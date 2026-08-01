سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش در حدود ۱۱ مایل دریایی (بیش از ۲۰ کیلومتری) شمال شرقی لیما، در استان مسندم عمان، هدف اصابت یک پرتابه ناشناخته قرار گرفت و پس از آسیب دیدن موتورخانه، از کنترل خارج شد.
بر اساس این گزارش، «هیچ تلفات جانی یا تأثیر زیستمحیطی» از این حادثه گزارش نشده است.
تحقیقات ویژه رویترز نشان میدهد یکی از بزرگترین شبکههای غیرقانونی قمار جهان، از طریق یک صرافی رمزارزی بدون مجوز در دبی، به بخشی از عملیات چندمیلیارددلاری ایران برای دور زدن تحریمها تبدیل شده است.
این صرافی که «شلبیت» نام دارد، از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون دستکم چهار میلیارد دلار رمزارز پردازش کرده و براساس تحلیل دادههای بلاکچین، با بانک مرکزی ایران، نهادهای تحریمشده و کیف پولهای منتسب به سپاه پاسداران ارتباط داشته است.
نشانی رسمی شلبیت، دفتری در طبقه بالای هتلی ارزانقیمت در محله دیره دبی است. این صرافی را سیاوش کیوانپور، یک ایرانی مقیم خارج، اداره میکند؛ اما شلبیت وبسایت فعال یا راه مشخصی برای ارائه خدمات به عموم ندارد.
کارکنانی که خبرنگار رویترز در نشانی آن یافت، مدعی شدند نام شلبیت و کیوانپور را نشنیدهاند. دفتر با نام یک شرکت فروش ساعت ثبت شده بود و در آن فقط چند ساعت فرسوده، دستگاه پولشمار و یک میز دیده میشد.
یکی از مشتریان اصلی شلبیت، شبکهای فارسیزبان شامل بیش از دو هزار وبسایت قمار است. دو چهره اصلی تبلیغاتی این شبکه، ساشا سبحانی و پویان مختاری، اینفلوئنسرهای ایرانی هستند که زندگی مجلل خود، از خودروهای چندمیلیوندلاری و ویلاهای گرانقیمت تا جت خصوصی و مهمانیهای قایقهای تفریحی، را در شبکههای اجتماعی به نمایش میگذارند.
رویترز بیش از ۶۰ اینفلوئنسر ایرانی را شناسایی کرده که این سایتها را تبلیغ میکنند؛ حدود نیمی از آنها بیش از یک میلیون دنبالکننده دارند.
بررسی فنی شرکت امنیت سایبری اینفوبلاکس (Infoblox) نشان داد سایتهایی که ظاهرا با نامها و برندهای متفاوت ثبت شدهاند، از نرمافزار و ویژگیهای مشترکی استفاده میکنند و بخشی از یک شبکه واحدند. تنها یکی از این سایتها از ماه مه ۲۰۲۴ بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از طریق شلبیت پردازش کرده است.
قمار در جمهوری اسلامی ممنوع و مستوجب زندان و شلاق است، اما این شبکه به سامانه پرداخت الکترونیکی ایران دسترسی دارد؛ سامانهای که حکومت بهشدت بر آن نظارت میکند.
منابع پیشین حکومتی و افراد مرتبط با سپاه به رویترز گفتهاند سپاه پاسداران حدود یک دهه پیش، همزمان با گسترش قمار آنلاین، کنترل بزرگترین شبکههای این حوزه را در دست گرفت.
بهگفته آنان، سپاه از سایتهای قمار برای پیوند دادن نظام مالی داخل ایران به شبکههای مالی خارج از کشور استفاده کرده و اینفلوئنسرها را برای جلب مشتری به خدمت گرفته است.
رضا غیبی، مقام سابق دولت ایران، گفت برخورد جمهوری اسلامی با برخی شبکههای قمار نه برای حمایت از مردم، بلکه برای حذف رقباست.
