتری در محله دیره دبی است؛ بالای یک هتل ارزانقیمت و پشت تابلوی یک شرکت ساعتفروشی.
داخل دفتر، چند ساعت فرسوده، یک دستگاه پولشمار و یک میز دیده میشود.
کارکنانش میگویند حتی نام مدیر شرکت را نشنیدهاند، اما از همین نشانی، صرافی بدون مجوز «شلبیت» به مدیریت سیاوش کیوانپور، از اردیبهشت ۱۴۰۳ دستکم چهار میلیارد دلار رمزارز جابهجا کرده است.
شلبیت همچنین با صرافی تحریمشده نوبیتکس و کیف پولهایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران نسبت داده، تعامل مستقیم داشته است.
یکی از مشتریان اصلی شلبیت، شبکهای شامل بیش از دو هزار وبسایت فارسی قمار است. بیش از ۶۰ اینفلوئنسر، کاربران را به این سایتها میکشانند؛ سایتهایی با نامها و ظاهرهای متفاوت که بررسیهای فنی نشان میدهند اجزای یک شبکه واحدند.
جمهوری اسلامی قمار را جرم میداند، اما همین سایتها به سامانه پرداخت الکترونیکی داخل ایران دسترسی دارند.
پول از شبکه بانکی داخلی وارد چرخه قمار میشود و سپس از مسیر رمزارز، صرافیهای دیجیتال و حسابهای خارجی، از مرزها عبور میکند.
بر پایه روایت منابع آگاه، سپاه پاسداران حدود یک دهه پیش، همزمان با رونق قمار آنلاین، وارد این بازار شد، رقبای اصلی را کنار زد و اینفلوئنسرها را به ویترین جذب مشتری تبدیل کرد.
این شبکه به سپاه پاسداران امکان میدهد پولهای عظیم را خارج از نظام بانکی جهانی جابهجا کند و تحریمها را دور بزند.
ردیابی تراکنشها، انتقال دستکم ۱۲۵ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی و صدها میلیون دلار به صرافی بایننس را نشان میدهد.
بخش عمده این پول، حتی پس از جریمهشدن شلبیت از سوی نهاد ناظر دبی، به بایننس منتقل شده است.
بایننس میگوید شلبیت حساب مستقیمی در این صرافی نداشته و حسابهای مرتبط، پس از بررسی مسدود و به مقامهای قضایی گزارش شدهاند.
نهاد ناظر دبی نیز دوم مرداد، شلبیت را به نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم و دستور توقف فوری فعالیتهایش را صادر کرد.
سبحانی، مختاری و کیوانپور پیشتر در یک پرونده واحد مربوط به سایتهای قمار محکوم شده بودند؛ سبحانی و مختاری به دو سال و کیوانپور به سه ماه حبس.
مختاری فروردین امسال به ظن تامین مالی گروههای ایرانی متهم به اقدام علیه امارات، در دبی بازداشت شد. او را پس از ۳۵ روز اخراج کردند و داراییهایش، از جمله خانه پنج میلیون دلاریاش، ضبط شد.
مختاری بعدتر فاش کرد با هویت جعلی و گذرنامه وانواتو در امارات زندگی میکرده است؛ سپس در تیرماه به ایران بازگشت و پس از انتشار تصویری از مسیر بازگشت، دیگر خبری از او منتشر نشد.
سبحانی میگوید فقط تبلیغات پولی انجام داده و هرگونه نقش در پولشویی یا همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را رد میکند.
مختاری هم وابستگی به سپاه پاسداران را انکار کرده و هر دو میگویند شلبیت و مدیر آن را نمیشناسند.
در یک سوی این زنجیره، کاربری نشسته که پولش را روی یک صفحه قمار میگذارد. در سوی دیگر، رمزارزی از مرزها عبور میکند و تحریمها دور زده میشود.
میان این دو، اینفلوئنسرهایی ایستادهاند که با نمایش پول، جت خصوصی و خودروهای لوکس، برای یک شبکه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران مشتری جمع میکنند. اینفلوئنسرهایی با پولهایی که به خون آغشتهاند و بوی خون میدهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، لغو حمله برنامهریزیشده اخیر پس از تهدید به حملات گسترده را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ با ایران خواند. این رسانه نوشت در موارد پیشین حملات چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
این گزارش تحلیلی که بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به وقت ایران منتشر شد، با اشاره به پست دونالد ترامپ در اواخر شنبه ۱۰ مرداد، مبنی بر توقف حملات گسترده، تصمیم اخیر او را در چارچوب این الگو بررسی کرد. ترامپ در آن پست اعلام کرده بود عملیات برنامهریزیشده علیه ایران را برای فرصت دادن به مذاکرات درباره پایان جنگ و ازسرگیری تردد کشتیهای باری از تنگه هرمز لغو کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، هرچند این تغییر موضع ناگهانی به یکی از ویژگیهای اصلی این جنگ پنج ماهه بدل شده ، اما در موارد پیشین حملات تازه با وجود اظهارات ترامپ، چند روز یا حتی چند ساعت پس از اعلام او از سر گرفته شدهاند.
