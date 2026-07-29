علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت: «رهبری تنها بحث انتقام را مطرح نکرده، بلکه موضوع قصاص هم در کنار انتقام مطرح شده است. نظر مجلس هم بر انتقام و قصاص است. حکم جنایتکاران مانند سلمان رشدی است و سران آمریکا و اسرائیل مهدورالدم و واجبالقتل هستند.»
او ادامه داد: «آنها در آرامش نخواهند مرد و هر شب باید کابوس ببینند.»
سلیمی اضافه کرد: «برخی از کشورهای منطقه ادب شدند، برخی از آنها هم بهزودی ادب میشوند. آنهایی که آسمان و زمین در اختیار دشمن قرار دادند، هدف مشروع محسوب میشود.»
سرویس امنیت فدرال روسیه پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، را به «تسهیل فعالیتهای تروریستی» متهم و برای بازداشت او حکم بینالمللی صادر کرد. این اقدام همزمان با افزایش محدودیتهای اینترنتی در روسیه و تلاش مسکو برای ترویج یک پیامرسان داخلی صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاریهای آسوشیتدپرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه، افاسبی، چهارشنبه هفتم مرداد اعلام کرد دوروف در فهرست بینالمللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.
افاسبی مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیادی کانال، گفتوگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است؛ مواردی که به گفته این نهاد، سازمانهای اطلاعاتی اوکراین و «گروههای تروریستی و افراطی» برای برنامهریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کردهاند.
نهاد امنیتی روسیه اعلام کرد فعالیتهای انجامشده از طریق این محتواها به «تلفات انسانی متعدد» منجر شده است.
افاسبی جزییاتی درباره پروندهها یا حوادث مشخص مرتبط با این ادعا ارائه نکرد.
دوروف محدودیتها را تلاشی برای سرکوب آزادی بیان دانسته بود
دوروف و تلگرام بلافاصله به اعلام رسمی اتهامها از سوی نهاد امنیتی روسیه واکنش نشان ندادند.
دوروف با این حال اوایل سال جاری میلادی گفته بود مقامهای روسیه تحقیقاتی جنایی علیه او آغاز کردهاند.
او مقامهای روسیه را متهم کرده بود که برای محدود کردن دسترسی به تلگرام بهانهتراشی میکنند.
دوروف هدف این اقدامات را «سرکوب حق برخورداری از حریم خصوصی و آزادی بیان» توصیف کرده بود.
دوروف در روسیه متولد شد و فعالیت حرفهای خود را در این کشور آغاز کرد، اما بعدها به خارج رفت. او اکنون تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه را نیز در اختیار دارد.
او پیش از راهاندازی تلگرام، شبکه اجتماعی ویکانتاکته را بنیان گذاشت که از آن بهعنوان معادل روسی فیسبوک یاد میشود.
دوروف در سال ۲۰۱۴ و در پی فشار مقامهای روسیه، باقیمانده سهام خود در این شرکت را فروخت.
مسکو فشار بر تلگرام را افزایش داده است
تلگرام در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و به گفته این شرکت، بیش از یک میلیارد کاربر دارد.
تلگرام بهطور گسترده در هر دو سوی جنگ روسیه و اوکراین استفاده میشود و یکی از محبوبترین برنامههای پیامرسان در روسیه است.
به نوشته آسوشیتدپرس، طرح اتهام علیه دوروف بخشی از تلاش طولانیمدت کرملین برای کنترل اینترنت است؛ روندی که پس از آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شدت گرفت.
مقامهای روسیه قوانین محدودکنندهای برای فعالیت در اینترنت به تصویب رساندهاند و وبسایتها و پلتفرمهایی را که از دستورهای دولت پیروی نمیکنند، مسدود کردهاند.
مسکو همچنین در حال توسعه ابزارهایی برای نظارت و کنترل ترافیک اینترنتی است.