حمید نیکو، مشاور پیشین سپاه، نیز توضیح داد هرگاه یک فعالیت مالی بزرگ و مستقل شکل میگیرد، سپاه برای کنترل آن وارد میشود.
به گفته میعاد ملکی، مقام پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، سپاه چیزی را غیرقانونی اعلام میکند و سپس هم ممنوعیت و هم بازار سیاه آن را در اختیار میگیرد.
دادههای بلاکچین نشان میدهند شلبیت دستکم ۱۲۵ میلیون دلار برای بانک مرکزی ایران پردازش کرده است.
این صرافی همچنین حداقل ۲۰ میلیون دلار از عملیاتی دریافت کرده که کارشناسان آن را شبکه استخراج رمزارز در ایران میدانند.
استخراج رمزارز، که ایران در سال ۲۰۱۹ قانونی کرد، به یکی از ابزارهای مهم دور زدن تحریمها تبدیل شده است: بیتکوین و دیگر رمزارزهای تولیدشده در ایران میتوانند بدون استفاده از نظام بانکی جهانی در بازارهای بینالمللی فروخته شوند.
از ماه مه ۲۰۲۴ دستکم ۶۷۶ میلیون دلار از آدرسهای مرتبط با شلبیت به بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، منتقل شده است.
حدود ۵۴۰ میلیون دلار از این مبلغ پس از آن جابهجا شد که نهاد تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی، VARA، شلبیت را بهدلیل فعالیت بدون مجوز جریمه کرد. ریچ سندرز، پژوهشگر مستقل بلاکچین، گفت در اکتبر ۲۰۲۵ بایننس را از ارتباط شلبیت با ایران مطلع کرده بود، اما انتقال پول پس از آن نیز ادامه یافت.
بایننس گفت شلبیت هیچگاه حساب مستقیمی در این صرافی نداشته و تحریم نشده بود. این شرکت اعلام کرد هنگامی که کاربران مرتبط با شلبیت با پلتفرم آن تعامل کردند، سامانههای نظارتی حسابهای مربوط را بررسی، مسدود و به نهادهای مجری قانون گزارش کردند.
بایننس در عین حال گفت یک شرکت مستقل تحلیل بلاکچین این تراکنشها را پرخطر تشخیص نداده بود. این صرافی در سال ۲۰۲۳ بهدلیل نقض مقررات مبارزه با پولشویی، از جمله پردازش معاملات مرتبط با ایران، ۴.۳ میلیارد دلار در آمریکا جریمه شده بود.
نهاد تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی تایید کرده است که همراه با اداره اقتصاد و گردشگری دبی در سال ۲۰۲۵ علیه شلبیت اقدام کرده است.
این نهاد در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد شلبیت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نقض کرده و باید فورا همه فعالیتهای بدون مجوز خود را متوقف کند.
بهگفته یک منبع آگاه، مقامهای دبی اکنون شلبیت، کیوانپور و شبکه ایرانیان مرتبط با قمار رمزارزی را بررسی میکنند.
سبحانی، مختاری و کیوانپور در پروندهای مربوط به سایتهای قمار abt90 و Hazarat در ایران محاکمه شدند. سبحانی و مختاری در سال ۲۰۲۳ غیابی به دو سال زندان و کیوانپور به سه ماه زندان محکوم شدند. ایران برای سبحانی و مختاری اعلان قرمز اینترپل صادر کرد و هر دو در اسپانیا بازداشت شدند، اما اعلانها بعدا لغو و پرونده اسپانیا بسته شد.
سبحانی هرگونه نقش در پولشویی، دور زدن تحریمها، تامین مالی تروریسم یا انتقال پول برای حکومت، بانک مرکزی و سپاه را رد کرده و گفته است تنها برای برخی سایتها تبلیغات پولی انجام داده و مالک یا مدیر آنها نبوده است.
