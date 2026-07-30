شرکت «ترایو اترنال»، به ریاست جاشوا کوشنر، قرار است سرمایه‌گذار اصلی «فیفا فوروارد اینترپرایز» باشد؛ شرکت جدیدی که برای اداره بخش‌هایی از فعالیت‌ها و حقوق تجاری رقابت‌های فیفا، از جمله جام جهانی مردان و زنان و جام جهانی باشگاه‌ها، تشکیل خواهد شد.

بر اساس طرح پیشنهادی، ۲۰ درصد از سهام این شرکت به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار می‌شود. فیفا می‌گوید این سهام اقلیت و فاقد حق کنترل خواهد بود و مسئولیت اداره فوتبال و تقویم مسابقات همچنان در اختیار این نهاد باقی می‌ماند.

منتقدان اما هشدار می‌دهند ورود سرمایه‌گذاران خصوصی می‌تواند در عمل بر تصمیم‌هایی مانند تعداد مسابقات، قیمت بلیت‌ها، محل برگزاری رقابت‌ها و نحوه فروش حقوق رسانه‌ای تاثیر بگذارد.

گاردین گزارش داده است که جاشوا کوشنر به چهره اصلی پیشبرد این طرح تبدیل شده و پیوندهای سیاسی پیرامون آن جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار داده است.

همزمان، روابط نزدیک اینفانتینو با دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، و نسبت خانوادگی جاشوا کوشنر با خانواده ترامپ نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، تاکنون هیچ نقش مستقیم یا اعلام‌شده‌ای برای ترامپ در این سرمایه‌گذاری گزارش نشده است.

جاشوا کوشنر و نقش او در طرح

جاشوا کوشنر ۴۱ ساله چندین شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری، از جمله «ترایو اترنال»، تاسیس کرده است. این صندوق قرار است سرمایه‌گذار اصلی فیفا فوروارد اینترپرایز باشد؛ شرکتی که اینفانتینو قصد دارد ۲۰ درصد از سهام آن را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کند.

جرد کوشنر در سال ۲۰۱۷، همزمان با پیوستن به دولت نخست ترامپ، سهام خود در «ترایو کپیتال»، شرکت مادر ترایو اترنال، را واگذار کرد. با این حال، حضور شرکت تحت مدیریت برادرش در طرح جدید فیفا، توجه منتقدان را به پیوندهای خانوادگی و سیاسی پیرامون این معامله جلب کرده است.

منتقدان می‌گویند حتی واگذاری یک سهم ۲۰ درصدی و ظاهرا غیرکنترلی نیز ممکن است به سرمایه‌گذاران امکان دهد بر جهت‌گیری تجاری رقابت‌ها اثر بگذارند، به‌ویژه اگر سازوکارهای شفاف و مستقلی برای پاسخ‌گو کردن مدیران فیفا وجود نداشته باشد. فیفا این ارزیابی را رد کرده و تاکید دارد که سرمایه‌گذاران در اداره و حکمرانی فوتبال نقشی نخواهند داشت.

پیوندهای سرمایه‌گذاری با عربستان سعودی

شش ماه پس از پایان نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، شرکت سرمایه‌گذاری جرد کوشنر، «افینیتی پارتنرز»، دو میلیارد دلار سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی دریافت کرد؛ صندوقی که ریاست هیات‌مدیره آن را محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بر عهده دارد. این سرمایه‌گذاری با وجود مخالفت‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی برخی مشاوران صندوق انجام شد.

عربستان سعودی میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ خواهد بود و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی این کشور نیز به‌عنوان حامی رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با فیفا همکاری می‌کند. آرامکو، شرکت نفتی تحت کنترل دولت عربستان، نیز یکی از شرکای عمده جهانی فیفاست و ارزش قرارداد آن حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال گزارش شده است.

جرد کوشنر همواره از همکاری شرکتش با صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان دفاع کرده و از منتقدان خواسته است تصمیمی را نشان دهند که برخلاف منافع آمریکا گرفته شده باشد.

با این حال، در طرح جدید فیفا، جاشوا کوشنر و صندوق سرمایه‌گذاری متفاوتی به نام ترایو اترنال نقش محوری دارند. پولیتیکو گزارش داده است که او قصد دارد برای ایجاد یک «پایگاه سرمایه‌گذاری متنوع در سطح جهان» با صندوق‌های ثروت ملی کشورهای مختلف وارد مذاکره شود.