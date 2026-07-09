سرویس مخفی به ترامپ توصیه کرد با هواپیمای اهدایی قطر از ترکیه پرواز نکند
نیویورکتایمز گزارش داد سرویس مخفی آمریکا به دونالد ترامپ توصیه کرده بود پس از نشست ناتو در ترکیه، به دلیل نگرانی از تهدید احتمالی جمهوری اسلامی، از هواپیمای اهدایی قطر برای بازگشت استفاده نکند؛ موضوعی که ترامپ آن را به نگرانیهای امنیتی مرتبط ندانست.
نیویورکتایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد سرویس مخفی آمریکا به رییسجمهوری ایالات متحده، توصیه کرده بود پس از پایان نشست ناتو در ترکیه، از هواپیمای جدید «ایر فورس وان» که قطر به او هدیه داده است، برای ترک آنکارا استفاده نکند.
بر اساس این گزارش، ترامپ از روی احتیاط و به دلیل نگرانی از تهدید احتمالی حکومت ایران، با مدل قدیمیتر ایر فورس وان از آنکارا خارج شد، هرچند منابع آمریکایی تاکید کردند هیچ تهدید مشخص و مستقیمی شناسایی نشده بود.
سرویس مخفی آمریکا در پاسخ به درخواست نشریه هیل نیز برای اظهارنظر درباره این ارزیابی، به پیامی که ترامپ ساعاتی پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده بود، ارجاع داد.
ترامپ در آن پیام نوشت هواپیمای اهدایی قطر پیش از رسیدن او به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلستان منتقل شده بود تا به درخواست نیروهای مستقر در این پایگاه، به آنها نمایش داده شود.
او افزود این توقف در مسیر بازگشت از ترکیه به آمریکا انجام شد و «تقریباً هیچ انحرافی از مسیر پرواز» ایجاد نکرد.
ترامپ بخش پایانی سفر خود را از پایگاه هوایی میلدنهال با هواپیمای جدید انجام داد.
هواپیمای جدید ایر فورس وان یک فروند بوئینگ ۷۴۷-۸ است که قطر آن را به ترامپ هدیه داده و شرکت پیمانکار دفاعی التریهریس طی ۱۰ ماه آن را از یک هواپیمای تجاری به هواپیمای ریاستجمهوری تبدیل کرده است. با این حال، برخی تجهیزات نظامی، از جمله قابلیت سوختگیری هوایی، هنوز روی آن نصب نشده است.
این هواپیما بیش از پنج متر از مدل قدیمی ایر فورس وان بلندتر است، اما هواپیمای قدیمی همچنان به مجموعه کامل سامانههای دفاعی دوران جنگ سرد مجهز است و توانایی مقابله با موشکهای ضدهوایی مهاجم را حفظ کرده است.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد تغییر برنامه پروازی او به دلیل نگرانی امنیتی نبوده است.
او با این حال گفت خبرنگارانی که همراه او سفر میکنند، به دلیل «آدمهای پستی که باید با آنها سر و کار داشته باشیم» در «پروازی خطرناک» حضور دارند؛ اظهارنظری که به نوشته هیل، به نظر میرسد اشارهای به ایران باشد. ترامپ ساعاتی پیش نیز جمهوری اسلامی را «تفاله» توصیف کرده بود.
این سفر یک روز پس از آن انجام شد که آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر حملات متقابل خود را در پی تنش بر سر تنگه هرمز از سر گرفتند.
حکومت ایران روز سهشنبه ۱۶ تیر به سوی سه کشتی در این آبراه راهبردی شلیک کرد و مدعی شد بر این مسیر حیاتی کشتیرانی کنترل دارد.
ترامپ نیز اعلام کرد توافق موقت با جمهوری اسلامی عملاً «پایان یافته است» و هشدار داد حملات آمریکا علیه ایران بهزودی از سر گرفته خواهد شد و این بار زیرساختهای غیرنظامی نیز در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت.