مختاری نیز گفته عضو سپاه یا هیچ گروه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی نیست و اتهامات مقامهای دبی را رد کرده است. هر دو گفتهاند شلبیت و کیوانپور را نمیشناسند و از ارتباط احتمالی فعالیتهایشان با حکومت ایران اطلاعی ندارند.
مختاری در اواخر مارس در دبی به ظن تامین مالی گروههای ایرانی متهم به حمله به امارات بازداشت شد.
بنابهگفته منابع رویترز، او ۳۵ روز در بازداشت بود، سپس اخراج شد و داراییهایش، از جمله حسابهای بانکی و خانهای پنج میلیون دلاری، را از دست داد.
او بعدا در هنگکنگ اعلام کرد با هویتی جعلی و ویزای طلایی به نام «پاتریک فیلیپ»، شهروند وانواتو، در امارات زندگی میکرده است. مختاری سرانجام در ژوئیه عازم ایران شد و پس از انتشار تصویری از مسیر بازگشت، دیگر مطلبی منتشر نکرد.
رویترز تاکید کرده قادر نیست اعلام کند که سپاه بهطور مستقیم شلبیت و کل شبکه قمار را اداره میکند یا مشخص کند کدام بخش حکومت بر عملیات نظارت دارد و بخش عمده پول در نهایت به کجا رفته است.
با این حال، تحلیلگران با استناد به ارتباط مستقیم شلبیت با بانک مرکزی، نهادهای تحریمشده، عملیات استخراج رمزارز و نبود فعالیت تجاری عمومی، معتقدند این شبکه بخشی از سازوکار مالی حکومت ایران است.
این پرونده نشان میدهد چگونه ترکیب قمار غیرقانونی، اینفلوئنسرها، زیرساخت بانکی داخلی، استخراج رمزارز و صرافیهای بینالمللی، به جمهوری اسلامی کمک کرده است محدودیتهای مالی و بانکی غرب را دور بزند.
سه رسانه آمریکایی جمعه ۹ مرداد بهنقل از چند منبع مطلع گزارش دادند که آمریکا و اسرائیل در حال برنامهریزی برای یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران تا به امروز علیه اهداف زیرساختی مرتبط با انرژی در ایران هستند و این حملات ممکن است شنبه و یکشنبه همین هفته (۱۰ و ۱۱ مرداد) انجام شوند.
شبکههای سیبیاس نیوز، سیانان، روزنامه والاستریت ژورنال و وبسایت اکسیوس، بهنقل از منابع خود در دولت آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهطور جدی در حال بررسی حمله به اهداف مرتبط با انرژی در ایران طی چند روز آینده است، اما هنوز دستور نهایی اجرای آن را صادر نکرده است.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر «بسیار تهاجمی» عمل کرده است.
بهگفته یک مقام آمریکایی، جمهوری اسلامی پس از حمله موشکی غافلگیرانه روز چهارشنبه به یک پایگاه آمریکا در اردن، حملات دیگری نیز علیه نیروهای آمریکایی در منطقه انجام داده است. این مقام از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
جمهوری اسلامی پنجشنبه نیز به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز نیز حمله کرد.
واکنش جمهوری اسلامی
در پی انتشار این گزارشها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نوشت حمله آمریکا به زیرساختهای ایران «اقدامی جنونآمیز» خواهد بود.
این مقام امنیتی به تسنیم گفت: «ما طرحی گسترده برای پاسخ آماده کردهایم که شامل حمله به زیرساختهای حیاتی رژیم صهیونیستی و زیرساختهای انرژی آمریکا در منطقه است و کاملاً برای اجرای آن آمادگی داریم.»
خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه نیز در کانال تلگرامی خود فهرستی از مهمترین تاسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت که همه این تاسیسات در تیررس موشکهای جمهوری اسلامی هستند.
