به نوشته سی‌ان‌ان، ریاست این شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی را جاشوا کوشنر بر عهده دارد؛ برادر کوچک‌تر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ.

هرچند هیچ ارتباط مستقیم یا اعلام‌شده‌ای میان این سرمایه‌گذاری و رییس‌جمهوری آمریکا گزارش نشده است، اما جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، روابط نزدیکی با ترامپ دارد. به همین دلیل، همزمان با موج انتقادها از این طرح، این ارتباط از نظر ظاهری و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال گاردین می‌نویسد که جاشوا کوشنر اکنون چهره اصلی پیشبرد فروش جام جهانی به سرمایه‌گذاران است و پیوندهای خانوادگی، این پروژه را به خانواده ترامپ نزدیک‌تر کرده است.

و همین اینفانتینو را زیر ذره‌بین کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا برده است. جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات این کمیته، معتقد است که طرح مورد حمایت صندوق سرمایه‌گذاری جاشوا کوشنر، نشانه‌های آشکاری از نفوذ دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را با خود دارد.

«برج ترامپ کافی نبود؟»

راسکین به پولیتیکو گفت که معتقد است فیفا «مستقیما وارد همکاری تجاری با خانواده ترامپ شده است» و سپس به جایزه صلحی که اینفانتینو در ماه دسامبر به ترامپ اهدا کرد و همچنین استفاده فیفا از فضای اداری در برج ترامپ در نیویورک اشاره کرد.

او گفت: «ظاهرا جایزه صلح ساختگی و قرارداد اجاره بزرگ با برج ترامپ کافی نبود؛ حالا اینفانتینو با پیگیری توافقی چند میلیارد دلاری با برادر جرد کوشنر برای فروش بخشی از مالکیت جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، سومین پاس گل را هم به ترامپ داده است.»

همان‌گونه که اغلب در ماجراهای مرتبط با ترامپ دیده می‌شود، خانواده کوشنر نیز در مرکز این شبکه پیچیده قرار دارند.

به نوشته گاردین، چارلز کوشنر، پدر جرد و جاشوا کوشنر، که پیش‌تر به اتهام فرار مالیاتی، اعمال نفوذ بر شاهدان و کمک‌های غیرقانونی انتخاباتی محکوم و به دو سال زندان محکوم شده بود، اکنون با وجود آنکه به زبان فرانسوی مسلط نیست، سفیر آمریکا در فرانسه است. ترامپ در سال ۲۰۲۰ او را عفو کرد.

جرد کوشنر که با ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، ازدواج کرده است، فرستاده ویژه صلح دولت آمریکا است و در مذاکرات منتهی به «توافق اسلام‌آباد» برای آتش‌بس با جمهوری اسلامی نقش داشت؛ توافقی که اکنون به نظر می‌رسد از هم فروپاشیده است.

داستان جاشوا کوشنر

اما در مرکز این پرونده، برادر کوچک‌تر او، جاشوا کوشنر ۴۱ ساله، قرار دارد که چندین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی از جمله «تروای اترنال» (Thrive Eternal) را تاسیس کرده است. این صندوق قرار است سرمایه‌گذار اصلی «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) باشد؛ شرکتی که اینفانتینو قصد دارد بخشی از سهام آن را واگذار کند.

جرد کوشنر در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با پیوستن به دولت نخست ترامپ، سهام خود در «تروای کپیتال» (شرکت مادر تروای اترنال) را واگذار کرد. با این حال، همان‌طور که راسکین اشاره کرده، پیوندهای خانوادگی در این پروژه همچنان بسیار نزدیک به نظر می‌رسد.

راسکین پیش‌تر اینفانتینو را برای حضور در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا احضار کرده و همچنین خواستار ارائه اسناد فیفا درباره هرگونه هدیه یا امتیاز اعطاشده به ترامپ و نیز سوابق ورود و خروج افراد به دفتر فیفا در برج ترامپ شده است.

با توجه به اینکه ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود ارتباط مستقیم او با اینفانتینو باعث شد فیفا محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، برای دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی برابر بلژیک را لغو کند، هرچند آمریکا آن بازی را با نتیجه ۴ بر ۱ واگذار کرد، حضور خانواده گسترده ترامپ از طریق نسبت خانوادگی در رهبری فروش بخشی از مالکیت جام جهانی، برای اینفانتینو تصویر خوشایندی ایجاد نمی‌کند.

برخی منتقدان می‌گویند حتی سهم اقلیت ۲۰ درصدی نیز در عمل می‌تواند به معنای کنترل موثر بر این رقابت‌ها باشد، اگر اینفانتینو همچنان بدون پاسخگویی در راس فیفا باقی بماند. با این حال، جاشوا کوشنر در توانایی انجام معاملات بزرگ، تنها راه برادر بزرگ‌ترش جرد را دنبال می‌کند.

شش ماه پس از پایان نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و پس از مشارکت در مذاکرات آمریکا با عربستان سعودی، جرد کوشنر موفق شد برای شرکت سرمایه‌گذاری خود، «افینیتی فاند منیجمنت»، دو میلیارد پوند سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) جذب کند؛ صندوقی که ریاست آن را محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بر عهده دارد.

عربستان سعودی که میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ را بر عهده خواهد داشت، این میزبانی را با حمایت محمد بن سلمان به دست آورد. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، که مالک باشگاه نیوکاسل یونایتد نیز هست، به همراه شرکت نفتی آرامکو که ۸۱ درصد آن در مالکیت دولت عربستان سعودی است، جدیدترین حامی مالی جام جهانی فیفا به شمار می‌رود و ارزش قراردادهای آنها حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال گزارش شده است.

جرد کوشنر همواره از همکاری با صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان دفاع کرده و از منتقدان خواسته است «حتی یک تصمیم را نشان دهند که برخلاف منافع آمریکا گرفته باشیم.»

روابط آمریکا و عربستان سعودی در هر دو دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نسبت به فاصله زمانی دولت بایدن گرم‌تر بوده است. هفته گذشته نیز دو کشور بر سر توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان به توافقی مهم دست یافتند و هم‌زمان حملات هوایی مشترکی را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق هماهنگ کردند.

با این حال، اکنون این جاشوا کوشنر است که از طریق صندوق سرمایه‌گذاری متفاوتی، نقش محوری در پیشبرد فروش بخشی از مالکیت جام جهانی به سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند.

پولیتیکو گزارش داده است که جاشوا کوشنر قصد دارد برای ایجاد «پایگاه سرمایه‌گذاری متنوع در سطح جهان» با صندوق‌های ثروت ملی کشورهای مختلف مذاکره کند. شاید برادرش جرد نیز بتواند با در اختیار گذاشتن برخی شماره تماس‌ها، به آغاز این روند کمک کند.