کاخ سفید خود را برای رویارویی نظامی آماده میکند که ممکن است به چند روز یا حتی چند هفته تبادل آتش با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز بینجامد. اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ادامه و شدت این درگیری، به تصمیمهای بعدی تهران بستگی خواهد داشت.
به نوشته اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی، جنگی که در ابتدا با هدف تضعیف توان موشکی جمهوری اسلامی و نابودی آنچه از برنامه هستهای ایران باقی مانده بود آغاز شد، اکنون به نبردی بدون چشمانداز مشخص بر سر تنگه هرمز تبدیل شده است.
یکی از مقامهای آمریکایی به اکسیوس گفت مدت و شدت مرحله جدید درگیری کاملا به اقدامات بعدی جمهوری اسلامی بستگی دارد. او گفت اگر تهران به حملات خود علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ادامه دهد، این رویارویی ممکن است یک یا دو روز، یک هفته یا حتی یک ماه ادامه پیدا کند.
این مقام افزود: «قرار است ضربهای به آنها بزنیم تا بفهمند شوخی نداریم.»
به گزارش اکسیوس، همزمان با متوقف شدن روند دیپلماسی، فشار نظامی بار دیگر به محور اصلی راهبرد دونالد ترامپ تبدیل شده است.
در مقابل، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، آمریکا را به «زورگویی و بدعهدی» متهم کرد و هشدار داد تنگه هرمز تنها با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد.
او در شبکه ایکس نوشت: «اگر حمله کنید، پاسخ خواهید گرفت. تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز میشود، نه با تهدیدهای آمریکا.»
به نوشته اکسیوس، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی عبور کشتیهای تجاری اکنون به یکی از اهداف اصلی دولت ترامپ تبدیل شده است، زیرا واشینگتن آن را برای ثبات بازارهای جهانی انرژی ضروری میداند.
در مقابل، جمهوری اسلامی حفظ نقش خود در کنترل تنگه هرمز را به یکی از مهمترین اهدافش در هر توافق احتمالی برای پایان جنگ تبدیل کرده است.
این گزارش میافزاید اختلاف دو طرف بر سر نحوه اجرای بندهای مربوط به تنگه هرمز در یادداشت تفاهم، اکنون به یکی از عوامل اصلی فروپاشی توافق تبدیل شده است.
بر اساس این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی باید عبور امن کشتیها از تنگه هرمز را تضمین میکرد، اما مقامهای ایرانی پس از امضای نفاهمنامه، آمریکا را متهم کردند بدون هماهنگی با تهران، کشتیها را از مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان عبور داده و توافق را نقض کرده است.
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت کاخ سفید اکنون معتقد است فضای بیشتری برای تشدید فشار نظامی در اختیار دارد، زیرا طی هفتههای گذشته صدها نفتکش توانستهاند از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کنند. به گفته این مقامها، همین مساله نگرانی دولت آمریکا درباره جهش فوری قیمت جهانی نفت را کاهش داده است.
یک مقام آمریکایی همچنین گفت تشدید دوباره تنشها ناشی از نارضایتی جناحهای تندرو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است که معتقدند یادداشت تفاهم دستاورد ملموسی برای تهران نداشته است.
به گفته او، جمهوری اسلامی با وجود معافیتهای تحریمی، همچنان در فروش نفت با مشکلات جدی روبهرو بوده، زیرا بانکها تراکنشهای مالی را تایید نمیکردند و بسیاری از کشورها نیز حاضر نبودند بر معافیتهای موقت آمریکا تکیه کنند.
این مقام افزود هیچیک از داراییهای مسدودشده ایران نیز آزاد نشده است، زیرا تهران هنوز اقدامات هستهای پیشبینیشده در توافق را انجام نداده است. او همچنین گفت توافقی که آمریکا میان اسرائیل و لبنان میانجیگری کرد، بخش مربوط به لبنان در یادداشت تفاهم را در عمل بیاثر کرده است.