تاسیساتی که فارس به آنها اشاره کرده است، میدان نفتی غوار و تاسیسات ابقیق و خریص در عربستان سعودی، پالایشگاه الرویس و میدان نفتی زاکوم در اماراتمتحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تاسیسات الانجی راسلفان قطر، میدان نفتی برقان کویت، پالایشگاه ستره و تاسیسات المعامیر بحرین، و میدانهای گازی لویاتان و تامار اسرائیل هستند.
جزییات طرح حمله احتمالی گسترده آمریکا و اسرائیل
بهگزارش سیبیاس نیوز بحثهایی در این زمینه مطرح شده بود که عملیات تا زمان باز شدن بازارهای مالی در روز دوشنبه آینده پایان یابد، زیرا نگرانیهایی درباره تاثیر بمبارانها بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی وجود دارد؛ با این حال، زمان مشخصی برای پایان عملیات نهایی نشده است.
به گفته چند منبع آمریکایی، اسرائیلیها در جریان قرار گرفتهاند و در حال انجام هماهنگیهای لازم با ایالات متحده هستند. این منابع گفتند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هنوز دستور نهایی آغاز حملات را صادر نکرده است.
یک عملیات مشترک به معنای بازگشت اسرائیل به عملیات رزمی خواهد بود؛ عملیاتی که این کشور در جریان آتشبس با میانجیگری آمریکا متوقف کرده بود. از زمانی که یادداشت تفاهم اسلامآباد از هم فروپاشید و آمریکا حملات نظامی را از سر گرفت، جمهوری اسلامی اسرائیل را هدف قرار نداده است.
یک مقام اسرائیلی به سیبیاس نیوز گفت: «اسرائیل از هیچ تصمیمی برای ازسرگیری عملیات نظامی تمامعیار اطلاع ندارد و از اسرائیل نیز خواسته نشده است در هیچ اقدام نظامی علیه حکومت ایران مشارکت کند.»
آمادگی سنتکام برای حمله به سایتهای موشکی
در همین شبکه خبری سیانان به نقل از دو مقام آمریکایی آشنا با برنامههای ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی نوشت واشینگتن «در حال برنامهریزی برای حملات جدید به ایران در روزهای شنبه و یکشنبه است، زیرا دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «به دنبال راهحلی برای جنگ است.»
این دو مقام که سیانان به نام آنها اشاره نکرد، گفتند دامنه دقیق حملات و اهداف بالقوهای که ایالات متحده ممکن است هدف قرار دهد، مشخص نیست و ممکن است حملات لغو شوند.
به نوشته این شبکه خبری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گزینههایی را تهیه و نیروهای خود را برای گسترش جنگ، از جمله بمباران سنگین دو هفتهای سایتهای موشکی ایران، آماده کرده است.
این گزارش با اشاره به اینکه در این برنامهریزی سایتهای انرژی هدف حمله قرار خواهند گرفت، میگوید: «دولت ترامپ به دلیل نگرانی از اینکه تهران میتواند علیه سایتهای زیرساختی خلیج فارس تلافی کند و بازارهای انرژی جهانی را که از قبل تحت فشار جنگ بودهاند، شوکه کند، نسبت به حمله به زیرساختهای انرژی ایران محتاط بوده است.»
سیانان همچنین اشاره کرد که ارتش ایالات متحده برای انجام مجموعهای از حملات با هدف قرار دادن زیرساختهای هستهای ایران از جمله کوه کلنگ گزلا، آمادهسازیهایی را انجام داده است، هرچند که حملات به آن سایت محدود نمیشود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند که این آمادهسازیها در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است.
ترامپ: فقط پیروزی میخواهیم
شبکه سیبیاس انیوز بهنقل از منابعی که در جریان گفتوگوهای کابینه دولت ترامپ قرار گرفتهاند، طرح حمله نظامی روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید مطرح شد. یکی از منابع گفت برخی از دستیاران کاخ سفید که تمرکزشان بر مسائل سیاسی است، بهشدت با این طرح مخالفت کردند.
