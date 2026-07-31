دادههای شرکت تحلیل حملونقل دریایی «کپلر» نشان میدهد تنها پنج شناور پنجشنبه ۹ مرداد از تنگه هرمز عبور کردند؛ موضوعی که از ادامه کاهش تردد دریایی در این آبراه راهبردی حکایت دارد.
این کاهش پس از آن رخ داد که سپاه پاسداران هشدار داد تا زمانی که حملات آمریکا ادامه داشته باشد، تنگه هرمز «بازگشایی نخواهد شد». کپلر اعلام کرد هر پنج شناور از مسیر تعیینشده جمهوری اسلامی عبور کردهاند.
در همین حال، کپلر گزارش داد ۴۷ شناور در همان روز از تنگه بابالمندب عبور کردند.
دونالد ترامپ اعضای کابینهاش را در کمپ دیوید گرد هم میآورد. انتظار میرود جنگ با حکومت ایران و راههای کاهش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندورهای در آمریکا، محورهای اصلی نشست دولت ایالات متحده باشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دستور کار سیاست خارجی احتمالا بخش عمده جلسه جمعه نهم مرداد را تشکیل خواهد داد، زیرا دولت ترامپ همچنان با موضوع چگونگی پایان دادن به جنگ پنج ماهه با حکومت ایران و پیامدهای اقتصادی آن روبهروست.
ترامپ در آغاز درگیری پیشبینی کرده بود جنگ تنها چند هفته طول بکشد، اما حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی بدون چشمانداز روشنی برای پایان، ادامه یافته است.
افزایش قیمت بنزین یکی دیگر از موضوعات مهم پیش روی کابینه خواهد بود.
رویترز گزارش داد پیامدهای جنگ بر بازار انرژی، هزینههای مصرفکنندگان آمریکایی را بالا برده و جمهوریخواهان را پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر سال جاری، نگران کرده است.
نظرسنجی تازه رویترز و ایپسوس نشان میدهد تنها یکسوم آمریکاییها از جنگ حمایت میکنند.
این میزان به نوشته رویترز، پایینترین میزان ثبتشده از روزهای ابتدایی درگیری است.
دموکراتها امیدوارند در انتخابات نوامبر به کنترل جمهوریخواهان بر کنگره پایان دهند.
گزینههای افزایش فشار بر تهران
نشست کابینه در شرایطی برگزار میشود که گزارشهایی درباره بررسی راههای تازه برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روزنامه تلگراف گزارش داد آمریکا و اسرائیل طرح محدود کردن یا بستن گذرگاههای زمینی ایران را با همکاری کشورهای همسایه بررسی کردهاند.
به نوشته این روزنامه، چنین اقدامی با هدف محدود کردن واردات و صادرات ایران و تشدید فشار اقتصادی انجام خواهد شد.
تلگراف این طرح را یکی از چند گزینه مورد بررسی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل معرفی کرد.
کاخ سفید در اطلاعات ارائهشده، بررسی این گزینه را رسما تایید نکرده و مشخص نیست که آیا این موضوع در دستور کار نشست کابینه قرار دارد یا نه.
افزایش تنش در مسیرهای انتقال انرژی
تحولات تنگه هرمز و دریای سرخ نیز بر فضای نشست سایه میاندازد.
سپاه پاسداران نهم مرداد اعلام کرد دو نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده و تصویری از آتش گرفتن یک شناور منتشر کرد.
سپاه پاسداران این نفتکشها را «متخلف» خواند و اعلام کرد آنها خارج از مسیرهای تعیینشده جمهوری اسلامی حرکت میکردند.
تا زمان تنظیم این گزارش، سازمانهای بینالمللی ایمنی و حملونقل دریایی وقوع این حملات را تایید نکردهاند.
در تحولی جداگانه، روزنامه گاردین هشتم مرداد به نقل از منابع یمنی، گزارش داد عربستان سعودی برای انجام یک عملیات دریایی و احتمالا زمینی علیه حوثیها آماده میشود.
به نوشته گاردین، ریاض همچنین در پی تشکیل ائتلافی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز رزمایش مشترک «سپر بحرین» را برگزار کردند.
حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، وزیر دفاع امارات، این رزمایش را نشانه آمادگی نیروهای منطقه برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و دفاعی دانست.
این تحولات نشاندهنده گسترش فشارهای امنیتی در مسیرهای اصلی انتقال انرژی است؛ مسالهای که میتواند تلاش دولت ترامپ را برای کاهش قیمت سوخت، با دشواری بیشتری روبهرو کند.
سومین سفر ترامپ به کمپ دیوید
این سیزدهمین نشست کابینه ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری و سومین سفر او به کمپ دیوید در این دوره است.
ترامپ برخلاف شماری از روسایجمهوری پیشین، کمتر از این اقامتگاه در غرب مریلند استفاده کرده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفته است این نشست «تجربهای متفاوت» برای اعضای کابینه خواهد بود.
جلسات کابینه ترامپ معمولا بیش از یک ساعت ادامه دارند و وزیران در آن گزارشی از فعالیتهای وزارتخانههای خود ارائه میکنند.
قرار است ترامپ پس از پایان جلسه، برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به باشگاه گلف خود در بدمینستر نیوجرسی برود.
روزنامه تلگراف گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی بهمنظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند. این طرح بهدنبال بستن یا محدود کردن گذرگاههای مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات ایران را هدف قرار دهد.
تلگراف جمعه ۹ مرداد نوشت آمریکا و اسرائیل این پیشنهاد را در کنار چند گزینه دیگر، «پس از ناکامی ماهها حمله و یک کارزار طولانی در وادار کردن جمهوری اسلامی به عقبنشینی»، بررسی میکنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار ششم مرداد خود در دفتر بیضی کاخ سفید درباره افزایش فشار بر حکومت ایران «از طریق ابزارهای نظامی و غیرنظامی» گفتوگو کردند.
همزمان، تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز ادامه دارد.
روابط عمومی سپاه پاسداران نهم مرداد اعلام کرد دو نفتکش «متخلف» را در تنگه هرمز هدف قرار داده و پس از این حمله، چهار نفتکش دیگر بهسرعت تغییر مسیر داده و بازگشتهاند.
سپاه پاسداران افزود تنگه هرمز بسته است و عبور از آن تنها با هماهنگی این نهاد امکانپذیر است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، هشتم مرداد در واکنش به گزارش رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی درباره عبور یک نفتکش از محاصره آمریکا نوشت که بیش از ۲۰ ناو جنگی، صدها هواپیما و هزاران نیروی نظامی آمریکا همچنان به اجرای کامل این محاصره ادامه میدهند.
بر اساس گزارش تلگراف، اجرای طرح محاصره زمینی مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل همسایگان ایران و شرکای منطقهای خود را برای محدود کردن یا بستن گذرگاههای مرزی تحت فشار قرار دهند تا جریان صادرات و واردات ایران محدود شود.
یک مقام ارشد اسرائیلی به تلگراف گفت: «اگر فقط مسیرهای زمینی را ببندید چه میشود؟ فرض کنید ایران نتواند چیزی وارد کند و نتواند چیزی از کشور خارج کند. هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.»
این مقام با این اظهارات به یکی از گزینههایی اشاره کرد که آمریکا و اسرائیل درباره آن گفتوگو کردهاند.
محاصره زمینی تقریبا غیرممکن است
شان مکفارلند، افسر بازنشسته ارتش آمریکا، به تلگراف گفت اگرچه اجرای محاصره زمینی «تقریبا غیرممکن» است، محروم کردن ایران از تجارت خارجی، این کشور را از نظر اقتصادی منزوی میکند و این همان راهی است که میتواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
او افزود رویکرد اقتصادی باید با اقدامات نظامی همراه باشد و با توجه به مرزهای گسترده ایران و همسویی عراق با جمهوری اسلامی، جلوگیری کامل از ورود هرگونه کمک به ایران، «بسیار دشوار» خواهد بود.
تلگراف نوشت این طرح میتواند شامل بستن یا محدود کردن گذرگاههای مهمی مانند اینچهبرون و سرخس در مرز ترکمنستان شود.
ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز زمینی دارد و اجرای این طرح به همکاری این کشورها نیاز دارد؛ کشورهایی که بسیاری از آنها متحد آمریکا و اسرائیل نیستند.
به نوشته این روزنامه، واشینگتن ممکن است پاکستان و عراق را گزینههای آسانتری برای جلب همکاری بداند، اما هر کشوری که با این طرح همراه شود، با پیامدهای اقتصادی و خطر حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
محدود کردن بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی
تلگراف افزود بستن بنادر یا گذرگاههای اصلی میتواند توان جمهوری اسلامی را برای بازسازی توان نظامی خود نیز محدود کند.
به نوشته این روزنامه، تهران بر اساس توافقی جدید با پکن در انتظار دریافت محمولهای شامل صدها پرتابگر راکت از چین است.
این قرارداد ۷۰ میلیون دلاری همچنین سامانههای پدافند هوایی قابل حمل را نیز در بر میگیرد.
تجهیزاتی از این دست معمولا از طریق بندرعباس و چابهار وارد ایران میشوند.
به گفته یک منبع آگاه، ترامپ معتقد است راهبرد او برای بازگشایی تنگه هرمز به بنبست رسیده و به همین دلیل گزینههای مختلفی را برای افزایش فشار و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره بررسی میکند.
به نوشته تلگراف، محاصره زمینی با راهبرد «فشار حداکثری» ترامپ همخوانی دارد.
این روزنامه همچنین نوشت احتمال دارد آمریکا و اسرائیل موضوع محاصره زمینی را عمدا بهعنوان یک عملیات فریب مطرح کرده باشند تا توجه تهران را از اقدام بعدی خود منحرف کنند.
بر اساس این گزارش، ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد رهبران جمهوری اسلامی میان دو دیدگاه تقسیم شدهاند: گروهی بهشدت نگران فروپاشی اقتصادی هستند و گروهی دیگر معتقدند جنگ باید ادامه یابد.
یک مقام اسرائیلی گفت ایران با کمبود شدید گاز روبهروست و در جایگاههایی که گازوئیل آنها تمام شده، صفهای طولانی تشکیل شده است.
سه گزینه ترامپ و نتانیاهو برای ادامه درگیری
تلگراف به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد ترامپ و نتانیاهو در دیدار اخیر خود سه گزینه را برای ادامه درگیری بررسی کردند: رسیدن به توافق، ادامه محاصره دریایی و ازسرگیری حملات نظامی.
به گفته این مقام، نتانیاهو از هیچ یک از این گزینهها بهطور مشخص حمایت نکرد.
این گزارش در حالی منتشر شده است که آمریکا شامگاه هفتم مرداد در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به پایگاههایش در اردن، موج سنگینی از حملات علیه ایران انجام داد.
تلگراف نوشت ازسرگیری درگیریها پس از پنج روز آرامش، در پی حمله «غافلگیرکننده» جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در اردن در شامگاه ششم مرداد رخ داد.
یک مقام کاخ سفید نیز به تلگراف گفت ترامپ «همه گزینهها» را در اختیار دارد.
شرکت بهرهبردار نیروگاه هستهای «پاکش» در مجارستان اعلام کرد کاهش بیسابقه سطح آب دانوب، تعطیلی کامل هر چهار واحد این نیروگاه را اجتنابناپذیر کرده است. این رخداد میتواند نزدیک به نیمی از تولید برق مجارستان را متوقف کند.
شرکت «امویام پاکش» پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد انتظار میرود نیروگاه طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت بهطور کامل از مدار خارج شود.
طبق آخرین اطلاعیه رسمی در دسترس، هنوز تعطیلی کامل نیروگاه تایید نشده، اما روند توقف تدریجی واحدها آغاز شده است.
نیروگاه پاکش چهار واحد فعال با مجموع ظرفیت حدود دو هزار مگاوات دارد و نزدیک به نیمی از برق تولیدشده در مجارستان را تامین میکند.
تعطیلی کامل به معنای توقف تولید برق در تنها نیروگاه هستهای این کشور خواهد بود.