به گفته این مقام، بخشی از رهبران جمهوری اسلامی از این روند ناراضی بودند و به همین دلیل حملات جدید را آغاز کردند. او افزود: «ما هم تصمیم گرفتیم پاسخ سختی بدهیم. این یک روند است؛ صبر داریم، اما اگر به توافقی که میخواهیم نرسیم، آن را اجرا نخواهیم کرد.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز تاکید کرد موضع واشینگتن تغییری نکرده است. او گفت تنگه هرمز باید باز بماند و اگر جمهوری اسلامی تلاش کند آن را ببندد، ارتش آمریکا پاسخ خواهد داد.
ونس افزود: «یا این موضوع را میپذیرند، یا همان اتفاقی که دیشب برایشان افتاد، دوباره تکرار خواهد شد. این روند تا زمانی ادامه مییابد که مسیر کشتیرانی را باز کنند و دست از حمله به کشتیها بردارند.»
یک تحلیلگر آمریکایی به رویترز میگوید تهران بر این باور است که ترامپ تمایلی به ورود به جنگی بیپایان ندارد و کشورهای عرب خلیج فارس نیز برای بازگشت سریع ثبات، او را به توقف درگیریها وادار خواهند کرد.
تازهترین دور تبادل حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تلاش دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ را با مانعی تازه روبهرو کرده است. به نوشته رویترز، تحلیلگران میگویند او اکنون میان خطر بازگشت به جنگی گسترده و پذیرش افزایش نفوذ ایران در تنگه هرمز گرفتار شده است.
جان آلترمن، از اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، به رویترز گفت: «ایرانیها به این نتیجه رسیدهاند که ترامپ نمیخواهد وارد جنگی بیپایان شود و کشورهای عربی خلیج فارس نیز بهشدت خواهان بازگشت ثبات هستند. محاسبه آنها این است که ترامپ چند روزی خواهد جنگید و سپس کشورهای عربی او را برای توقف درگیری تحت فشار خواهند گذاشت.»
تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و حکومت ایران، تلاش ترامپ برای خروج از جنگ و تبدیل آتشبس موقت به یک توافق پایدار را با چالش تازهای روبهرو کرده است. به گزارش رویترز، رییسجمهوری آمریکا اکنون با گزینههای محدودی مواجه است؛ گزینههایی که به گفته تحلیلگران، هیچیک بدون هزینه نیست و میتواند او را میان خطر بازگشت به جنگی تمامعیار و افزایش نفوذ حکومت ایران در منطقه گرفتار کند.
ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد توافق موقت برای پایان دادن به درگیری «به پایان رسیده است» و پس از آنکه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات آمریکا علیه اهدافی در ایران، پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داد، دستور حملات تازهای را صادر کرد. حملات آمریکا نیز در پاسخ به حملات سپاه علیه نفتکشها در تنگه هرمز انجام شده بود.
بیش از سه هفته از امضای «تفاهمنامه» میان تهران و واشینگتن برای آغاز مذاکره بهمنظور دستیابی به «توافق صلح» میگذرد، اما دور تازه حملات نشان داده است که دستیابی به یک توافق جامع صلح و فراهم کردن راه خروجی آبرومندانه از جنگ برای ترامپ، بسیار دشوارتر از آن چیزی است که کاخ سفید انتظار داشت.
رویترز به نقل از تحلیلگران مینویسد هرگونه تشدید درگیری فراتر از حملات متقابل میتواند دو کشور را دوباره به جنگی تمامعیار بکشاند؛ هرچند ترامپ اصرار دارد که بحران اخیر «خیلی سریع» پایان خواهد یافت. همزمان با این تحولات، قیمت جهانی نفت حدود هفت درصد افزایش یافت.
در مقابل، عقبنشینی آمریکا نیز میتواند این پیام را به تهران بدهد که جمهوری اسلامی قادر است هر زمان که بخواهد بر مهمترین مسیر انتقال نفت جهان فشار وارد کند و از این اهرم در برابر واشینگتن استفاده کند.