هنگامی که خبرنگاران در اتاق حضور داشتند، ترامپ گفت: «ضربات بسیار سختی به آنها وارد خواهیم کرد. در مقطعی خواهند گفت: دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم.»
وقتی خبرنگاران درباره احیای دیپلماسی از او پرسیدند، گفت: «فکر میکنم فقط میخواهیم پیروز شویم.»
دو منبع گفتند زیرساختهای انرژی، از جمله نیروگاهها و پالایشگاهها، احتمالا در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای به سیبیاس نیوز گفت: «همانطور که رییسجمهوری ترامپ امروز در نشست کابینه گفت، ایالات متحده پیروز خواهد شد و در دوران ریاستجمهوری او، ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، گفت وزارت جنگ پیش از آنکه رییسجمهوری تصمیم نهایی خود را بگیرد، درباره اهداف اظهار نظر نخواهد کرد.
پارنل در بیانیهای گفت: «وزارت جنگ کاملا آماده و مهیای اقدام است و میتواند دستورات رییسجمهوری را در هر لحظه اجرا کند.»
یک مقام نظامی سابق آمریکا به سیبیاس گفت ارزش حمله به زیرساختهای انرژی در این است که توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات و اداره موثر کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
بهگفته یک مقام ارشد اسرائیلی، زمانی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اوایل این هفته دیدار کردند، نتانیاهو او را در جریان سه گزینه برای جنگ قرار داد که یکی از آنها حملات نظامی متمرکز بر مسیرهای زمینی تدارکاتی بود. نتانیاهو همچنین با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دیدار کرد.
یک مقام آمریکایی به سیبیاس نیوز گفت ایالات متحده پیشتر در این درگیری پلهایی را هدف قرار داده است که کاربرد دوگانه داشتند؛ یعنی هم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و هم غیرنظامیان از آنها استفاده میکردند.
براساس این گزارش روز جمعه در سطح عالی دولت آمریکا بحثهایی درباره قطع برق سراسر تهران انجام شد، اما تا بعدازظهر جمعه هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده بود.
ترامپ هفته گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در ازای هر حمله به یک کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا نیروگاه ایران را بمباران و نابود خواهد کرد.
ایتالیا در واکنش به ورود گسترده مهاجران از مراکش به شهر خودمختار سبته، اجرای توافق شنگن با اسپانیا را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
وزارت کشور ایتالیا جمعه ۹ مرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد این تصمیم با هدف تشدید کنترلهای مرزی اتخاذ شده است.
بر اساس این بیانیه، پلیس مرزی ایتالیا از این پس «کنترلهای هدفمند و گزینشی» را بر اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا که از اسپانیا وارد این کشور میشوند، اعمال خواهد کرد تا از در اختیار داشتن مدارک لازم برای تردد در محدوده اتحادیه اروپا اطمینان حاصل شود.
خبرگزاری رویترز نوشت هرچند ایتالیا مرز زمینی با اسپانیا ندارد، اما این تصمیم به بازگشت کنترل گذرنامه در سفرهای هوایی و دریایی میان دو کشور منجر میشود؛ اقدامی که انتظار میرود خشم مادرید را در پی داشته باشد.
وزارت کشور ایتالیا همچنین از توافق رم و پاریس برای تشدید کنترلها در مرز زمینی فرانسه و ایتالیا خبر داد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ورود مهاجران فاقد مدارک اقامتی انجام میشود.
ورود گسترده مهاجران به شهر خودمختار سبته از هشتم مرداد، موجی از نگرانی را در میان دولتهای اروپایی برانگیخته است.
خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، ۹ مرداد شمار مهاجرانی را که طی دو روز گذشته وارد این منطقه شدهاند، حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کرد.
وزارت کشور اسپانیا نیز تعداد مهاجران را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کرد و افزود حدود ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر از آنان بهصورت داوطلبانه در حال بازگشت به مراکش هستند.
سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.