پیتر مجار، نخستوزیر مجارستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد پاکش برای نخستین بار در ۴۴ سال گذشته کاملا تعطیل خواهد شد و ممکن است از دوشنبه (۱۲ مرداد)، وضعیتی بحرانی در حوزه انرژی ایجاد شود.
او خواستار اقدامهای هماهنگ و صرفهجویی داوطلبانه شد و نوشت: «برای جلوگیری از پیامدهای شدیدتر، به اقدامهای هماهنگ و خودداری داوطلبانه از مصرف نیاز خواهد بود. روی همکاری همه حساب میکنیم.»
مشکل از محل پمپهاست نه حجم کلی آب
شرکت بهرهبردار پاکش در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد حجم آب موجود در دانوب هنوز برای خنک کردن واحدهای نیروگاه کافی است، اما سطح رودخانه از محل دهانه ورودی پمپهای آب پایینتر رفته است. در نتیجه، پمپها با ادامه افت آب دیگر قادر به انجام وظیفه خود نخواهند بود.
بر اساس این اطلاعیه، نیروگاه اکنون در مرحله سوم دستورالعمل مقابله با کمآبی قرار دارد.
رسیدن شرایط به مرحله چهارم، باعث توقف هر چهار واحد و پایان تولید برق است.
نیروگاه اعلام کرده است متخصصان در حال تغییر فنی محل لولههای ورودی آب هستند تا تاسیسات در آینده بتواند در سطوح پایینتر دانوب نیز به فعالیت ادامه دهد. با این حال، تکمیل این طرح احتمالا چند سال زمان خواهد برد.
به گفته شرکت، نیروگاه در چهار دهه گذشته بهگونهای ارتقا یافته است که میتواند در سطح آبی حدود ۱۲۰ سانتیمتر پایینتر از میزانی که در طراحی اولیه پیشبینی شده بود، برق تولید کند، اما افت کنونی از محدودههای پیشبینیشده فراتر رفته است.
سطح دانوب رکورد تاریخی را شکست
شرکت پاکش اعلام کرد سطح آب دانوب در این منطقه در ۲۷ ژوئیه (پنجم مرداد) به منفی ۱۰۶ سانتیمتر رسید و رکوردهای پیشین را شکست. نیروگاه همان شب توان تولید واحد شماره یک را ۲۵۴ مگاوات کاهش داد.
پیشبینی سطح آب منفی بر حسب سانتیمتر به این معناست که انتظار میرود سطح آب از نقطه مرجع قراردادی «صفر» تعیینشده برای آن ایستگاه اندازهگیری، پایینتر برود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد واحد دیگری از نیروگاه نیز هفتم مرداد روند توقف را آغاز کرد؛ اقدامی که پس از دو مرحله کاهش تولید در دو واحد دیگر صورت گرفت.
آسوشیتدپرس نوشت نیروگاههای هستهای چند کشور حاشیه دانوب با محدودیت در تامین آب خنک کننده مواجه شدهاند.
پیشبینی منتشرشده از سوی سامانه رسمی پایش آب مجارستان در ۳۰ ژوئیه (هشتم مرداد) نشان میداد سطح آب دانوب در پاکش ممکن است از منفی ۱۲۱ سانتیمتر به حدود منفی ۱۳۱ سانتیمتر در چهارم اوت (۱۳ مرداد) برسد.
در بوداپست نیز سطح دانوب به ۲۳ سانتیمتر رسید که ۱۰ سانتیمتر پایینتر از رکورد ثبتشده در سال ۲۰۱۸ بود.
آسوشیتدپرس گزارش داد ادامه خشکسالی، بارندگی اندک و موجهای پیاپی گرما سبب شده است سطح رودخانه در بخشهای مختلف اروپای مرکزی به پایینترین میزان ثبتشده برسد.
سازمان هواشناسی مجارستان اعلام کرده است میزان بارندگی ۹۰ روز گذشته در بیشتر مناطق کشور، بین ۸۰ تا ۱۳۰ میلیمتر کمتر از میانگین چندساله بوده است.