به نوشته رویترز، ترامپ احتمالاً امیدوار است با ادامه فشارهای نظامی، حکومت ایران را بار دیگر به میز مذاکره درباره برنامه هستهای بازگرداند؛ موضوعی که از آغاز جنگ، هدف اصلی خود اعلام کرده است. اما بیشتر کارشناسان معتقدند نشانهای وجود ندارد که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش امتیازهای گسترده مورد نظر آمریکا باشد.
آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده پیشین خاورمیانه در دولتهای جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، به رویترز گفت: «ترامپ خود را در موقعیت دشواری قرار داده است. چه از راه نظامی و چه از راه دیپلماتیک، بعید است دستاورد قابل توجهی از [حکومت] ایران به دست آورد.»
به گزارش رویترز، تلاش ترامپ برای یافتن راه خروج از جنگ در حالی ادامه دارد که او با فشارهای سیاسی و اقتصادی فزایندهای نیز روبهرو است. این جنگ هزاران کشته بر جای گذاشته، به اقتصاد آمریکا آسیب زده و تنها چند ماه مانده به انتخابات میاندورهای کنگره در ماه نوامبر، محبوبیت رییسجمهوری را کاهش داده است.
بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در ۲۳ ژوئن [۲ تیر]، میزان محبوبیت ترامپ به ۳۴ درصد رسیده است؛ پایینترین سطح در دوره دوم ریاستجمهوری او. این کاهش، چشمانداز حفظ اکثریت جمهوریخواهان در کنگره را نیز تضعیف کرده است.
حملات اخیر همچنین بر نشست سران ناتو در ترکیه، که ترامپ در آن حضور داشت، سایه انداخت و امیدها برای تبدیل تفاهمنامه ۱۷ ژوئن [۲۷ خرداد] به توافق نهایی صلح را کاهش داد. جنگ کنونی با حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه [۹ اسفند] آغاز شد.
به نوشته رویترز، بیشتر تحلیلگران نسبت به دستیابی دو طرف به یک توافق جامع در بازه ۶۰ روزه پیشبینیشده در تفاهمنامه بدبین هستند. این سند، اختلافهای اصلی را به مذاکراتی متناوب موکول کرده که تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته و زمان برگزاری دور بعدی آنها نیز همچنان نامشخص است.
همزمان، حکومت ایران که در جنگ خسارتهای سنگینی به اقتصاد و توان نظامی خود متحمل شده، با فشار تازهای نیز روبهرو است. آمریکا معافیتی را که به تهران اجازه فروش نفت در بازارهای جهانی میداد لغو کرده و یکی از مهمترین امتیازهای [حکومت] ایران در توافق موقت را از میان برده است.
با این حال، رویترز مینویسد رهبران تندروی جمهوری اسلامی ظاهراً آماده تحمل فشارهای بیشتر هستند و برخی تحلیلگران معتقدند حملات اخیر دو طرف، بیش از آنکه برای گسترش جنگ باشد، با هدف تقویت موقعیت آنها در مذاکرات احتمالی آینده انجام شده است.
جاناتان پانیکوف، معاون پیشین افسر اطلاعات ملی آمریکا در امور خاورمیانه، به رویترز گفت: «اوضاع به جنگی تمامعیار بازنخواهد گشت، اما وضعیت پیشفرض اکنون بیثباتی مدیریتشده است؛ یعنی خشونتهای تکرارشونده بدون آنکه راه خروج دائمی از بحران وجود داشته باشد.»
ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از مداخلههای نظامی خارجی پرهیز کند و تمرکز خود را بر اقتصاد آمریکا بگذارد، همچنان توافق موقت با [حکومت] ایران را یک پیروزی بزرگ برای آمریکا توصیف میکند؛ هرچند تهران نیز ادعاهای مشابهی مطرح کرده است.