فیسبوک، اینستاگرام و شبکه اجتماعی ایکس در روسیه ممنوع شدهاند. سرعت دسترسی به یوتیوب کاهش یافته و پیامرسانهایی مانند سیگنال و وایبر مسدود شدهاند. واتساپ و تلگرام نیز با محدودیتهایی روبهرو هستند.
برخی کاربران با استفاده از شبکههای خصوصی مجازی یا ویپیان این محدودیتها را دور میزنند، اما دولت روسیه بسیاری از خدمات ویپیان را نیز بهطور مرتب مسدود میکند.
روسیه پیامرسان مکس را جایگزین پلتفرمهای خارجی میکند
روسیه همزمان استفاده از پیامرسان داخلی «مکس» را ترویج میکند؛ پلتفرمی با حمایت دولت که مقامها و توسعهدهندگان آن را برنامهای جامع برای پیامرسانی، دریافت خدمات دولتی آنلاین، انجام پرداختها و دیگر امور معرفی میکنند.
منتقدان میگویند این پیامرسان ممکن است برای نظارت بر کاربران به کار رود.
مکس نیز اعلام کرده است در صورت درخواست مقامهای روسیه، دادههای کاربران را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
به گفته کارشناسان، این پیامرسان از رمزگذاری سراسری استفاده نمیکند؛ نوعی فناوری که مانع دسترسی اشخاص ثالث به محتوای ارتباطات کاربران میشود.
تحقیقات فرانسه درباره دوروف ادامه دارد
پرونده روسیه تنها تحقیق قضایی علیه دوروف نیست. مقامهای فرانسه نیز در حال بررسی ادعاهایی هستند که بر اساس آنها، تلگرام برای مقابله با فعالیتهای مجرمانه در این پلتفرم اقدامات کافی انجام نداده و همکاری لازم را با درخواستهای نهادهای مجری قانون نداشته است.
دوروف در سال ۲۰۲۴ در پاریس بازداشت شد. اتهامهای مطرحشده در آن پرونده به استفاده از تلگرام برای فعالیتهای غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان، مربوط بود.
دوروف ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده است.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی و فشارهای معیشتی در کشور، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
تورم نقطهبهنقطه تغییر قیمتها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، اما تورم سالانه میانگین قیمتها در ۱۲ ماه گذشته را با میانگین ۱۲ ماه پیش از آن مقایسه میکند.
به این ترتیب، خانوارهای ایرانی در تیرماه ۱۴۰۵ برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه پرداخت کردهاند.
همچنین نرخ تورم سالانه نشان میدهد میانگین قیمت کالاها و خدمات در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۵، بهطور متوسط ۶۶ درصد بالاتر از دوره مشابه پیشین بوده است.
شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه به ۶۷۶.۹ واحد رسید که نسبت به خردادماه از رشد ۳.۱ درصدی حکایت دارد.
در تیرماه ۱۴۰۵، خانوارهای روستایی بیشترین فشار تورمی را در مقایسه با میانگین کشور تجربه کردند. تورم نقطهبهنقطه در روستاها به ۱۰۶.۹ درصد رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۴ درصد ثبت شد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند، روندی که نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
افزایش قیمت خوراکیها و خدمات
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیر ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۱ درصد ثبت شد. این نرخ برای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد بود.
بررسی جزییات تغییرات قیمتها حاکی از آن است که سبزیها و حبوبات با افزایش ۸.۳ درصدی بیشترین رشد قیمت ماهانه را داشتهاند.
پس از آن، «محصولات خوراکی طبقهبندینشده» با ۶.۹ درصد، نان و غلات با ۵.۹ درصد، مبلمان، لوازم و نگهداری معمول منزل با ۵.۷ درصد و چای، قهوه و کاکائو با ۵.۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
گروه «محصولات خوراکی طبقهبندینشده» شامل اقلامی است که در گروههای اصلی مواد غذایی مانند گوشت، لبنیات، میوه، سبزی و نان قرار نمیگیرند و عمدتا انواع ادویه، سس، چاشنی و افزودنیهای خوراکی را در بر میگیرد.