شرکت بهرهبردار پاکش، عمیق شدن بستر دانوب را نیز یکی از عوامل افت سطح آب میداند.
به گفته این شرکت، سدها در بالادست مانع انتقال رسوبات شدهاند، درحالیکه برداشت رسوب و انتقال طبیعی آن در بخش مجارستان به عمیقتر شدن بستر رودخانه کمک کرده است.
این شرکت تغییرات اقلیمی و افزایش رخدادهای شدید آبوهوایی را عامل دیگر بحران معرفی کرده است.
نیروگاه میگوید ایمنی راکتورها حفظ میشود
شرکت پاکش تاکید کرده است توقف تولید برق به معنای قطع نیاز راکتورها به آب نیست، اما واحدهای خاموش به حجم بسیار کمتری برای خنکشدن نیاز دارند.
بر اساس اطلاعیه نیروگاه، فعالیت چهار واحد به حدود ۱۰۰ مترمکعب آب در ثانیه نیاز دارد، در حالی که برای خنک نگه داشتن همه واحدها پس از تعطیلی، پنج مترمکعب آب در دقیقه کافی است.
نیروگاه برای مقابله با افت بیشتر سطح دانوب، مجموعهای از پمپهای اضطراری موسوم به «پایتاش» را مستقر کرده است. در صورت لزوم، ۱۲ پمپ بهطور مداوم کار خواهند کرد، چهار دستگاه در حالت ذخیره و ۱۳ پمپ دیگر در وضعیت آمادهباش قرار خواهند داشت.
شرکت بهرهبردار اعلام کرد حتی اگر وضعیت بسیار پایین آب برای چند هفته ادامه یابد، میتواند راکتورهای خاموش را در شرایط ایمن نگه دارد.
پس از افزایش سطح آب نیز واحدها براساس دستورالعملهای ایمنی، بهتدریج و احتمالا طی چند روز به مدار بازخواهند گشت.
بحران کنونی تنها چند ماه پس از ثبت یکی از بالاترین آمارهای تولید نیروگاه رخ داده است.
شرکت پاکش در ژانویه اعلام کرد این مجموعه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ هزار و ۹۷.۹ گیگاواتساعت برق تولید کرده است؛ دومین رکورد بالای سالانه در تاریخ آن.
خطر کمبود برق در روزهای گرم
تعطیلی کامل پاکش میتواند شبکه برق مجارستان را در شرایطی تحت فشار قرار دهد که موج گرما مصرف برق، بهویژه برای سامانههای سرمایشی را افزایش داده است.
شرکت بهرهبردار از شهروندان خواسته است برای کمک به حفظ امنیت شبکه، برق را مسئولانه و با صرفهجویی مصرف کنند.
نخستوزیر مجارستان نیز هشدار داده است برای جلوگیری از پیامدهای شدیدتر بحران، ممکن است به محدودکردن مصرف و اقدامهای هماهنگ نیاز باشد.
در صورت توقف دو هزار مگاوات ظرفیت پاکش، مجارستان باید کمبود برق را با افزایش تولید نیروگاههای دیگر، واردات یا کاهش مصرف جبران کند.
مدت این وضعیت به روند تغییر سطح آب دانوب بستگی خواهد داشت. نیروگاه گفته است فعالیت واحدها به محض فراهم شدن شرایط ایمن، مرحله به مرحله از سر گرفته میشود.
موج ورود مهاجران از مراکش به سئوتای اسپانیا به بحرانی مرزی تبدیل شده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد حدود ۴۹ هزار مهاجر طی ۲۴ ساعت وارد این منطقه شدهاند. همزمان نیروهای نظامی و پلیس به سئوتا اعزام شدند و کشف اجساد ۹ نفر، درگیریها و آتشزدن خودروها گزارش شد.
خبرگزاری رویترز جمعه نهم مرداد گزارش داد نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آبپاش و استقرار گسترده در گذرگاههای مرزی تلاش کردند مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاشها برای ورود به سئوتا را ناکام گذاشتند.
با این حال، هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سئوتا بودند.
تلویزیون دولتی اسپانیا پیشتر گزارش داده بود بین دو هزار تا سه هزار نفر، هشتم مرداد وارد سئوتا شدهاند و بیشتر آنان پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند.