با این حال، بیشتر تحلیلگران معتقدند ترامپ که در آغاز جنگ خواستار «تسلیم بیقید و شرط» [حکومت] ایران شده بود، در دستیابی به بسیاری از اهداف خود ناکام مانده است.
به گزارش رویترز، ریشه دور تازه تنشها به اختلاف دو طرف بر سر آینده تنگه هرمز بازمیگردد؛ آبراهی که [حکومت] ایران در جریان جنگ نشان داد میتواند انتقال حدود یکپنجم نفت جهان را در آن مختل کند.
براساس این گزارش، [حکومت] ایران خود را دارای نقشی در مدیریت آینده تنگه هرمز میداند و حتی احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری را مطرح کرده است. در مقابل، ترامپ و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس بر بازگشت کامل به اصل آزادی و امنیت کشتیرانی تاکید دارند.
رویترز در پایان مینویسد نزدیک شدن انتخابات میاندورهای آمریکا و نگرانی از افزایش قیمت بنزین در نتیجه جنگ، از دیگر عوامل فشار بر ترامپ است؛ زیرا افزایش هزینههای انرژی میتواند به زیان جمهوریخواهان در انتخابات تمام شود.
لورا بلومنفلد، کارشناس خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز، نیز به رویترز گفت ترامپ که همواره نگران پیامدهای اقتصادی جنگ بوده، میداند برای حفظ موقعیت سیاسی خود باید تمرکز اصلی را بر اقتصاد آمریکا حفظ کند؛ موضوعی که به گفته او، دلیل دیگری برای تلاش رییسجمهوری آمریکا جهت جلوگیری از گرفتار شدن در جنگی طولانی با [حکومت] ایران است.
دولت عراق در توافقی با آمریکا پذیرفته است دسترسی حکومت ایران و گروههای شبهنظامی همسو با آن به دلار را محدود کند. در مقابل، دولت دونالد ترامپ پس از چهار ماه تعلیق، ارسال محمولههای اسکناس دلار به بغداد را از سر گرفته است.
به گزارش روزنامه والاستریت ژورنال، دولت عراق در چارچوب توافقی با ایالات متحده، متعهد شده است کنترلهای جدیدی برای جلوگیری از انتقال دلارهای آمریکا به ایران و گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران اعمال کند. در مقابل، دولت ترامپ تعلیق چهارماهه ارسال اسکناس دلار به بغداد را پایان داده و انتقال محمولههای نقدی را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا در اواخر فوریه و همزمان با آغاز جنگ با ایران، ارسال اسکناس دلار به عراق را متوقف کرده بود. این اقدام، دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، را از دسترسی به بخشی از نقدینگی مورد نیاز حاصل از درآمدهای نفتی این کشور که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود، محروم کرد.
والاستریت ژورنال نوشت توقف ارسال دلار، در حالی که صادرات نفت عراق نیز به دلیل جنگ با حکومت ایران تا حد زیادی متوقف شده بود، فشار اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بر بغداد وارد کرد تا روابط مالی خود با تهران را محدود کند. واشینگتن معتقد است حکومت ایران سالها از عراق بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به دلار، برخلاف تحریمهای آمریکا، استفاده کرده است. این اقدام بخشی از سیاست گستردهتر دولت ترامپ برای نزدیکتر کردن عراق به آمریکا پس از جنگ با جمهوری اسلامی توصیف شده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، بانک فدرال رزرو به دستور وزارت خزانهداری دستکم دو محموله نقدی، از جمله محمولهای به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار، را متوقف کرده بود. اما مقامهای عراقی اعلام کردند ارسال این محمولهها از اواخر ماه گذشته میلادی از سر گرفته شده است.