همچنین تورم ماهانه در گروه بهداشت و درمان ۵.۳ درصد، حملونقل و خدمات وسایل نقلیه ۵ درصد، پوشاک و کفش و میوه و خشکبار هر کدام ۴.۸ درصد، تفریح و فرهنگ ۴.۶ درصد، قند، شکر و شیرینیها ۴.۳ درصد و لبنیات، پنیر و تخممرغ ۳.۳ درصد به ثبت رسیده است.
در مقابل، گوشت قرمز و سفید تنها گروه عمدهای بود که در تیرماه با کاهش قیمت روبهرو شد و تورم ماهانه منفی ۴.۷ درصدی را ثبت کرد.
۲۴ تیر، وبسایت اکوایران از زندگی بیش از هفت میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی در ایران خبر داد و نوشت تورم فزاینده و بحران مسکن به گسترش حاشیهنشینی در ایران دامن زده است.
شکاف تورمی دهکها عمیقتر شد
مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف درآمدی یکسان نبوده و از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین خانوارها) تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است.
به این ترتیب، فاصله تورمی دهکها در تیرماه به ۹.۶ واحد درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۸.۴ واحد درصد در ماه پیش از آن، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
این اختلاف بیانگر آن است که خانوارهای کمدرآمد همچنان بیش از دهکهای پردرآمد تحت فشار افزایش هزینههای زندگی قرار دارند و شکاف تورمی میان گروههای درآمدی در حال گسترش است.
در هفتههای اخیر و بهدنبال تشدید تنشهای منطقهای و افزایش تردیدها نسبت به آینده مذاکرات تهران و واشینگتن، بازار ارز روندی صعودی به خود گرفته است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
کارگران کشاورزی در ایران گاه تنها یک روز پس از سمپاشی و بدون تجهیزات ایمنی کافی وارد باغها و مزارع میشوند؛ در حالی که به گفته یک پزشک، بقایای برخی سموم ممکن است تا ۴۰ روز در محیط باقی بماند.
با وجود هشدارها درباره افزایش بیماریهای تنفسی، کلیوی و انواع سرطان، آمار مشخصی از میزان ابتلای کارگران این بخش وجود ندارد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، چهارشنبه هفتم مرداد گزارش داد «علیرضا ع.» بیش از ۱۵ سال در باغهای خانوادگی بستگانش در مناطق دماوند و گیلاوند کار کرده است.
او اکنون در ۴۵ سالگی در تهران لباس میفروشد و علاوه بر درد کمر، زانو و مشکلات عضلانی، با عوارض تنفسی و کلیوی نیز روبهروست.
علیرضا احتمال میدهد بخشی از مشکلات جسمی او با سمپاشیهای دوران اشتغال در باغ ارتباط داشته باشد، هرچند رابطه پزشکی میان بیماریهایش و تماس با سموم در گزارش تایید نشده است.
او همچنین از ابتلای عموی باغدارش به سرطان و مرگ او سخن گفت؛ بیماریای که به گفته علیرضا، در خانواده آنها سابقه نداشت.
این کارگر سابق افزود هنگام سمپاشی نمیدانست چه موادی بهعنوان سم به آنها فروخته میشود.
به گفته او، نگهبان افغانستانی باغ نیز هنگام سمپاشی تنها از یک ماسک ساده استفاده میکرد و با وجود آن، بهشدت سرفه میکرد.
بیماریهای شغلی در سکوت پیش میروند
ایلنا در گزارش خود مجموعهای از کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی، پسابهای واردشده به زمینهای زراعی و آب آلوده را از خطرهای موجود در محیط کار کشاورزان و باغداران معرفی کرد.
برخی آسیبهای شغلی بهسرعت آشکار میشوند، اما پیامدهای تماس با عوامل شیمیایی و زیستی ممکن است بهتدریج بروز کنند. در چنین شرایطی، تشخیص ارتباط مستقیم بیماری یا ازکارافتادگی کارگر با محیط کار دشوار است.
