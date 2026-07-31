به‌نوشته تیسن پس از حمله موشکی بالستیک حکومت ایران به نیروهای آمریکایی در اردن، زمان آن رسیده است که دونالد ترامپ با دقت بیشتری به توصیه‌هایی که درباره ایران دریافت می‌کند نگاه کند؛ اینکه چه چیزهایی موفق بوده، چه چیزهایی شکست خورده و چه کسانی مسئول این موفقیت‌ها و شکست‌ها بوده‌اند.

او افزوده است: «آنچه موفق بوده، این است: زنجیره فرماندهی نظامی ترامپ، به رهبری پیت هگست، وزیر دفاع، و دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، موفقیت‌های چشمگیری در میدان نبرد به دست آورده است؛ دفن کردن مواد هسته‌ای ایران، نابودی بیش از ۸۵ درصد پایگاه صنعتی دفاعی آن، غرق کردن نیروی دریایی، زمین‌گیر کردن نیروی هوایی، از میان بردن بخش بزرگی از توان موشکی بالستیک، نابودی نیروهای متعارف نظامی و اعمال محاصره‌ای فلج‌کننده بر بنادر ایران.»

به‌نوشته تیسن، وزارت خزانه‌داری به رهبری اسکات بسنت با «عملیات خشم اقتصادی» فشار بر تهران را افزایش داده است؛ کارزاری از جنگ اقتصادی که بقای مالی حکومت را هدف قرار داده است. سازمان سیا به رهبری جان رتکلیف اطلاعاتی بسیار دقیق درباره اهداف نظامی جمهوری اسلامی، برنامه هسته‌ای آن و چرخه تصمیم‌گیری رهبرانش فراهم کرده است. وزارت امور خارجه به ریاست مارکو روبیو نیز دیپلماسی پیچیده منطقه‌ای را ماهرانه مدیریت کرده است.

تحلیلگر واشینگتن‌پست نوشته است: «و البته خود ترامپ نیز هست؛ کسی که به حکومتی نگاه کرد که ۴۷ سال است علیه آمریکا جنگ به راه انداخته و تصمیم گرفت نخستین رییس‌جمهوری باشد که واقعا پاسخ می‌دهد. او برنامه هسته‌ای ایران را به‌شدت عقب رانده است؛ کاری که هیچ فرمانده کل قوای دیگری جرات انجامش را نداشته است.»

تیسن سپس در پاسخ به این پرسش که «پس چه چیزی شکست خورده است؟» نوشته آتش‌بس و تفاهم‌نامه‌ای که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، مذاکره کرد؛ توافقی که ترامپ را وارد یک بن‌بست راهبردی متشکل از مذاکره، نقض توافق از سوی جمهوری اسلامی، حملات تلافی‌جویانه آمریکا و سپس دور تازه‌ای از مذاکره کرده است.

او ادامه داده است: «نمونه روشن آن آخر هفته گذشته بود. ترامپ در آستانه صدور دستور ازسرگیری عملیات رزمی گسترده قرار داشت، اما به او گفته شد جمهوری اسلامی به‌شدت خواهان توافق است. بنابراین او مکث کرد تا به صلح فرصت بدهد. نتیجه چه بود؟ حکومت ایران پنج موشک بالستیک به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن شلیک کرد. این چرخه ماه‌هاست تکرار می‌شود. هر بار به ترامپ گفته می‌شود این بار رهبران جمهوری اسلامی سرانجام آماده توافق‌اند، اما او دوباره در موقعیتی قرار می‌گیرد که شکست بخورد.»

به‌نوشته تیسن، ونس با تبدیل «توافق» به تعریف پیروزی، عملا به جمهوری اسلامی حق وتو بر توانایی آمریکا برای اعلام پیروزی داده است. تهران فقط کافی است از توافق خودداری کند؛ کاری که اکنون انجام می‌دهد. بدتر از آن، ونس همچنان علنا با مواضع رئیس‌جمهوری تناقض دارد. او اخیرا در مصاحبه‌ای پیشنهاد کرد شاید بهتر باشد که ترامپ به‌سادگی کنار بکشد و اعلام کرد: «اگر آنها به توافق پایبند نباشند، تنگه‌ها همچنان باز هستند، ما خسارت بزرگی به برنامه هسته‌ای آنها وارد کرده‌ایم و می‌توانیم به زندگی خود به‌عنوان یک کشور ادامه دهیم.»

