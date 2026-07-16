با این حال، از آنجا که ترامپ در هیچ‌یک از مسابقات پیشین این تورنمنت که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شده، حضور نیافته بود، گمانه‌زنی‌هایی درباره برنامه او وجود داشت.

به گفته لیویت، ترامپ روز جمعه برای شرکت در مراسمی که فیفا در برج ترامپ در منهتن برگزار می‌کند، به نیویورک سفر خواهد کرد و سپس روز یکشنبه در دیدار نهایی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه مت‌لایف در نیوجرسی حضور خواهد داشت.

او به‌طور مشخص نگفت که ترامپ جام را به تیم قهرمان اهدا خواهد کرد یا نه، اما انتظار می‌رود این اتفاق رخ دهد. اینفانتینو ماه گذشته گفته بود: «همراه با ترامپ از فینال لذت خواهیم برد و البته جام را با هم به قهرمان اهدا خواهیم کرد.»

حضور ترامپ در مراسم اهدای کاپ قهرمانی با رویه دوره‌های گذشته همخوانی دارد. در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، همراه با اینفانتینو جام قهرمانی را به لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین، اهدا کرد و پیش از بالا بردن جام، عبای سنتی قطری را بر تن او پوشاند.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز ولادیمیر پوتین مدال‌های قهرمانان فرانسه را اهدا کرد. روسای کشورهای میزبان در فینال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۰ و دوره‌های پیش از آن نیز حضور داشتند.

ترامپ تابستان گذشته نیز در فینال جام جهانی باشگاه‌ها که در ورزشگاه مت‌لایف برگزار شد، حضور یافت و در مراسم پس از مسابقه شرکت کرد. او پس از اهدای جام، برخلاف انتظار، روی سکو باقی ماند و هنگام بالا بردن جام در کنار ریس جیمز، کاپیتان چلسی، ایستاد.

ریس جیمز پس از آن مسابقه گفت: «به ما گفته بودند او جام را اهدا می‌کند و بعد از سکو پایین می‌رود. فکر می‌کردم همین کار را انجام دهد، اما به نظر می‌رسید می‌خواست روی سکو بماند.»

روابط نزدیک ترامپ و اینفانتینو به دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ بازمی‌گردد و اینفانتینو در طول سال ۲۰۲۵ نیز این روابط را همزمان با آماده‌سازی جام جهانی حفظ کرد.

زمانی که آن‌ها مشترکا اعلام کردند مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در ماه دسامبر در مرکز کندی واشینگتن برگزار می‌شود و همچنین زمانی که اینفانتینو جایزه «صلح فیفا» را برای اهدا به ترامپ ایجاد کرد، این تصور شکل گرفت که ترامپ در طول جام جهانی نقشی پررنگ خواهد داشت. او نیز دست‌کم یک بار گفته بود قصد دارد در چند مسابقه حضور پیدا کند.

با این حال، ترامپ تا پیش از فینال در هیچ مسابقه‌ای حاضر نشد. اعضای کابینه او دیدارهای تیم ملی آمریکا در کالیفرنیا و سیاتل را از نزدیک تماشا کردند، اما نه ترامپ و نه جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در هیچ‌یک از ۱۰۲ مسابقه نخست این رقابت‌ها که ۷۶ مسابقه آن در ۱۱ ورزشگاه آمریکا برگزار شد، حضور نداشتند.

برجسته‌ترین نقش ترامپ در این جام تاکنون، تماس او با اینفانتینو در اوایل ماه جاری و درخواست برای بازنگری در محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، بود.

چند روز بعد، تصمیم فیفا برای لغو عملی این محرومیت به جنجالی‌ترین موضوع جام تبدیل شد. تیم ملی آمریکا نیز روز بعد با شکست برابر بلژیک از رقابت‌ها حذف شد.

با این حال، دولت ترامپ پشت صحنه برای برگزاری جام جهانی همکاری کرده و به گفته مقام‌های کاخ سفید، این رقابت‌ها تا حد زیادی با امنیت، درآمدزایی و نظم بیشتر از حد انتظار برگزار شده است.

لیویت گفت: «حضور رییس‌جمهوری، پایان‌بخش جام جهانی خواهد بود که از نظر میزان بیننده، امنیت و موفقیت، بهترین جام جهانی تاریخ آمریکا بوده است.» او اشاره کرد که تنها دوره پیشین جام جهانی مردان در خاک آمریکا در سال ۱۹۹۴ برگزار شده بود.

سخنگوی کاخ سفید گفت: «این پایان شایسته‌ای برای تورنمنتی است که توانایی آمریکا را در میزبانی از جهان در بزرگ‌ترین صحنه ممکن به نمایش گذاشت.»