آنا پینتو، پژوهشگر حوزه کشاورزی و کارگر پیشین این بخش، گفت کارگران باغها و مزارع علاوه بر کمردرد، آسیبهای گردن و مشکلات اسکلتیعضلانی، در فصلهای گرم با خطر گرمازدگی مواجهاند.
به گفته او، تماس با مواد شیمیایی کشاورزی میتواند با سردرد، مشکلات گوارشی، حساسیتهای غیرمعمول و سرطان همراه باشد.
پینتو افزود کارگران گاه ناچارند بدون تجهیزات حفاظتی در خاکی کار کنند که بهتازگی سمپاشی شده است.
روایتهای مربوط به شیوع بیشتر سرطان و کاهش عمر مفید کارگران کشاورزی در گزارش ایلنا مطرح شده، اما آمار مشخص یا مطالعه آماری جامعی برای مقایسه میزان ابتلای این کارگران با جمعیت عمومی ارائه نشده است.
کارگران مهاجر با آسیبپذیری بیشتری روبهرو هستند
پینتو یکی از دلایل آسیبپذیری کارگران کشاورزی در کشورهای مختلف را سهم بالای نیروی کار مهاجر در این بخش دانست و گفت کارگران مهاجر معمولا از حقوق اجتماعی و امکانات ایمنی کمتری برخوردارند.
در ایران نیز با مهاجرت نیروی کار جوان، بهویژه مردان، از روستاها، بخشی از کار در باغها و مزارع به کارگران مهاجر سپرده شده است.
بر اساس برآورد نقلشده در گزارش ایلنا، حتی پس از اخراج شمار زیادی از اتباع افغانستان، حدود نیمی از کارگران مهاجر باقیمانده در ایران در بخش کشاورزی و باغداری فعالیت میکنند. این گزارش منبع یا آمار دقیق این برآورد را ذکر نکرده است.
فاصله ایمن پس از سمپاشی رعایت نمیشود
مجید رمضانی، پزشک حوزه بیماریهای شغلی و مدیر یک مرکز آزمایشهای زیستمحیطی در استان البرز، گفت برخی سموم مورد استفاده در باغهای ایران بهدلیل تحریمها و کیفیت نامناسب، بیش از مدت معمول در محیط و روی گیاه باقی میمانند.
او با استناد به مطالعات خود افزود بقایای بعضی سموم مصرفی در مزارع و باغهای ایران ممکن است تا ۴۰ روز باقی بماند، اما کشاورزان و کارگران گاه بلافاصله یا از روز پس از سمپاشی وارد محیط کار میشوند.
رمضانی آب آلوده به پسماند، سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی غیراستاندارد را تهدیدی برای کارگران، خانوادههای آنها و مصرفکنندگان محصولات کشاورزی توصیف کرد.
به گفته او، بدن ممکن است در برابر برخی عوامل زیستی بهتدریج مقاومت ایجاد کند، اما در برابر مواد شیمیایی موجود در سموم، کودهای غیراستاندارد، شیرابه پسماند و آب آلوده چنین مقاومتی ایجاد نمیشود.
او افزود نتایج مطالعاتش را در اختیار نهاد ریاستجمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست و برخی وزارتخانهها قرار داده، اما این هشدارها با توجه کافی روبهرو نشدهاند.
ارتباط استفاده بیرویه از سموم و سرطانهای گوارشی
کیوان خاصی، کارشناس مسئول ثبت سرطان در استان کرمانشاه، سه سال پیش استفاده بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی را یکی از عوامل احتمالی افزایش سرطانهای دستگاه گوارش در ایران معرفی کرد.
به گفته او، میزان گزارش سرطانهای گوارشی از جمله سرطان روده، کبد و معده، در ایران از میانگین دیگر کشورها بیشتر است.
خاصی افزود برخی کشورها با کنترل مواد غذایی، افزایش استفاده از کودهای ارگانیک و خودداری از مصرف آب چاههای آلوده به شیرابه پسماند توانستهاند میزان سرطان معده را کاهش دهند.