در مقابل، بغداد پذیرفته است با اعمال محدودیت بر فعالیت صرافیها و سازوکارهای پرداخت، مانع دسترسی حکومت ایران و گروههای همسو با آن به دلار شود. همچنین قرار است پرداخت حقوق اعضای شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران نیز تحت کنترل بیشتری قرار گیرد. یکی از مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا گفت ازسرگیری انتقال دلار پس از آن انجام شد که بغداد با اجرای تدابیر حفاظتی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده شبهنظامیان از نظام مالی عراق موافقت کرد. حیدر العبودی، سخنگوی نخستوزیر عراق، از تایید ازسرگیری انتقالهای مالی خودداری نکرد، اما درباره جزئیات تعهدات بغداد اظهار نظر نکرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، جزئیات این توافق تاکنون منتشر نشده بود، هرچند نیویورکتایمز پیشتر از ازسرگیری ارسال دلار به عراق خبر داده بود.
این توافق در حالی حاصل شده که زیدی، نخستوزیر عراق، اواخر این ماه میلادی قرار است در واشینگتن با ترامپ دیدار کند. زیدی که در ماه مه پس از کشمکش طولانی میان آمریکا و حکومت ایران بر سر انتخاب نخستوزیر جدید به قدرت رسید، از حمایت ترامپ برخوردار شد؛ با وجود آنکه مالک بانکی است که وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر به ظن همکاری با یکی از رهبران شبهنظامیان وابسته به حکومت ایران، آن را از انجام تراکنشهای دلاری محروم کرده بود. مقامهای ایرانی نیز بهطور علنی از انتخاب او حمایت کرده بودند.
به گزارش والاستریت ژورنال، کاخ سفید حمایت خود از زیدی را مشروط به کاهش نفوذ حکومت ایران در بغداد، کنار گذاشتن گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران از دولت و خلع سلاح آنها کرده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند تحقق این خواستهها با توجه به نفوذ گسترده این گروهها در ساختار سیاسی و امنیتی عراق، با دشواریهای جدی روبهرو است و نخستوزیران پیشین نیز در مهار آنها موفقیت چندانی نداشتهاند.
این گزارش میافزاید بسیاری از گروههای شبهنظامی شیعه که پس از حمله آمریکا به عراق شکل گرفتند، بعدها به ساختار رسمی امنیتی این کشور راه یافتند و بخشی از نیروهای آنها از دولت حقوق دریافت میکنند. با وجود ممنوعیت پرداخت حقوق به اعضای گروههایی که آمریکا آنها را سازمانهای تروریستی میداند، در عمل میان نیروهای رسمی و گروههای خارج از کنترل دولت همپوشانی وجود دارد. همچنین فرماندهان برخی گروهها با ثبت «نیروهای خیالی» حقوقهای اضافی دریافت میکنند.
ویکتوریا تیلور، مسئول پیشین پرونده عراق در وزارت خارجه آمریکا، به والاستریت ژورنال گفت: «[حکومت] ایران و شبهنظامیان در سراسر اقتصاد عراق نفوذ دارند. این مساله به همان اندازه که اقتصادی است، یک چالش سیاسی نیز هست و به همین دلیل دولت ترامپ فشارهای مالی را با تلاش برای خلع سلاح این گروهها همراه کرده است.»
در جریان جنگ با حکومت ایران، گروههای شبهنظامی عراقی طی هفتهها سفارت آمریکا در بغداد و دیگر تاسیسات آمریکایی را هدف حمله قرار دادند و همچنین با پهپاد و راکت به برخی متحدان واشینگتن در خلیج فارس حمله کردند. آمریکا نیز در پاسخ، حملات هوایی علیه این گروهها انجام داد.
به نوشته والاستریت ژورنال، وابستگی عراق به دلار نقدی پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. بر اساس توافق دو کشور، درآمدهای نفتی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود و برای تامین نیاز اقتصاد نقدمحور این کشور، سالانه میلیاردها دلار اسکناس به بغداد ارسال میشود. هرچند عراق در سالهای اخیر تلاش کرده وابستگی خود به دلار را کاهش دهد، اما این محمولههای نقدی همچنان برای تامین نیازهای ارزی و پولی این کشور حیاتی هستند.
