در صورت تایید، این حمله می‌تواند اقدامی خصمانه در مقطعی حساس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلقی شود.

با این حال، نیویورک‌تایمز افزود مقام‌ها هشدار داده‌اند که هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده چه کسی مسئول این حمله بوده و این ارزیابی اولیه ممکن است با جمع‌آوری اطلاعات فنی بیشتر تغییر کند.

آنها همچنین هشدار دادند که ممکن است هکرها عمداا خود را وابسته به ایران نشان داده باشند تا تنش میان دو کشور را افزایش دهند، هرچند مقام‌های پیشین اطلاعاتی آمریکا چنین سناریویی را بعید دانسته‌اند.

مقام‌های محلی گزارش دادند که دست‌کم در یک شهر، چاه آب و تاسیسات تصفیه آب روز دوشنبه به‌طور موقت از مدار خارج شد. در شهرهای دیگر نیز مسئولان مجبور شدند برای مقابله با حملات به سامانه‌های خودکار کنترل تاسیسات، از روش‌های دستی استفاده کنند.

به‌نوشته نیویورک‌تایمز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آب آشامیدنی آلوده یا برای مصرف ناامن شده باشد.

با وجود تاثیر محدود این حمله، اگر ارتباط آن با تهران تایید شود، در زمانی بسیار حساس رخ داده است؛ زیرا درگیری مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی در خاورمیانه بار دیگر از سر گرفته شده است.

سه مقام ایالتی که در جریان تحقیقات قرار دارند، به نیویورک‌تایمز گفتند شیوه اجرای حمله و نبود هرگونه درخواست باج باعث شده تحلیلگران به‌طور موقت به این نتیجه برسند که هکرهای ایرانی مسئول آن بوده‌اند.

این مقام‌ها به‌دلیل ادامه تحقیقات جنایی نخواستند نامشان فاش شود.

متیو فوگل، سخنگوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی)، گفت: «اف‌بی‌آی از این حادثه مطلع است و برای رسیدگی به موضوع با قربانیان در تماس است.»

او از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد.

در حالی که تحقیقات ادامه دارد، مقام‌های پیشین و کارشناسان امنیت سایبری گفته‌اند انتظار دارند شواهد مربوط به دخالت احتمالی جمهوری اسلامی تقویت شود.

سینتیا کایزر، از مقام‌های ارشد پیشین اف‌بی‌آی که تحقیقات مربوط به حملات سایبری دولت‌های خارجی را هدایت می‌کرد، گفت: «تقریبا همه فرضیه‌های اولیه درباره منشاء حملات، در نهایت درست از آب درمی‌آید.»

به‌گفته او، چندین نشانه در این پرونده به حکومت ایران اشاره دارد؛ از جمله اینکه هدف حمله، ایجاد اختلال بوده نه کسب منفعت مالی، و همچنین اینکه تهران در ماه‌های اخیر علاقه خود را به هدف قرار دادن سامانه‌های آب آمریکا نشان داده است.

جان اسرائیل، مدیر ارشد امنیت اطلاعات ایالت مینه‌سوتا، گفت هکرها حدود ۳۶ سامانه آب شهری را هدف قرار داده‌اند؛ حمله‌ای که نخستین بار روز یک‌شنبه شناسایی شد.

او گفت پس از اولین گزارش، مقام‌های ایالتی به سایر شهرداری‌هایی که آسیب‌پذیری مشابه داشتند هشدار دادند و همین موضوع باعث شد واکنش سریع‌تری صورت گیرد.

به‌گفته او، هکرها زیرساخت‌هایی را هدف قرار داده بودند که برای مدیریت و پایش از راه دور برج‌های آب مورد استفاده دولت‌های محلی قرار می‌گیرد.

اسرائیل افزود: «مینه‌سوتا یکی از نخستین ایالت‌هایی بود که این حمله را شناسایی کرد، اما اکنون شاهد هستیم که احتمالا همین فعالیت تهدیدآمیز در ایالت‌های دیگر آمریکا نیز در جریان بوده است.»

او تاکید کرد که تا عصر چهارشنبه هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که این نفوذها باعث آلودگی آب یا اختلال در توزیع آن شده باشند.

از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی حملات سایبری علیه آمریکا را افزایش داده است، هرچند به‌نوشته نیویورک‌تایمز موفقیت این حملات محدود بوده است.

یکی از استثناهای مهم، حمله سایبری ماه مارس به شرکت استرایکر، از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی آمریکا، بود که باعث توقف موقت فعالیت این شرکت شد.

سایر فعالیت‌های سایبری منتسب به جمهوری اسلامی بیشتر در حد ایجاد مزاحمت ارزیابی شده‌اند تا تهدیدی جدی.

برای نمونه، گروهی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی مسئولیت انتشار ایمیل‌ها و عکس‌هایی را برعهده گرفت که از حساب شخصی کش پاتل، رییس اف‌بی‌آی، سرقت شده بود.

نیک اندرسن، سرپرست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA)، چهارشنبه گفت این نهاد از «چندین حادثه احتمالی که شرکت‌های محلی آب را تحت تاثیر قرار داده‌اند» آگاه است.

او درباره عامل این حملات اظهار نظر نکرد، اما به هشدار امنیت سایبری این آژانس اشاره کرد که تنها چند روز پیش از آغاز حمله در مینه‌سوتا به‌روزرسانی شده بود.

در آن هشدار آمده بود که «عوامل سایبری وابسته به ایران» در تلاش هستند به تجهیزات فناوری عملیاتی نفوذ کنند تا احتمالا زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، از جمله سامانه‌های آب و فاضلاب، را مختل کنند.

کارشناسان امنیت سایبری سال‌هاست هشدار می‌دهند که سامانه‌های آب آمریکا، که اغلب قدیمی و با کمبود بودجه روبه‌رو هستند، در برابر حملات دیجیتال آسیب‌پذیرند.

نیت جورج، شهردار شهر کوچک براهام در مینه‌سوتا، در حدود ۱۰۵ کیلومتری شمال مینیاپولیس، گفت کارکنان خدمات عمومی صبح دوشنبه متوجه شدند چاهی که برج آب شهر را تغذیه می‌کند دچار اختلال شده است.

او در بیانیه‌ای گفت: «کارکنان خدمات عمومی سامانه آسیب‌دیده را از مدار خارج کردند، سامانه پشتیبان را فعال کردند و ظرف حدود ۹۰ دقیقه تاسیسات را دوباره راه‌اندازی کردند.»

این شهر برای مدت کوتاهی از ساکنان خواست در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما اندکی بعد این توصیه را لغو کرد.

شهردار براهام در پایان نوشت: «این حمله به زیرساخت‌های حیاتی عمومی باید هشداری برای سیاست‌گذاران در سنت‌پل باشد. از دولت‌های محلی مینه‌سوتا انتظار می‌رود با نیروهای محدود، فناوری فرسوده و منابع ناکافی، از سامانه‌های حیاتی در برابر دشمنان خارجی و مجرمان حرفه‌ای دفاع کنند.»