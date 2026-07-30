به گزارش گازتا دلو اسپورت، مانچینی که پس از سه سال و بعد از جدایی جنجالی‌اش برای هدایت تیم ملی عربستان سعودی بار دیگر به آتزوری بازگشته است، گفت: «سرنوشت و همچنین جووانی مالاگو (رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا) این فرصت را به من داده‌اند که جبران کنم. می‌خواهم تا جایی که ممکن است مدت زیادی بمانم.»

سرمربی تیم ملی ایتالیا در این نشست خبری که همراه با جووانی مالاگو،‌ رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا و کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون برگزار شد، گفت که هدفش پیروزی در همه بازی‌هاست: «می‌خواهیم همه مسابقه‌ها را ببریم. تلاش می‌کنم تیم ملی آن‌قدر خوب بازی کند که هواداران مرا بابت اتفاقی که سه سال پیش رخ داد، ببخشند.»

او درباره جدایی از تیم ملی ایتالیا گفت: با گابریله گراوینا (رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایتالیا) اختلاف‌ها را برطرف کرده‌ام. مسئولیت جدایی بر عهده خودم بود. اگر آن زمان با هم صحبت کرده بودیم، هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها رخ نمی‌داد.»

مانچینی درباره بحران بازیکن بزرگ در فوتبال ایتالیا هم گفت: «بازیکن داریم. آنها بااستعداد و جوان هستند و باید به آنها اعتماد کرد. خواهید دید که روی آنها کار می‌کنیم. نیکولو زانیولو را به یاد بیاورید؛ وقتی نخستین بار به تیم ملی آمد، حتی یک بازی هم در سری آ انجام نداده بود. در اولین اردویش مشکل داشت، اما در اردوی دوم بازیکن دیگری شده بود.»

او همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان تیم‌های پایه و تیم ملی بزرگسالان شد و گفت: «تیم‌های زیر ۲۱ سال، زیر ۲۰ سال و زیر ۱۹ سال باید با همان سیستم بازی تیم ملی بزرگسالان بازی کنند تا بازیکنان راحت‌تر با تیم اصلی هماهنگ شوند.»

ایتالیا با سیستم ۴-۳-۳ بازی می‌کند

مانچینی درباره قراردادش گفت: «دفعه قبل پنج سال در این سمت بودم و این مدت زیادی است، به‌ویژه چون این شغل، جایگاه مورد علاقه من است. امیدوارم بتوانم یک یا دو جام ببرم و اگر امکانش باشد، پس از آن هم بمانم.»

او تاکید کرد ایتالیا با آرایش ۴-۳-۳ بازی خواهد کرد: «پایه کار همین سیستم خواهد بود، چون به ما روحیه تهاجمی می‌دهد. بونوچی و کیه‌لینی‌های جدید را پیدا خواهیم کرد تا به رشد بازیکنان جوان کمک کنند.»

سرمربی تیم ملی ایتالیا گفت: «در سال ۲۰۱۸، زمانی که هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتیم، ۹۰ درصد خبرنگاران معتقد بودند ایتالیا هفتمین یا هشتمین تیم اروپا است. من هرگز با این نظر موافق نبودم. اگر طی چهار سال ۳۷ بازی بدون شکست داشتیم و اسپانیا رکورد ما را شکست، یعنی کار خوبی انجام داده بودیم.»

او در ادامه گفت: «وقتی ایتالیا به جام جهانی یا جام ملت‌های اروپا می‌رود، به تیمی خطرناک تبدیل می‌شود. هدف ما این است که هرچه زودتر یک تیم قدرتمند بسازیم و در لیگ ملت‌های اروپا، جام ملت‌های اروپا و جام جهانی به نتایج خوب برسیم.»

مانچینی درباره تعداد زیاد بازیکنان خارجی در سری آ گفت: «درصد آنها تقریبا همانند سه سال پیش است، متاسفانه. امیدواریم باشگاه‌ها از بازیکنان ایتالیایی بیشتری استفاده کنند. البته اگر آنها به خارج از ایتالیا بروند و بازی کنند هم خوب است.»

او درباره مهاجمان نیز گفت: «فکر نمی‌کنم در خط حمله وضعیت بدی داشته باشیم. پیو، کین، رته‌گی... و هیچ‌کدام از آنها دیگر بازیکن جوان محسوب نمی‌شوند. امیدوارم بازیکنان جدید همان تعداد گل‌هایی را بزنند که چیرو ایموبیله در سری آ به ثمر رساند.»

پس از یک هفته پر از آشوب و تحولات ناگهانی در فوتبال ایتالیا، روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ فدراسیون فوتبال این کشور سرانجام تکلیف نیمکت تیم ملی را روشن کرد و روبرتو مانچینی، که پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ هدایت آتزوری را بر عهده داشت، بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا انتخاب شد.

رانیری: باشگاه‌ها باید به بازیکنان ایتالیایی فرصت بدهند

در بخشی از این نشست خبری، کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، درباره حضور گسترده بازیکنان خارجی گفت: «تیم‌ها پر از بازیکنانی هستند که از خارج آمده‌اند و این درست نیست. از همه، حتی اگر لازم باشد از سیاستمداران، کمک خواهم خواست. نمی‌توانیم این روند را ادامه دهیم.»

او گفت: «این موضوع به هویت ایتالیایی ما مربوط است. باید به روبرتو فرصت بدهیم تا بتواند انتخاب کند. امیدوارم همه باشگاه‌ها، چه در سری آ و چه در سری ب، به بازیکنان ایتالیایی فرصت بازی بدهند.»

همچنین جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «دیروز جان‌لوییجی دوناروما برایم پیام فرستاد و نوشت: "رییس، مانچینی همان کسی بود که ما می‌خواستیم." این نکته جالبی بود.»

او گفت: «وقتی کلودیو به من گفت "قبول می‌کنم، می‌آیم"، از اشتیاق بسیار خوشحال شدم. اما امروز صبح با من تماس گرفت و پرسید ریاست کلوب ایتالیا و سمت مدیر فنی دقیقا چه مسئولیت‌هایی دارد. مدارک را برایش فرستادم و گفتم: "خب، موفق باشی."»