او همچنین بر کاهش مصرف سموم شیمیایی و گسترش روشهای مبارزه بیولوژیک با آفات تاکید کرد.
در این روش از عوامل طبیعی برای کنترل آفات استفاده میشود که میتواند مصرف آفتکشهای شیمیایی و پیامدهای زیانبار آنها را کاهش دهد.
آمار روشنی از ابتلای کارگران کشاورزی به سرطان وجود ندارد
با وجود هشدارهای مطرحشده، رمضانی گفت آمار روشنی درباره میزان ابتلا به سرطان در میان کارگران کشاورزی و جمعیت روستایی در دست نیست.
او وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی را مسئول این خلا اطلاعاتی دانست و افزود در زمینه بیماریهای شغلی کارگران کشاورزی «سکوت و ابهام» حاکم است.
نبود دادههای دقیق، امکان مقایسه وضعیت کارگران کشاورزی با دیگر گروههای شغلی و تشخیص رابطه میان تماس با سموم و ابتلا به بیماریها را محدود میکند.
این خلا همچنین برنامهریزی برای تعیین فاصله ایمن ورود به مزارع، تامین تجهیزات حفاظتی و کنترل کیفیت سموم را دشوارتر کرده است.
گزارش ایلنا بر ضرورت نظارت جدیتر بر کیفیت سموم و کودهای شیمیایی، کنترل آلودگی آب و خاک، تامین تجهیزات ایمنی برای کارگران و انجام مطالعات فراگیر درباره بیماریهای شغلی در بخش کشاورزی تاکید دارد.
پژوهشی تازه نشان میدهد ویژگیهای شخصیتی، کیفیت خواب، عادتهای ذهنی و حتی رویدادهای بزرگ ممکن است در واقعیتر به نظر رسیدن برخی رویاها نقش داشته باشند.
به گزارش وبسایت «ساینس دیلی»، یافتههای پژوهشگران موسسه مطالعات پیشرفته آیامتی در شهر لوکای ایتالیا حاکی از آن است که خوابها صرفا مجموعهای تصادفی از تصاویر و افکار نیستند، بلکه ترکیبی از ویژگیهای فردی و تجربههای مشترک، از جمله بحرانهایی مانند همهگیری کرونا، در شکلگیری آنها نقش دارد.
نتایج این تحقیق که در نشریه «روانشناسی ارتباطات» منتشر شده، بر پایه بررسی بیش از ۳۷۰۰ گزارش از رویاها و تجربههای بیداری ۲۸۷ نفر در بازه سنی ۱۸ تا ۷۰ سال به دست آمده است.
شرکتکنندگان به مدت دو هفته خوابها و تجربههای روزانه خود را ثبت کردند. پژوهشگران همچنین اطلاعاتی درباره عادتهای خواب، ویژگیهای شخصیتی، تواناییهای شناختی و شاخصهای روانشناختی آنها گردآوری کردند تا بتوانند تجربههای بیداری را با روایت رویاهایشان مقایسه کنند.
هوش مصنوعی و رمزگشایی از محتوای خوابها
پژوهشگران برای تحلیل هزاران گزارش مکتوب، از پردازش زبان طبیعی (انالپی)، یکی از شاخههای هوش مصنوعی، استفاده کردند. این فناوری میتواند الگوها، ارتباط میان مفاهیم و ساختار معنایی متنها را تحلیل کند.
این روش بدون نیاز به بررسی دستی تکتک رویاها، امکان اندازهگیری شباهتها و تفاوتهای معنایی میان روایتهای خواب را فراهم کرد.
نتایج نشان داد محتوای خوابها نه کاملا تصادفی است و نه ذاتا آشفته، بلکه بازتابی از ترکیب پیچیدهای از ویژگیهای فردی، از جمله گرایش به خیالپردازی، پرسهزنی ذهن، کیفیت خواب و میزان اهمیت دادن افراد به رویاهایشان است.
