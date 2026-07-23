داده‌های پایش کیفی هوا پنج‌شنبه اول مرداد نشان می‌دهد با تداوم شرایط در مناطق مستعد، آلودگی در بخش‌هایی از ایران همچنان ادامه دارد.

۳۱ تیر نیز شهروندان مناطقی از کشور یکی از آلوده‌ترین روزهای سال را تجربه کردند.

گسترش سراسری بحران در شهرهای کشور

بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوا در روز‌های اخیر با افتی چشمگیر روبه‌رو شده و در این میان، شهرهای زابل، زاهدان، زهک و نیمروز در استان سیستان و بلوچستان به همراه اهواز در استان خوزستان، با استمرار طوفان گرد و غبار و ثبت شاخص‌های خطرناک، در صدر آلوده‌ترین مناطق ایران قرار گرفتند.

این وضعیت در حالی سلامت شهروندان را هدف قرار داده است که آمارهای رسمی، ابعاد مرگبار آن را آشکار می‌کند.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

او تاکید کرد که آلاینده‌ها به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی تبدیل شده و مرگ‌های منتسب به آن، رقمی بالغ بر ۱۷.۲ میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور وارد کرده است؛ عوارضی که عمدتا ناشی از بیماری‌های قلبی، ریوی، سرطان ریه و سکته مغزی بوده است.

۳۱ تیر، یاسوج با شاخص ۲۴۹ و مناطق ویژه اقتصادی پارس دو و یک در استان بوشهر به ترتیب با شاخص‌های ۲۳۸ و ۲۱۷ در وضعیت «بسیار ناسالم» ثبت شدند و پس از آن، ۲۲ شهر و منطقه در هشت استان کشور، شاخص بالاتر از ۱۵۰ را ثبت کرده و در محدوده «ناسالم برای همه گروه‌های سنی» قرار گرفتند.

شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب می‌شود.

تهران نیز با افزایش غلظت آلاینده‌ها و قرار گرفتن چند منطقه به همراه قرچک در وضعیت قرمز، روزی ناسالم را برای گروه‌های حساس گذراند؛ در حالی که شهرهایی چون نیک‌شهر و ماکو به عنوان پاک‌ترین نقاط کشور ثبت شدند.

۳۰ تیر نیز وضعیت هوا در اراک در شرایط قرمز و ناسالم برای تمام رده‌های سنی قرار گرفت و بر اساس داده‌های پایش کیفیت هوا، وجود ترکیبی از ذرات معلق و گاز اُزُن در آسمان این شهر به ثبت رسید.

توجیه مسئولان در سایه تداوم بحران سلامت

با وجود ابعاد سنگین تلفات انسانی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر آلودگی هوا، واکنش نهادهای متولی در جمهوری اسلامی به این وضعیت، با انفعال و عادی‌سازی همراه بوده است.

در پی تداوم این بحران‌ها و تعطیلی‌های پی‌درپی در سال‌های گذشته، عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت، در اظهار نظری ، آلودگی هوا را «موضوعی قدیمی» خواند که به گفته او فقط به ایران محدود نمی‌شود و «به زمان کشف آتش برمی‌گردد».

این در حالی است که محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ۳۱ تیر با اشاره به نگرانی شهروندان از مازوت‌سوزی اعلام کرد این روزها شرایط آلودگی هوا و آثار آن بر سلامت مردم «بسیار نگران‌کننده شده» است.

او گفت: «در کلانشهرهای کشور علاوه بر ریزگردها و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که بخشی از آن منشا داخلی دارد و بخشی نیز از کشورهای همسایه وارد می‌شود، با افزایش آلاینده‌هایی مانند دی‌اکسید گوگرد و اُزن نیز مواجه هستیم که تاثیرات جدی بر سلامت شهروندان دارد.»