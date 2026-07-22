ارم‌نیوز چهارشنبه ۳۱ تیر نوشت واشینگتن تحقق این شرط را پیش‌نیاز اصلی برای ازسرگیری مسیر دیپلماتیک میان دو طرف می‌داند.

به‌گفته منابع آگاه، آمریکا به پاکستان به‌عنوان یکی از میانجی‌ها اطلاع داده است تا پیش از شکل‌گیری چارچوبی جدید برای مذاکره با تهران، با ورود به مرحله آتش‌بس موافقت نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، چارچوب مورد نظر واشینگتن باید ماهیت و نحوه استقرار توانمندی‌های نظامی سپاه پاسداران در مواضع حکومت ایران در اطراف تنگه هرمز را مشخص کند، به‌گونه‌ای که تهدیدی متوجه کشتی‌رانی بین‌المللی نباشد.

منابع ارم‌نیوز افزودند کاخ سفید در تماس‌های خود با اسلام‌آباد تاکید کرده است هرگونه کاهش تنش یا آغاز مذاکرات باید با دور کردن توانمندی‌های تهاجمی سپاه پاسداران از مسیرهای کشتی‌رانی و محدود شدن حضور نظامی در این مناطق به «توانمندی‌های دفاعی» آغاز شود.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

ارتش ایالات متحده از آن زمان، حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، به‌ویژه در جنوب ایران ، به انجام رسانده است.

تلاش برای دستیابی به آتش‌بس ۱۰ روزه

ارم‌نیوز در ادامه گزارش داد میانجی‌گران منطقه‌ای می‌کوشند با پیشنهاد یک آتش‌بس ۱۰ روزه، زمینه احیای تفاهم‌نامه خردادماه را فراهم کنند.

هم‌زمان، رایزنی‌های جاری بر دستیابی به چارچوبی مورد قبول دو طرف درباره امنیت تنگه هرمز متمرکز شده است؛ موضوعی که مهم‌ترین گره در مسیر دستیابی به هرگونه تفاهم جدید میان واشینگتن و تهران به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پی آن است که تنگه هرمز در برابر هرگونه تهدید نظامی جمهوری اسلامی مصون بماند.

یک منبع آگاه به ارم‌نیوز گفت تا زمانی که «توانمندی‌های تهاجمی» از مواضعی که امکان تهدید کشتی‌ها در تنگه هرمز را فراهم می‌کنند دور نشوند، دستیابی به آتش‌بس واقع‌بینانه نخواهد بود.

این در حالی است که مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی همچنان به تهدیدات خود علیه آمریکا و کشورهای منطقه ادامه می‌دهند.

سپاه پاسداران ۳۱ تیر در بیانیه‌ای تهدید کرد در صورت ادامه «تجاوزات»، آماده «عملیات پشیمان‌کننده‌ای» خواهد شد که به «عزای عمومی» در آمریکا خواهد انجامید.

روبیو: جمهوری اسلامی در «دردسر بزرگی» افتاده است

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۳۱ تیر در حاشیه نشست آسه‌آن در مانیل، پایتخت فیلیپین، گفت جمهوری اسلامی «در دردسر بزرگی افتاده» است.

او افزود باز نگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم‌نامه بود که تهران اقدام به نقض آن کرد.

به‌گفته روبیو، ایالات متحده به از بین بردن قابلیت‌های نظامی حکومت ایران که ناوبری دریایی را تهدید می‌کنند، ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز به یک رویه تبدیل شود.

روبیو همچنین در واکنش به تهدید حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ گفت چنین چالشی پیش‌تر نیز وجود داشته و جمهوری اسلامی «مرکز این تهدید» به شمار می‌رود.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از دیگر کشورها خواست برای حمایت از آزادی کشتی‌رانی به ایالات متحده بپیوندند.

حوثی‌های یمن ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که می‌تواند جبهه‌ای تازه در درگیری‌ها بگشاید و تهدیدها علیه جریان انرژی و تجارت جهانی را به فراتر از خلیج فارس گسترش دهد.