انتقاد مخالفان از رویکرد دولت ملونی
منتقدان دولت راستگرای جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، این تصمیم را «اقدامی نمادین و با مصرف داخلی» توصیف کردند و گفتند شواهدی مبنی بر قصد مهاجران واردشده به سبته برای عزیمت به ایتالیا وجود ندارد.
ائتلاف حاکم ملونی که در سال ۲۰۲۲ با وعده مهار مهاجرت غیرقانونی به قدرت رسید، در ماههای اخیر با فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب تازهتاسیس راستگرای «آینده ملی» به رهبری روبرتو واناچی، ژنرال پیشین ارتش، مواجه شده است.
واناچی با اتخاذ مواضع تند علیه مهاجرت توانسته حمایت بخشی از رایدهندگان ایتالیایی را به دست آورد و بر فضای سیاسی این کشور اثر بگذارد.
در شرایطی که بحران مهاجرت بار دیگر به کانون توجهات بازگشته، دولت ملونی کوشیده است با تشدید کنترلهای مرزی و اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر، بر تعهد خود به مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کند.
در مقابل، احزاب چپ میانه این سیاست را عقبنشینی در برابر «دستور کار پوپولیستی» و تلاشی برای رقابت با واناچی توصیف کردهاند.
پیرو دِلوکا، از نمایندگان ارشد حزب دموکرات ایتالیا، گفت: «این طرح، مانند همیشه، صرفا اقدامی عوامگرایانه برای مصرف داخلی و رقابت با واناچی است و هیچ مشکلی را حل نمیکند.»
منطقه شنگن امکان تردد بدون کنترل گذرنامه میان ۲۹ کشور اروپایی را فراهم میآورد، اما کشورهای عضو مجازند بهمنظور مقابله با تهدیدهای امنیتی یا حفظ نظم عمومی، بهطور موقت کنترلهای مرزی را دوباره برقرار کنند.
اعضای منطقه شنگن عبارتاند از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، اسلوونی، کرواسی، یونان، مالت، استونی، لتونی، لیتوانی، لیختناشتاین، بلغارستان و رومانی.
نشریه اتلتیک خبر داده که رائول آسنسیو، مدافع رئال مادرید، در ماه سپتامبر به اتهام انتشار ویدیوی خصوصی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی محاکمه خواهد شد. این درحالی است که هر دو شاکی شکایت خود را از او پس گرفتهاند.
آسنسیو با دو اتهام روبهرو است: انتشار ویدیوی خصوصی بدون رضایت و به اشتراک گذاشتن ویدیوی جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی.
او همراه با سه بازیکن سابق آکادمی رئال مادرید، فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، محاکمه خواهد شد.
این سه نفر به ضبط و انتشار ویدیوهای دارای محتوای جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی و یک زن دیگر متهم هستند.
قاضی پرونده روز پنجشنبه، در جلسه مقدماتی پیش از آغاز دادگاه، تمامی درخواستهای وکلای مدافع چهار متهم را رد کرد. دادگاه قرار است روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۶ شهریور در گران کاناریا برگزار شود.
وکلای مدافع خواستار حذف برخی مدارک، از جمله اطلاعات بهدستآمده از تلفنهای همراه متهمان که پلیس اسپانیا ضبط کرده بود، شده بودند.
بر اساس اسناد دادگاه که اتلتیک میگوید مشاهده کرده است، قاضی اعلام کرد ضبط تلفنهای همراه «نیازی به رضایت مالکان آنها ندارد. همه متهمان پیش از بازداشت، از اطلاعات خود در فضای ابری نسخه پشتیبان تهیه کرده و سپس محتوای تلفنهایشان را حذف کردند؛ اقدامی که بهوضوح تلاشی برای مختل کردن روند تحقیقات درباره وقایع گزارششده بود.»
این پرونده به فیلمبرداری، بدون رضایت، از یک رابطه جنسی در بخش خصوصی یک باشگاه ساحلی در جزایر قناری در خرداد ۱۴۰۲ و همچنین انتشار همان ویدیو، باز هم بدون رضایت، مربوط میشود.