رویترز نوشت با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروههایی از مهاجران در امتداد ساحل به دنبال مسیرهایی برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سئوتا آماده میکردند.
زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.
خبرنگاران رویترز بقایای سوخته یک اتوبوس و هفت خودرو را در نزدیکی مرز مشاهده کردند که پس از درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجران در محل باقی مانده بود.
یکی از مهاجران نیز گفت هنگام تلاش برای عبور از مرز در ازدحام جمعیت گرفتار شده و «از جانش ترسیده» است.
اسپانیا در واکنش به افزایش ورود مهاجران، نیروهای نظامی و پلیس بیشتری به سئوتا اعزام کرد.
مقامهای محلی نیز اعلام کردند اجساد ۹ نفر پیدا شده است؛ آماری که شمار مهاجران جانباخته هنگام تلاش برای ورود به سئوتا در ماههای اخیر را به ۶۰ نفر رساند.
واکنشها به بحران مهاجرتی
در میانه این بحران، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در پی افزایش ورود مهاجران به سئوتا، از شامگاه هشتم مرداد دستور داده است کنترلها در مرز با اسپانیا فورا تشدید شود.
او همچنین اعلام کرد «نیروی مداخله سریع مرزی» را برای انجام بازرسیهای دقیقتر فعال کرده است.
نونز در گفتوگو با روزنامه فیگارو نیز گفت جمعه (نهم مرداد) با فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، گفتوگو خواهد کرد.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با بستن فضای شینگن به روی اسپانیا موافق است.
او مهاجرت غیرقانونی و کنترلنشده را تهدیدی برای امنیت ملی خواند و نوشت تصمیم دولت مادرید برای اعطای تابعیت اسپانیا و در نتیجه تابعیت اتحادیه اروپا به بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر فاقد مدارک، «عمیقا اشتباه» است و به قاچاق انسان دامن میزند.
رویترز هشتم مرداد گزارش داد صدها مهاجر از سمت مراکش با شنا یا با استفاده از تیوبهای بادی، خود را به سئوتا رساندند و گروهی دیگر با شکستن یکی از دروازههای مرزی، وارد شهر شدند.
شماری از آنان نیز هنگام ورود شعار «زندهباد اسپانیا» سر دادند.
همزمان در گذرگاهی در مرز ملیلا، نیز درگیریهایی گزارش شد.
به گفته انجمن حقوق بشر مراکش، دستکم سه خودرو به آتش کشیده شد و شماری از مهاجران و نیروهای امنیتی زخمی شدند.
دولت اسپانیا اعلام کرد ۲۰۰ نیروی پلیس ویژه و ۶۰ نظامی این کشور برای تقویت نیروهای مستقر در سئوتا اعزام شدهاند.
دفتر پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، نیز اعلام کرد او قرار است همراه وزیر کشور به سئوتا سفر کند و با نیروهای امنیتی و مقامهای محلی دیدار داشته باشد.
تعطیلی کسبوکارها در سئوتا
ورود گسترده مهاجران باعث تعطیلی بسیاری از کسبوکارها در سئوتا شد.
یکی از مغازهداران به رویترز گفت صاحبان کسبوکارها بهدلیل نگرانی از کافی نبودن نیروهای پلیس، برای دفاع از خود و حفاظت از کسبوکارها و خانوادههایشان با یکدیگر هماهنگ شدهاند.
سئوتا با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت و ملیلا، دو منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا هستند و سالهاست از مهمترین مسیرهای ورود مهاجران به اروپا به شمار میروند.
سئوتا سال ۲۰۲۱ شاهد بحران مشابهی بود؛ زمانی که حدود ۱۰ هزار نفر، از جمله شمار زیادی کودک، از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا وارد این منطقه شدند.
در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری را در پیش گرفتهاند، اسپانیا رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است.