افزون بر این، رویدادهای مهمی که در دنیای بیرون رخ میدهند نیز بر محتوای خوابها اثر میگذارند.
رویاها فراتر از بازآفرینی واقعیت هستند
پژوهشگران با مقایسه تجربههای روزانه افراد با روایت خوابهایشان دریافتند مغز رویدادهای روزمره را عینا در خواب بازسازی نمیکند.
در عوض، عناصر آشنا در قالبی تازه کنار هم قرار میگیرند. برای نمونه، محیطهایی مانند محل کار، بیمارستان یا کلاس درس ممکن است در خواب ظاهر شوند، اما با مکانهایی نامرتبط، تغییر زاویه دید یا فضاهایی ناآشنا درهم بیامیزند.
به این ترتیب، بخشهای مختلف زندگی فرد میتوانند در قالب یک صحنه واحد و منسجم ترکیب شوند.
به گفته پژوهشگران، رویاها صرفا بازپخش خاطرههای گذشته نیستند، بلکه ذهن هنگام خواب، واقعیت را دوباره سازماندهی میکند و خاطرهها را با تخیل، انتظارها و حتی تجربههای احتمالی آینده در هم میآمیزد؛ فرایندی که میتواند صحنههایی بسیار واقعی، عاطفی یا حتی فراواقعی خلق کند.
تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر محتوای رویاها
بر اساس یافتههای این مطالعه، نحوه شکلگیری خوابها از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
افرادی که در بیداری بیشتر دچار خیالپردازی یا پرسهزنی ذهن میشدند، معمولا خوابهایی با ساختار گسستهتر و تغییرات سریعتر میان صحنهها و ایدهها گزارش کردند.
در مقابل، کسانی که برای رویاهای خود اهمیت بیشتری قائل بودند و آنها را معنادار میدانستند، خوابهایی با جزییات حسی مضاعف و صحنههایی زندهتر و واقعیتر توصیف کردند.
پژوهشگران تاکید کردند این یافته به معنای آن نیست که باور به اهمیت رویاها، مستقیما باعث واقعیتر شدن آنها میشود، بلکه از وجود ارتباطی قوی میان نگرش افراد به خواب و شیوه تجربه یا به خاطر سپردن آن حکایت دارد.
ردپای همهگیری کرونا در خوابها
پژوهشگران همچنین خوابهایی را که در دوران قرنطینه ناشی از همهگیری کووید-۱۹ در دانشگاه ساپینزای رم به ثبت رسیده بود، با گزارشهایی که در ماهها و سالهای بعد گردآوری شد، مقایسه کردند.
نتایج حاکی از آن بود که خوابهای دوران قرنطینه سرشار از احساسات شدیدتر و مضامینی مانند محدودیت، موانع، حبس و محرومیت بودند؛ موضوعاتی که بازتاب مستقیم شرایط زندگی مردم در آن دوره به شمار میرفت.
با گذشت زمان، شدت این الگوها کاهش یافت؛ تغییری که نشان میدهد رویاها نیز همزمان با سازگاری روانی انسانها با بحرانها و رویدادهای پراسترس دگرگون میشوند.
به گفته پژوهشگران، بررسی خوابها میتواند سرنخهای ارزشمندی درباره نحوه واکنش ذهن انسان به تغییرات بزرگ در طول زمان در اختیار دانشمندان قرار دهد.
والنتینا الچه، نویسنده اصلی این پژوهش، گفت: «خوابها فقط بازتاب تجربههای گذشته نیستند، بلکه فرایندی پویا هستند که هم از ویژگیهای شخصیتی و هم از تجربههای زندگی تاثیر میپذیرند.»
او افزود: «ترکیب دادههای گسترده با روشهای محاسباتی به ما امکان داد الگوهایی را در محتوای خوابها شناسایی کنیم که پیشتر تشخیص آنها بسیار دشوار بود.»
افق تازه هوش مصنوعی در پژوهشها
این پژوهش همچنین نشان میدهد هوش مصنوعی چگونه میتواند تحقیقات مربوط به خواب را متحول کند.