اتهام آسنسیو
آسنسیو متهم نیست که در وقوع این رابطه یا فیلمبرداری آن نقشی داشته باشد، اما گفته میشود او درخواست دریافت این ویدیوها را کرده و آنها را به دوست دیگری نشان داده است؛ اقدامی که بر اساس ماده ۷۷ قانون کیفری اسپانیا میتواند دو جرم علیه حریم خصوصی محسوب شود.
این مدافع ۲۳ ساله بر اساس بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۹۷ قانون کیفری اسپانیا، به افشای تصاویر ثبتشده بدون رضایت و انتقال آنها به اشخاص ثالث متهم شده است.
هر دو شاکی اکنون شکایت خود را از آسنسیو پس گرفتهاند، اما قاضی اعلام کرده است که آنها باید این موضع را در دادگاه نیز تکرار کنند تا از نظر حقوقی معتبر شناخته شود. هر دو شاکی همچنان علیه سه متهم دیگر، یعنی فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، اتهام مطرح کردهاند.
آسنسیو همواره بیگناهی خود را اعلام کرده است. او در ماه مه ۲۰۲۵ در بیانیهای گفت: «من در هیچ رفتاری که آزادی جنسی هیچ زنی، بهویژه افراد زیر سن قانونی، را نقض کرده باشد، مشارکت نداشتهام.»
دادستانی اسپانیا در تابستان سال گذشته برای آسنسیو درخواست دو سال و نیم حبس و برای هر یک از سه متهم دیگر نیز درخواست مجازات زندان کرده بود.
اتلتیک مینویسد در خلاصه پروندهای که از دادستانی گرفته، آمده است که هر دو شاکی در نتیجه این اتفاقها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شدهاند.
آسنسیو که اهل لاس پالماس در جزایر قناری است، تاکنون ۸۰ بار برای رئال مادرید به میدان رفته است. او پیشتر به تیم ملی اسپانیا دعوت شده، اما هنوز نخستین بازی خود را انجام نداده است.
این اتهامها چگونه مطرح شد؟
شکایت نخست را دختر کمسنتر، همراه با مادرش، روز ۶ سپتامبر ۲۰۲۳ در دفتر گاردیا سیویل در شهر سانتا ماریا د گویا، در نزدیکی لاس پالماس در شمال گران کاناریا، ثبت کرد. پس از آن، شاکی دوم نیز شکایت خود را ارائه داد.
بر اساس اظهارات این دو نفر که همان سال در رسانههای اسپانیایی منتشر شد، آنها همان روزی که متوجه شدند از آنها فیلمبرداری شده، از بازیکنان خواسته بودند ویدیوها را حذف کنند.
یکی از دو شاکی نیز در گفتوگویی بدون ذکر نام با روزنامه دیاریو آاس در سپتامبر ۲۰۲۳ گفت بازیکنان به آنها گفته بودند ویدیوها را حذف خواهند کرد، اما در عوض آنها را «به تلفنهای همراه دیگر منتقل کردند.»
بر اساس اظهارات منتشرشده، این دو نفر تا ماه اوت متوجه نشده بودند که ویدیوها همچنان وجود دارد و در حال دستبهدست شدن است. آنها زمانی از حذف نشدن ویدیوها مطلع شدند که یکی از آشنایانشان به آنها گفت این ویدیو را دیده است.
روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، چند مامور گاردیا سیویل با لباس شخصی به محل تمرین رئال مادرید رفتند و از مانوئل فرناندس، مدیر آکادمی باشگاه، خواستند آنها را تا رختکن همراهی کند.
سه بازیکن بازداشت شدند و در ابتدا از آسنسیو فقط به عنوان شاهد تحقیق شد، اما هنگام ثبت اظهارات، وضعیت او از شاهد به مظنون تغییر کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در نشست کابینه این کشور، رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد حملات ایالات متحده به مواضع حکومت ایران ادامه خواهد یافت.