تحلیلگر واشینگتن‌پست سپس تاکید کرده که این موضع ترامپ نیست. موضع او این است: یا آنها پایبند می‌شوند، یا نابود خواهند. ترامپ هرگز گزینه از سرگیری عملیات رزمی گسترده را از روی میز برنداشته است. پس چرا ونس علنا درباره پیامدهای هولناک گزینه‌ای هشدار می‌دهد که ترامپ در واقع فقط چند روز پیش تا آستانه اجرای آن پیش رفت؟ معاون رییس‌جمهوری سیاست خارجی مستقل خودش را ندارد.

به‌نوشته تیسن ونس در حالی که علنا رییس‌جمهوری را تضعیف می‌کند، می‌کوشد با استدلال‌های پوشالی ترامپ را از ازسرگیری عملیات رزمی گسترده منصرف کند. در حالی که آنچه بسیاری خواستار آن هستند، تکمیل طرحی نظامی‌ است که در فروردین ماه و هم‌زمان با اجرای آتش‌بس متوقف شد؛ یعنی اجرای چند هفته پایانی کارزاری که نیروهای مشترک آمریکا و اسرائیل در حال انجامش بودند.

در این تحلیل گفته شده است: «این کارزار اهدافی روشن و مشخص داشت: حذف رهبران باقی‌مانده، دفن بیشتر سایت‌های هسته‌ای ایران، از میان بردن سایت‌های موشکی بالستیک باقی‌مانده، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی که شریان مالی سپاه پاسداران را تامین می‌کند، و همچنین تخریب بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن، فرودگاه‌ها و بنادر کلیدی که حکومت از طریق آنها از کشورهای هم‌مرز کمک مالی دریافت می‌کند؛ و در نهایت نابودی بقایای پایگاه صنعتی دفاعی جمهوری اسلامی تا نتواند توانمندی‌های از دست‌رفته خود را بازسازی کند.»

به‌نظر نویسنده این تحلیل پس از هدف قرار گرفتن این مراکز، رییس‌جمهوری باید پایان عملیات رزمی گسترده را اعلام کند، محاصره را حفظ کند، تنگه هرمز را باز کند و سپس به‌طور مخفیانه از مردم ایران حمایت کند تا به آنها در تضعیف و سرانجام سرنگونی حکومت کمک شود؛ همان‌گونه که آمریکا در دوران جنگ سرد از جنبش‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان حمایت مخفیانه کرد و بدون اعزام نیروی زمینی، به آزادی ۴۰۰ میلیون نفر کمک کرد.

به‌نوشته تیسن، ونس اکنون به کسانی حمله می‌کند که جسارت کرده‌اند بگویند تفاهم‌نامه او نه رفتار حکومت ایران را تغییر داده و نه توافقی برای پایان جنگ به وجود آورده است اما شکست او، از سرگیری عملیات رزمی گسترده را اجتناب‌ناپذیر کرده است زیرا ترامپ دو شرط روشن و غیرقابل مذاکره برای تهران دارد: حکومت باید برنامه هسته‌ای خود را برچیند و تنگه هرمز را باز کند.

ستون‌نویس واشینگتن‌پست در پایان یادداشت خود تاکید کرده است: «اما حکومت ایران طی ماه‌های گذشته با اقدامات خود روشن کرده است که هیچ قصدی برای پذیرش این خواسته‌ها ندارد. شاید زمان آن رسیده باشد که رییس‌جمهوری به توصیه کسانی گوش دهد که در ایران برای او موفقیت به ارمغان آورده‌اند، نه کسانی مانند ونس که او را ناکام گذاشته‌اند.»