این خبرگزاری برای نشان دادن الگوی مورد نظر، تصمیمها و اظهارات ترامپ در ۱۸ فروردین، یکم و ۲۸ اردیبهشت، ۲۱ و ۲۷ خرداد، ۱۶ تیر، پنجم مرداد و ۱۰ مرداد را مرور کرد.
آتشبسی که دوام نیاورد
آمریکا و جمهوری اسلامی ۱۹ فروردین بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کردند تا به درگیریهای شدیدی پایان دهند که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود.
ترامپ که تهدید کرده بود پلها، نیروگاهها و زیرساختهای حیاتی را بهطور گسترده بمباران خواهد کرد، کمتر از دو ساعت پیش از پایان مهلتی که برای تسلیم شدن تهران تعیین کرده بود، توافق با جمهوری اسلامی را اعلام کرد. ترامپ درباره پیامد چنین حملاتی گفت: «یک تمدن کامل از میان خواهد رفت.»
رییسجمهوری آمریکا اول اردیبهشت، یک روز پیش از پایان آتشبس، اعلام کرد توقف حملات برای مدتی نامحدود تمدید خواهد شد. او افزود میانجیگران از آمریکا خواستهاند برای ارائه پیشنهادهای بیشتر به مقامهای جمهوری اسلامی فرصت بدهد.
این آتشبس شکننده تا ۱۸ اردیبهشت دوام آورد؛ زمانی که آمریکا نفتکشهای متعلق یا مرتبط به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
ترامپ ۲۸ اردیبهشت نیز پس از چند روز تهدید شدید علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله نظامی گستردهای را که برای آن برنامهریزی شده بود، بهدلیل آغاز «مذاکرات جدی» متوقف میکند.
او آن زمان گفت: «به نظر میرسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که به توافق برسند. اگر بتوانیم بدون اینکه جهنم را با بمباران بر سرشان خراب کنیم به نتیجه برسیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»
پس از شکست مذاکرات، آمریکا ششم خرداد حملات خود را از سر گرفت.
از تهدید به حمله شبانه تا توافق اولیه
ترامپ ۲۰ خرداد، پس از دو روز حملات متقابل، جمهوری اسلامی را به تشدید درگیریها تهدید کرد. او گفت آمریکا «امشب ایران را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد» و «کنترل کامل» صنایع نفت و گاز این کشور را در دست خواهد گرفت.
چند ساعت بعد، او در شبکههای اجتماعی از پیشرفت در مذاکرات خبر داد و حملات را لغو کرد.
آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ خرداد یک یادداشت تفاهم امضا کردند که پایان دائمی درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز را پیشبینی میکرد. با امضای این توافق، یک مهلت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی درباره آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی آغاز شد.
ترامپ احتمال کنار گذاشتن این توافق را منتفی ندانست و گفت: «این یک یادداشت تفاهم است و اگر از آن خوشم نیاید، شلیک و بمباران را از سر میگیریم.»
این توافق نیز پایدار نماند. آمریکا ۱۷ تیر، پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، دور تازهای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
ترامپ در آن زمان برای شرکت در اجلاس رهبران ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، به سر میبرد. او پس از آنکه گفت معتقد است آتشبس پایان یافته، بار دیگر تهران تهدید کرد «کار را یکسره خواهیم کرد».
توقف دوباره پس از ۱۳ روز حمله
ترامپ دوم مرداد، پس از نزدیک به دو هفته حملات شدید و روزانه آمریکا به ایران، از توقف عملیات برای دادن فرصتی دیگر به مذاکرات خبر داد.
ارتش آمریکا طی ۱۳ روز، تاسیسات مهم نظامی و تجاری ایران را هدف قرار داده بود؛ در حالی که درگیریها بر سر مسیرهای کشتیرانی شدت میگرفت. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، به سوی کشورهای خاورمیانه که میزبان نیروهای آمریکاییاند، موشک و پهپاد پرتاب کرده بود.
ترامپ ۱۰ مرداد، پس از آنکه به خبرنگاران گفت آمریکا ایران را «بسیار سخت» هدف قرار خواهد داد، در شبکههای اجتماعی از لغو حملات برنامهریزیشده خبر داد. او گفت متحدان آمریکا در خاورمیانه بر سر چارچوب کلی توافقی برای پایان دادن به جنگ، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، به تفاهم رسیدهاند.
ترامپ نوشت: «بر اساس این درخواست، برای منفعت آینده جهان و نیز بقای ایرانی موفق و مرفه پذیرفتهام حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم بهسرعت به یک توافق برسیم.»
وزیر دفاع جمهوری اسلامی پس از اعلام ترامپ گفت ایران «نه غافلگیر شده و نه منفعل است» و در برابر تهدیدها در حالت آمادهباش باقی خواهد ماند.
رویترز گزارش داد در پی برخورد دو بالگرد آتشنشان که برای مهار حریق گسترده جنگلی بر فراز آتن اعزام شده بودند، دو شهروند یونانی و دانمارکی کشته شدند. آتشسوزیهای ناشی از موج گرمای بیسابقه در آتن، بیش از ۱۰۰ خانه را ویران و صدها نفر را وادار به ترک خانههایشان کرده است.