ترامپ جمعه ۹ مرداد در کمپ دیوید گفت: «شیوه مذاکره ایرانیها مرا عصبانی میکند. آنها ۷ ساعت بر سر موضوعی مذاکره میکنند که میتوانند در ۱۰ دقیقه به نتیجه برسانند.»
او افزود استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جیدی ونس و مارکو روبیو در مذاکرات با تهران نقش دارند و با وجود اختلافها، رسیدن به توافق همچنان ممکن است.
ترامپ در عین حال بر تداوم حملات به مواضع جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت این حملات تا زمان تضعیف کامل توان نظامی حکومت ایران ادامه خواهد یافت.
او ادامه داد: «شاید اکنون هنوز قوی باشند، اما ضعیفتر و ضعیفتر خواهند شد و سرانجام از بین میروند. بهزودی دیگر چیزی از توان نظامی آنها باقی نخواهد ماند.»
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ۹ مرداد در بیانیهای، روایت جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود بودن تنگه هرمز را نادرست خواند و تاکید کرد این آبراه همچنان برای تردد کشتیهای تجاری باز است.
ساعاتی پیش، «نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس»، وابسته به حکومت ایران، اعلام کرده بود بهدلیل تداوم اقدامات «تجاوزکارانه» ارتش آمریکا در منطقه، تردد در تنگه هرمز امکانپذیر نیست.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
ترامپ: مقامهای جمهوری اسلامی دروغگو هستند
رییسجمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود در نشست کابینه در کمپ دیوید، رفتار تهران در قبال واشینگتن را «ناصادق و بسیار غیرمنصفانه» توصیف کرد و گفت اعتماد خود را به مقامهای جمهوری اسلامی از دست داده، زیرا آنها «دروغ میگویند».
ترامپ همچنین گمانهزنیها درباره نقش حکومت ایران در حمله سایبری به تاسیسات آب ایالت مینهسوتا را رد کرد و مسئولیت این موضوع را متوجه دولت ایالتی و فرماندار مینهسوتا دانست.
ترامپ پیش از آغاز نشست کابینه نیز در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز تاکید کرده بود جمهوری اسلامی در نهایت «چارهای جز تسلیم نخواهد داشت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شبکه سیانان پیشتر گزارش داد ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشینگتن در آینده نزدیک محتمل به نظر نمیرسد.
به گزارش این شبکه، برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تهران برای پایان دادن به درگیریها «التماس میکند»، برخی مقامهای آمریکایی نگران هستند جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر اهرم فشار تنگه هرمز و حملات موشکی علیه نیروهای آمریکایی تکیه کند.
بسنت: داراییهای جمهوری اسلامی را در سراسر جهان شناسایی میکنیم
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست کابینه در کمپ دیوید بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت واشینگتن در سراسر جهان به دنبال شناسایی و توقیف داراییهای حکومت ایران است.
او با اشاره به تشدید تحریمهای واشینگتن علیه تهران در ماههای اخیر افزود این سیاست به دستور ترامپ از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و با هدف تضعیف شبکههای مالی حکومت ایران ادامه دارد.
بسنت اضافه کرد: «بانک مرکزی [جمهوری اسلامی] مجبور شد پول چاپ کند و این باعث تورم شد. اکنون آنها با تورم ۱۸۰ درصدی مواجه هستند. آنها قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیستند.»
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد دولت ترامپ در حال ردیابی داراییهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان است تا این منابع به مردم ایران بازگردانده شود.
به گفته او، این داراییها همچنین برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیبدیده از اقدامات جمهوری اسلامی و نیز جبران خسارات ناشی از حملات به کشتیها در تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت.
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، دور تازهای از تحریمها را به اجرا گذاشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این وزارتخانه یک روز بعد نیز شبکه بینالمللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهانایر را تحریم کرد.