این گزارش همچنین یادآوری میکند که وزارت خزانهداری آمریکا در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بیش از ۲۰ بانک عراقی را به اتهام انتقال متقلبانه دلار از حسابهای عراق در فدرال رزرو و رساندن آن به شبکههای وابسته به شبهنظامیان از دسترسی به نظام مالی دلاری محروم کرد. به گفته این وزارتخانه، برخی از این گروهها همچنین با انتقال کارتهای بانکی شارژشده به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای همسایه، دلار نقدی برداشت میکردند، آن را به عراق بازمیگرداندند و از اختلاف نرخ ارز سود میبردند؛ روندی که به گفته مقامهای آمریکایی، به نفع حکومت ایران نیز بوده است.
در پی تشدید اختلافات میان واشینگتن و مادرید، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو اعلام کرد خواهان توقف روابط تجاری با اسپانیا است.
ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر در گفتوگو با خبرنگاران در آنکارا، اسپانیا را «متحدی افتضاح» در ناتو خواند و گفت امکان حلوفصل اختلافات با این کشور وجود ندارد.
او به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دستور داد تمام روابط تجاری با اسپانیا را متوقف کند.
ترامپ افزود: «دیگر نمیخواهیم هیچگونه تبادل تجاری با اسپانیا داشته باشیم. اسپانیا شریکی افتضاح در ناتو است. آنها مشارکت نمیکنند و سهم خود را نمیپردازند. نمیخواهم هیچ کاری با اسپانیا داشته باشم. همه روابط تجاری با اسپانیا، حتی سفرها، باید قطع شود.»
روابط واشینگتن و مادرید در ماههای اخیر دچار تنش شده است. اسپانیا بهصراحت درخواست ترامپ برای افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی را رد کرده است.
دولت سوسیالیست اسپانیا همچنین اجازه استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاههای نظامی این کشور برای کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را نداده است.
واکنش اسپانیا
دفتر پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در واکنش به اظهارات ترامپ اعلام کرد این سخنان را در چارچوب رویکرد همیشگی او ارزیابی میکند.
این نهاد افزود روابط دوجانبه به سود هر دو کشور است.
مونیکا گارسیا، وزیر بهداشت اسپانیا، اما با لحنی تندتر به سخنان ترامپ واکنش نشان داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما کشوری مستقل و دموکراتیک هستیم که از چندجانبهگرایی و صلح دفاع میکند. آنچه واقعا نگرانکننده است، اشتباه گرفتن دیپلماسی با زورگویی است.»
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپاییاش در ناتو تبدیل شده است.
ترامپ در ماههای اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با حکومت ایران متهم کرده است.
ادامه اختلافات در ناتو
خبرگزاری رویترز گزارش داد رهبران اروپایی امیدوار بودند اجلاس سران ناتو در آنکارا با نمایش وحدت، تاکید بر حمایت از اوکراین و کاهش اختلافات داخلی، تصویری منسجم از این ائتلاف ارائه دهد.
این رسانه افزود با این حال، اظهارات ترامپ درباره پایان آتشبس با جمهوری اسلامی، لزوم کنترل گرینلند و قطع روابط تجاری با اسپانیا، این تلاشها را تحتالشعاع قرار داد.
ترامپ ۱۷ تیر گفت: «گرینلند برای ایالات متحده اهمیت بسیار زیادی دارد، اما برای دانمارک اهمیتی ندارد. زمانی که دانمارک در کمتر از یک روز به اشغال نازیها درآمد، هیتلر ظرف یک روز آن را تصرف کرد، از ما خواستند از گرینلند محافظت کنیم. ما هم کنترل گرینلند را در دست گرفتیم، اما بعد در اقدامی احمقانه، آن را پس دادیم.»
در سوی دیگر، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، بار دیگر تاکید کرد گرینلند قابل واگذاری نیست.