سازمان آتشنشانی یونان اعلام کرد در جریان این سانحه که یکشنبه ۱۱ مرداد رخ داد، دو خدمه دیگر بالگرد که یونانی و بریتانیایی هستند، از حادثه جان سالم به در بردند. به گفته این سازمان، تحقیق درباره علت برخورد دو بالگرد آغاز شده است.
اروپا تابستان امسال، پس از دورهای از موجهای گرمای بیسابقه و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. گروهی از دانشمندان محیط زیست بر این باورند که تغییرات اقلیمی این آتشسوزیها را تشدید کرده است.
در روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم مرداد، آتشسوزیهای ویرانگر در فرانسه و اسپانیا رو به کاهش نهاد و تا حد زیادی کنترل شد، اما پس از یک دوره آرامش نسبی در یونان، چندین آتشسوزی جنگلی در این کشور آغاز شد.
تحقیقات نشان میدهد آتشسوزی کنونی که در استان بویوتیای یونان آغاز شد و سپس به منطقه آتیک در شهر آتن گسترش یافت، احتمالا بر اثر جرقههای ناشی از کابلهای یک شبکه خصوصی انتقال برق ایجاد شده است. این شبکه، برق تولیدشده با توربینهای بادی را به شبکه اصلی برق انتقال میدهد.
به نوشته رویترز دو شهروند یونانی به ظن سهلانگاری بازداشت شدند و یک مظنون دیگر همچنان متواری است.
ویدیوهایی که از صحنه برخورد دو بالگرد در آتن منتشر شده است نشان میدهد دو بالگرد در ارتفاع پایین در حال نزدیک شدن به مسیر یکدیگرند که ناگهان ملخ اصلی بالگرد پایینی به بخش زیرین بالگرد دیگر برخورد میکند و بالگرد پایینی پس از آتش گرفتن، سقوط میکند. بر اساس این تصاویر، بالگرد دوم پس از تخلیه محموله آب خود از محل دور شد. رویترز نوشت نتوانسته است اصالت این ویدیوها را تایید کند.
در حال حاضر برای چند منطقه مسکونی در غرب منطقه آتیک و همینطور یک شهرک صنعتی در نزدیکی شهر ساحلی و تاریخی مِگارا که در ۴۰ کیلومتری غرب آتن قرار دارد، هشدار تخلیه صادر شده است. نیروهای امدادی یونان تلاش میکنند مانع پیشروی آتش از غرب آتن بهسوی مگارا شوند. این شهر حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.
تغییر مسیر آتشسوزی در فرانسه، مهار آتش در اسپانیا
شبکه تلویزیونی بافام گزارش داد آتشسوزی در منطقه وار در جنوبغرب فرانسه، پس از تغییر جهت باد مسیر خود را عوض کرد و به منطقهای جنگلی و صعبالعبور گسترش یافت.
این شبکه خبری سراسری در فرانسه افزود آتشسوزی تازهای نیز در حاشیه بزرگراهی نزدیک شهر تاریخی کارکاسون در جنوب فرانسه آغاز شد که ظاهرا عامل آن یک خودروی در حال سوختن بود.
ویدیوی پخششده از این شبکه ستونهای عظیم دود خاکستری و شعلههای آتش را در نزدیکی جاده نشان داد. مقامها اعلام کردند بزرگراه را بسته و یک پارک حیوانات در نزدیکی محل را تخلیه کردهاند.
در مرکز اسپانیا، آتشسوزیهایی که طی هفته گذشته دهها هزار هکتار را سوزاندند، عمدتا مهار شدند، هرچند آتشنشانان در برخی مناطق با شعلهور شدن دوباره آتش مقابله میکردند.
در استان کاسِرِس در غرب اسپانیا، حریقی که شنبه ۱۰ مرداد آغاز شد، مقامها را وادار کرد حدود ۸۰۰ نفر را تخلیه کنند. این افراد یکشنبه اجازه یافتند به خانههای خود بازگردند، اما از آنجا که آتش همچنان فعال بود، از آنان خواسته شد در خانه بمانند.
تعطیلی اجبار نیروگاه هستهای مجارستان به دلیل خشکسالی
دیگر کشورهای اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانههای بزرگ، از جمله راین و دانوب، دستوپنجه نرم میکنند. سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایینترین میزان ثبتشده رسید.
پیتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان، یکشنبه گفت این کشور با پنج روز بحرانی روبهرو است. خشک شدن دانوب، در آستانه آغاز یک موج گرمای جدید، تنها نیروگاه هستهای مجارستان را برای نخستین بار در بیش از چهار دهه گذشته به تعطیلی کشاند.
کاهش سطح آب در پی کمبود بارندگی، کشتیرانی و گردشگری در مجارستان را نیز مختل کرده و به اعمال محدودیت در مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا منجر شده است.
وزیر انرژی صربستان یکشنبه گفت سطح آب دانوب در این کشور به پایینترین میزان از سال ۱۹۸۵ رسید و تولید روزانه بزرگترین نیروگاه برقآبی صربستان را به تنها ۲۰ درصد ظرفیت آن کاهش داد.