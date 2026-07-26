این نهاد حقوق بشری گزارش داد چاری به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده و در خطر اعدام قرار دارد.

شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پیش‌تر او را به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.

یک منبع آگاه از پرونده چاری به سازمان حقوق بشر ایران گفت او به‌دلیل «تخریب یک تابلوی سپاه پاسداران» دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، چاری پدر دو فرزند، کارگر مرغداری و از شهروندان بلوچ است. او ۱۶ آذر سال گذشته در قرچک ورامین بازداشت شد.

سازمان حقوق بشر ایران افزود جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۰ زندانی سیاسی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است که آخرین مورد آن، مهدی خانکی در ۳۱ تیر بود.

پیش از این نیز وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علی‌پور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمدتقی سنگ‌دهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شده بودند.

با این حال، حکومت ایران پیکر این شش زندانی سیاسی را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن آنها نیز خودداری کرده است.

خودداری از تحویل پیکر اعدام‌شدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویه‌های جمهوری اسلامی در برخورد با خانواده‌های دادخواه بوده است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.

ادامه اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان در قزلحصار

در ماه‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

در همین حال، شماری از زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج دو هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زده‌اند.

این اعتراض‌ها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا با انتشار ویدیویی، از وخامت حال یکی از زندانیان قزلحصار در سیزدهمین روز اعتصاب غذا خبر داد.

در این ویدیو، هم‌بندی‌های این زندانی او را در حالی که توان راه رفتن ندارد، در راهروی زندان به سمت خروجی حمل می‌کنند.

۳۱ تیر، کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران با هشدار درباره وخامت وضعیت اعتصاب‌کنندگان در زندان‌های قزلحصار و دستگرد، از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی خواست برای توقف اعدام‌ها و جلوگیری از وقوع «فاجعه انسانی» بی‌درنگ اقدام کنند .