او ادامه داد: «ما آمادهایم از هر وجب از خاک ناتو، از جمله سرزمین خودمان، دفاع کنیم.»
به گزارش رویترز، تنشهای اخیر همچنین تصمیم اعضای ناتو برای افزایش هزینههای دفاعی را تا حدی به حاشیه راند.
این ائتلاف ۱۶ تیر از مجموعهای از ابتکارهای نظامی به ارزش دستکم ۵۰ میلیارد دلار رونمایی کرده بود.
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ بهعنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته میشود.
این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید، اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاستهای خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد، اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد سهشنبه ۱۶ تیر دادخواستی در آمریکا ثبت شد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متهم میکند که بهطور غیرقانونی اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان ایرانی را با جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته است؛ اتهامی که دولت ترامپ آن را رد کرده است.
وکلای گروه دعاوی عمومی «پابلیک سیتیزن» (Public Citizen Litigation Group) در این پرونده، نمایندگی صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی (Iranian American Legal Defense Fund) را بر عهده دارند.
در این دادخواست آمده است که دولت ترامپ از سال گذشته سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن، «اطلاعات محرمانه موجود در پروندههای مهاجرتی ایرانیانی که در ایالات متحده درخواست پناهندگی دادهاند» را در اختیار حکومت ایران قرار میدهد.
در متن دادخواست آمده است: «بسیاری از این پناهجویان از معترضان حامی دموکراسی، اعضای اقلیتهای مذهبی مانند مسیحیان انجیلی، یا اعضای جامعه الجیبیتیکیو (LGBTQ) هستند که بهدلیل خطراتی جدی که در ایران با آن مواجهاند، در ایالات متحده درخواست پناهندگی کردهاند.»
در این دادخواست همچنین گفته شده است که این سیاست حتی پس از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، سرکوب معترضان در ایران و نیز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، همچنان ادامه یافته است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا، که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) زیرمجموعه آن است، در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها مبنی بر اینکه اداره ICE سوابق درخواستهای پناهندگی را با حکومت ایران به اشتراک گذاشته، کاملا نادرست است.»
این وزارتخانه افزود: «اداره مهاجرت و گمرک آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که اتباع خارجی غیرقانونی از حق خود برای برقراری ارتباط با نمایندگان کنسولی کشورشان آگاه باشند.»
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در خط مقدم سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی و اخراج مهاجران قرار داشته است؛ سیاستهایی که از سوی گروههای حقوق بشری بهدلیل نقض آزادی بیان و حقوق دادرسی عادلانه بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر همچنین میگویند این سیاستها محیطی ناامن، بهویژه برای اقلیتهای قومی، در آمریکا ایجاد کرده و نگرانیهایی درباره تبعیض و هدف قرار گرفتن افراد بر اساس نژاد به وجود آورده است.
ترامپ همواره از این سیاستها با این استدلال دفاع کرده که هدف آنها کاهش مهاجرت غیرقانونی و تقویت امنیت داخلی آمریکا است.
این شکایت در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده است.
در دادخواست آمده است که برخی از شهروندان ایرانی بازداشتشده که با یکی از مقامهای «دفتر حافظ منافع ایران» دیدار کردهاند، گفتهاند این مقام از جزئیات پروندههای مهاجرتی آنان، از جمله اطلاعات مربوط به درخواستهای پناهندگیشان، اطلاع داشته است.
از آنجا که جمهوری اسلامی در ایالات متحده کنسولگری ندارد، در متن دادخواست آمده است که امور کنسولی ایران از طریق دفتر حافظ منافع ایران که در سفارت پاکستان در واشینگتن مستقر است، انجام میشود.
در پایان، شاکیان از دادگاه خواستهاند یک ناظر مستقل منصوب کند تا از هرگونه افشای اطلاعات به حکومت ایران جلوگیری کند و هرگونه تبادل احتمالی اطلاعات با جمهوری اسلامی را متوقف سازد.