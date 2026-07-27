این درحالی است که اتزیو ماریا سیمونلی، رییس سری آ، پس از پایان نشست با جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، و ارکان فدراسیون، گفت: «از طریق تلویزیون از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو مطلع شدیم.»

روز گذشته، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از بررسی قرارداد پیرلو با شرکت روسی فون‌بت تصمیم گرفت او سرمربی بعدی تیم ملی نباشد، همین تصمیم باعث اختلاف در فدراسیون فوتبال ایتالیا شده است.

جانکارلو آبته، رییس لیگ ملی فوتبال آماتور ایتالیا، امروز پس از پایان نشست با مدیران فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «از ماجرای ارتباط آندره‌آ پیرلو با روسیه اطلاعی نداشتیم.»

به نوشته گازتا دلو اسپورت، انتخاب پیرلو برای هدایت تیم ملی تصمیم مالدینی بود. او تنها کارلو آنچلوتی و پپ گواردیولا را بالاتر از پیرلو می‌دانست و در مقابل، گزینه‌هایی باتجربه‌تر مانند آنتونیو کونته و روبرتو مانچینی را کنار گذاشته بود.

این روزنامه می‌نویسد: «مالاگو قصد دارد از مالدینی بخواهد همان اعتمادی را که از رییس فدراسیون دریافت کرده بود، متقابلا نشان دهد و بپذیرد که برخی تصمیم‌ها، به دلیل ملاحظات نهادی و مصالح عمومی، در نهایت بر عهده رییس فدراسیون است. این کار آسان نخواهد بود. هر دو، به ویژه مالدینی، پیش‌تر روشن کرده‌اند که بدون حضور پیرلو به عنوان سرمربی، به احتمال زیاد در سمت مدیر فنی باقی نخواهند ماند.»

از سوی دیگر، این روزنامه ایتالیایی خبر داده که تیاگو موتا، سرمربی پیشین یوونتوس، جدیدترین گزینه پائولو مالدینی و لئوناردو برای نیمکت تیم ملی ایتالیا است: «هدف این است که از استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو جلوگیری شود. مالدینی و لئوناردو بر انتخاب گزینه‌ای جوان، مدرن و آینده‌نگر تاکید دارند. این مشخصات می‌تواند با تیاگو موتا مطابقت داشته باشد؛ مربی‌ای که توانایی کار با بازیکنان جوان را دارد، با فضای کوورچیانو آشنا است و مهم‌تر از همه، می‌تواند نظر همه طرف‌ها را جلب کند.»

مالدینی و لئوناردو امروز با جووانی مالاگو گفت‌وگو کردند و درباره کنار گذاشتن آندره‌آ پیرلو توضیح خواستند. آنها همچنین احتمال کناره‌گیری از سمت‌های خود را مطرح کردند.

با این حال، پس از یک روز گفت‌وگوهای فشرده تلفنی، هنوز تصمیم نهایی آنها به طور رسمی اعلام نشده است.

به نظر می‌رسد طرف‌ها همچنان در تلاش هستند تا اختلاف‌ها را برطرف کنند و از آنچه آندره‌آ آبودی، وزیر ورزش ایتالیا آن را «آبروریزی» توصیف کرده است، جلوگیری کنند؛ اتفاقی که در شرایط کنونی به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهد بود.