مدلهای پردازش زبان طبیعی توانستند معنا و ساختار گزارشهای خواب را با دقتی نزدیک به ارزیابیهای مستقل انسانها شناسایی کنند؛ قابلیتی که امکان تحلیل مجموعههای بسیار بزرگتر از رویاها را به شکلی منسجم، استاندارد و قابل تکرار فراهم میکند.
پژوهشگران معتقدند این رویکرد میتواند مسیرهای تازهای برای مطالعه آگاهی، حافظه، پردازش هیجانها و سلامت روان بگشاید.
از آنجا که رویاها تجربههایی کاملا شخصی هستند و توصیف آنها اغلب دشوار است، تحلیل زبانی مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند به شناسایی الگوهایی کمک کند که در بررسیهای سنتی پنهان میمانند.
سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی ظرف چند هفته نخستین محموله از حداکثر ۴۰۰ سامانه پدافند هوایی دوشپرتاب ساخت چین را دریافت خواهد کرد. چین این گزارش را «کاملا بیاساس» خوانده و پاکستان نیز هرگونه نقش در انتقال این تسلیحات را رد کرده است.
رویترز چهارشنبه هفتم مرداد نوشت ارزش قرارداد خرید این سامانهها بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار برآورد شده است.
این قرارداد شامل ۳۰۰ تا ۴۰۰ سامانه پدافند هوایی قابلحمل توسط نفر، از جمله موشکهای چینی کیودبلیو-۱۲ و افان-۱۶، میشود.
منابع رویترز بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تا زمان انتشار گزارش به درخواست اظهارنظر پاسخی نداد.
این خرید یکی از بزرگترین تلاشهای شناختهشده تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاهبرد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل به شمار میرود.
این درگیری ضعفهایی را در توانایی حکومت ایران برای حفاظت از تاسیسات نظامی و زیرساختهای راهبردی آشکار کرده است.
یک شرکت هنگکنگی واسطه معامله معرفی شد
به گفته منابع، قرارداد با شرکت «ژونگچینگ بائوشانگ اینترنشنال اینوستمنت» مستقر در هنگکنگ امضا شده است. این شرکت ظاهرا بهعنوان واسطه میان طرف ایرانی و تامینکننده چینی فعالیت میکند.
شرکت مادر آن، «گروه ژونگچینگ بائوشانگ» مستقر در پکن، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداد.
وزارت امور خارجه چین در واکنش اعلام کرد: «گزارشهای مربوطه کاملا بیاساس است. چین همواره در مسیر ترویج صلح و پایان دادن به درگیری نقش داشته است.»
منابع آگاه تاکید کردند با وجود امضای توافق، برنامه زمانی تحویل، تعداد نهایی سامانهها و دیگر جزییات اجرایی همچنان ممکن است تغییر کند.
مسیر انتقال از چین و پاکستان میگذرد
بر اساس طرح مورد توافق، محمولهها قرار است ابتدا از شهر ارومچی در غرب چین بهصورت هوایی منتقل شوند و سپس با عبور از پاکستان به ایران برسند.
منابع مشخص نکردهاند که انتقال محموله از پاکستان به ایران از مسیر هوایی انجام خواهد شد یا زمینی.
روابط عمومی ارتش پاکستان ادعای مشارکت این کشور در انتقال تسلیحات را رد کرد و گفت: «گمانهزنیها درباره دخالت پاکستان در انتقال تسلیحات پدافند هوایی چین به ایران کاملا ساختگی و نادرست است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
دو منبع اطلاعاتی غربی و یک مقام جمهوری اسلامی گفتند تهران استفاده از مسیرهای زمینی را برای انتقال محرمانهتر تجهیزات نظامی و قطعات دارای کاربرد دوگانه از چین بررسی کرده است.
هدف از این اقدام، کاهش خطر شناسایی یا مختل شدن انتقال محمولهها عنوان شده است.