دولت سوسیالیست اسپانیا در ماههای اخیر برنامهای را برای اعطای اقامت قانونی به حدود ۵۰۰ هزار مهاجر فاقد مدارک آغاز کرده است. این اقدام با انتقاد احزاب راستگرا روبهرو شده است. مخالفان این برنامه میگویند چنین سیاستی انگیزه مهاجرت به اسپانیا را افزایش میدهد.
دولت اسپانیا اما اعلام کرد افزایش اخیر ورود مهاجران ارتباطی با برنامه اعطای اقامت قانونی ندارد و نتیجه سوءاستفاده شبکههای قاچاق انسان و سازمانهای تبهکار از حکم اخیر دیوان عالی این کشور است؛ حکمی که بازگرداندن فوری مهاجرانی را که در دریا شناسایی میشوند و در مسیر سئوتا و ملیلا هستند، محدود کرده است.
وزارت کشور اسپانیا همچنین اعلام کرد با همکاری نزدیک مراکش، طی روزهای گذشته مانع ورود غیرقانونی هزاران مهاجر دیگر به سئوتا شده است.
مقامهای قبرس مردی دوتابعیتی را بازداشت کردهاند که بریتانیا او را به «شناسایی خصمانه» یک پایگاه نظامی و انتقال اطلاعات به سپاه پاسداران متهم کرده است. پیگیری روند استرداد این فرد به بریتانیا ادامه دارد.
پلیس مبارزه با تروریسم لندن در اطلاعیهای اعلام کرد رشاد سلطانُف، شهروند ۴۴ ساله بریتانیا و جمهوری آذربایجان، جمعه ۲۶ تیر ماه به دست مقامهای قبرس بازداشت شده است.
سلطانف که ساکن منطقه ایزلینگتون لندن معرفی شده است، همزمان با رسیدگی به درخواست استرداد بریتانیا در بازداشت به سر میبرد.
پرونده او نخستین تحقیق درباره جرایم ادعایی در یک قلمرو برونمرزی بریتانیاست که بر اساس قانون امنیت ملی این کشور انجام میشود.
اتهام شناسایی پایگاه نظامی
به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، تحقیقات به فعالیتهای منسوب به سلطانف در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آکروتیری مربوط میشود.
این پایگاه در قبرس قرار دارد و یکی از مناطق تحت حاکمیت بریتانیا در این جزیره است.
پلیس گفته است حوادث مورد بررسی مربوط به محدوده زمانی بین ۱۱ مه تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۰ اردیبهشت تا اول تیر ۱۴۰۴) است.
به گفته مقامهای بریتانیایی، سلطانف در پایگاه آکروتیری، که طبق قانون «مکانی ممنوعه» محسوب میشود، عملیات «شناسایی خصمانه» انجام داده و سپس اطلاعات جمعآوری شده را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده است.
در اطلاعیه پلیس، سپاه پاسداران در ارتباط با این پرونده «یک سرویس اطلاعاتی خارجی» توصیف شده است.
این موضوع هنوز در دادگاه اثبات نشده و در اطلاعات منتشرشده، واکنش سلطانف یا وکیل او به اتهامها ذکر نشده است.
دادستانی طرح اتهام را تایید کرد
دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده است طرح اتهام علیه سلطانف را بر اساس مواد سه و چهار قانون امنیت ملی تایید کرده است.
این مواد به اقدامهایی مرتبط میشوند که با هدف کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی انجام میشوند و همچنین رفتارهای ممنوعه را در ارتباط با اماکن حفاظتشده، در بر میگیرند.
با این حال، انتقال سلطانف به بریتانیا به نتیجه روند استرداد در قبرس بستگی دارد.
هلن فلاناگان، رییس پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این پرونده نشان میدهد بریتانیا میتواند در مواردی که پایگاههای نظامیاش در خارج از کشور هدف فعالیتهای خصمانه دولتی قرار میگیرند، قانون امنیت ملی را به کار گیرد.
فلاناگان همچنین از همکاری گسترده نهادهای مجری قانون بریتانیا و قبرس خبر داد.
به گفته او، پلیس مبارزه با تروریسم لندن همزمان با ادامه روند استرداد، با دادستانی سلطنتی، آژانس ملی مقابله با جرایم بریتانیا و مقامهای قبرس همکاری میکند.