جنگ نیاز حکومت ایران به بازسازی پدافند را افزایش داد
آمریکا و اسرائیل در ماههای گذشته تاسیسات مرتبط با برنامههای موشکی، پهپادی و پدافند هوایی حکومت ایران را هدف قرار دادهاند. تهران نیز با شلیک موجهایی از موشکهای بالستیک و پهپادها پاسخ داده است.
این درگیری دشواری حفاظت از تاسیسات ثابت نظامی و مراکز راهبردی در برابر هواپیماهای پیشرفته و مهمات هدایتشونده دقیق را آشکار کرده است.
واشنگتن پس از حدود دو هفته بمباران، سوم مرداد حملات خود به ایران را ناگهان متوقف کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با این حال هشدار داده است اگر مذاکرات نتواند به درگیری پنجماهه پایان دهد، حملات از سر گرفته خواهد شد.
تحویل صدها سامانه دوشپرتاب میتواند موجودی تسلیحات پدافند کوتاهبرد حکومت ایران را به میزان قابلتوجهی افزایش دهد. در صورت انجام معامله، این خرید همچنین میتواند نشانهای از تعمیق روابط نظامی تهران و پکن باشد.
سامانههای دوشپرتاب از تاسیسات حساس محافظت میکنند
حکومت ایران در دو دهه گذشته سرمایهگذاری زیادی در ساخت موشک، پهپاد و رادار انجام داده است.
کارشناسان نظامی معتقدند سامانههای پدافند هوایی قابلحمل میتوانند بخشی از خلا دفاعی جمهوری اسلامی را پوشش دهند.
این سامانهها را میتوان بهسرعت پراکنده کرد، با گروههای کوچک به کار گرفت و مرتب جابهجا کرد. همین ویژگیها آنها را در مقایسه با آتشبارهای ثابت پدافند هوایی کمتر آسیبپذیر میکند.
سامانههای کیودبلیو-۱۲ و افان-۱۶ از موشکهای زمینبههوای دوشپرتاب با هدایت فروسرخ استفاده میکنند. این موشکها برای مقابله با هواپیماهای ارتفاع پایین، بالگردها و پهپادها طراحی شدهاند.
قابلیت جابهجایی سریع، امکان استقرار آنها را در اطراف پایگاههای نظامی، زیرساختهای انرژی و دیگر مکانهای حساس فراهم میکند.
تحلیلگران دفاعی کیودبلیو-۱۲ را ضعیفتر از نمونههای جدیدتر این خانواده، از جمله کیودبلیو-۱۸ و کیودبلیو-۱۹، ارزیابی میکنند.
با این حال، این سامانه همچنان میتواند یک لایه دفاعی کوتاهبرد موثر در برابر پهپادها و اهداف ارتفاع پایین ایجاد کند.
گزارشها از مذاکرات برای خرید مدلهای دیگر حکایت دارد
یک منبع امنیتی اروپایی به رویترز گفت مقامهای کشورش از چند قرارداد در دست مذاکره برای فروش احتمالی سامانههای خانواده کیودبلیو به جمهوری اسلامی اطلاع دارند.
این مذاکرات مدلهای کیودبلیو-۱۲، کیودبلیو-۱۸ و کیودبلیو-۱۹ را در بر میگیرد.
یک منبع امنیتی دیگر در خاورمیانه نیز گفت حکومت ایران در پی خرید موشکهای کیودبلیو-۱۲ و کیودبلیو-۱۸ بوده، اما او از نهاییشدن قرارداد اطلاعی نداشته است.
این خرید احتمالی نشان میدهد جمهوری اسلامی با وجود سالها تحریم و محدودیت بر واردات دفاعی، همچنان به ترکیبی از تولید داخلی و تامینکنندگان خارجی متکی است.
رویترز پیشتر نیز گزارش داده بود حکومت ایران به امضای توافق جداگانهای با چین برای خرید موشکهای کروز ضدکشتی نزدیک شده است. این خبرگزاری نتوانسته مشخص کند که آیا آن قرارداد نهایی شده است یا نه.