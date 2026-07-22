پس از سال‌ها بحث درباره این خانه بزرگ و سنتی در شهر براوناو آم این، که در مالکیت خصوصی بود و پیش‌تر یک موسسه خیریه ویژه افراد دارای معلولیت در آن فعالیت می‌کرد، دولت اتریش در سال ۲۰۱۷ ساختمان را به‌صورت اجباری خریداری کرد و در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که آن را بازسازی و به اداره پلیس تبدیل خواهد کرد.

حتی پیش از این تغییر کاربری نیز تنها نشانه اهمیت تاریخی ساختمان، سنگی در پیاده‌رو بود که از اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن آورده شده و عبارت «فاشیسم، هرگز دوباره» روی آن حک شده بود، بی‌آنکه نامی از هیتلر برده شود. این سنگ همچنان در جای خود باقی مانده است. تنها علامتی که به نمای سفید ساختمان افزوده شده، تابلویی با نوشته «پلیس» است.

اشتفان ملچوخ، رییس بخش تاریخ وزارت کشور اتریش، هنگام بازدید خبرنگاران از ساختمان گفت: «هدف این بود که هرگونه پیوند با آدولف هیتلر از میان برود تا آن هاله رازآلود از ساختمان گرفته شود.»

موزه هنری سابق

این هاله رازآلود با کیش شخصیت نازی‌ها پیرامون هیتلر تقویت شده بود. در دوران حکومت او، «خانه زادگاه پیشوا» به موزه هنر تبدیل شده بود.

ملچوخ گفت هیتلر در سال ۱۸۸۹ تنها چند هفته در این خانه زندگی کرد و پس از آن خانواده‌اش از آنجا نقل مکان کردند.

رهگذران اغلب برای گرفتن عکس در برابر ساختمان توقف می‌کنند، اما معمولا مشخص نیست چه دیدگاهی درباره هیتلر دارند. مقام‌های محلی گفتند اکنون فقط «موارد پراکنده‌ای» در ارتباط با بازدیدکنندگان رخ می‌دهد و شمار آن‌ها از گذشته کمتر شده است.

آن‌ها توضیح بیشتری ندادند، اما ادای سلام هیتلری و استفاده از دیگر نمادهای نازی در اتریش ممنوع است.

یوهانس وایدباخر، شهردار براوناو، در پاسخ به پرسش رویترز درباره واکنش عمومی به این پروژه گفت: «فکر می‌کنم در مجموع مردم براوناو این تصمیم را پذیرفته‌اند و می‌توانند با آن کنار بیایند.»

وایدباخر عضو کمیسیونی بود که توصیه کرد ساختمان یا برای هدفی خیریه یا برای یک کاربری رسمی اداری استفاده شود. او گفت در نهایت، استقرار یک موسسه خیریه در این ساختمان باعث می‌شد محل بیش از حد در دسترس عموم باشد.

او افزود: «فکر نمی‌کنم رویکرد بدی باشد، اما اینکه آیا همان‌طور که همه امیدواریم و انتظار داریم نتیجه خواهد داد یا نه، باید منتظر ماند و دید.»

هرگز فراموش نکنیم یا هرچه زودتر فراموش کنیم؟

این تصمیم با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است؛ از جمله از سوی کمیته ماوتهاوزن، مهم‌ترین گروه بازماندگان هولوکاست در اتریش. این گروه استدلال کرده است که تبدیل ساختمان به اداره پلیس مناسب نیست و باید اقدامات بیشتری برای جلب توجه به جنایت‌های هیتلر انجام شود.

روبرت آیتِر، از اعضای کمیته ماوتهاوزن و شبکه مقابله با نژادپرستی و افراط‌گرایی راست‌گرا، گفت: «هر سال در یادمان اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن مراسمی برگزار می‌شود تا گفته شود: هرگز دوباره. اما در براوناو می‌گویند: هرچه زودتر فراموش کنیم.»

اتریش برای دهه‌ها استدلال می‌کرد که نخستین قربانی ناسیونال‌سوسیالیسم بوده است، زیرا آلمان هیتلری در سال ۱۹۳۸ آن را ضمیمه خود کرد. این کشور اکنون می‌گوید اتریشی‌ها نیز در جنایت‌ها نقش داشته‌اند، اما به‌ندرت توضیح بیشتری در این باره ارائه می‌کند.

آیتر گفت: «جهان فراموش نخواهد کرد بدترین قاتل جمعی تاریخ کجا متولد شده است. مدخل‌های ویکی‌پدیا تغییر نخواهد کرد.»

او افزود شمار نئونازی‌هایی که «برای زیارت به براوناو» می‌روند کاهش نخواهد یافت.

برخی ساکنان محلی نیز درباره تغییر کاربری این خانه تردید داشتند.

ایرنه، ۷۴ ساله، گفت: «ترجیح می‌دادم کار دیگری با آن انجام دهند، اما حالا همان چیزی شده که شده است.»

او افزود ترجیح می‌داد موسسه خیریه همچنان در آنجا باقی بماند.

با این حال، بیشتر ساکنان از این تصمیم حمایت کردند.

توماس اشپرایتس، مشاور املاک، گفت: «عالی است و فکر خوبی است. هر از گاهی گروه‌های نئونازی به آنجا می‌آمدند و حالا دیگر این موضوع به تاریخ پیوسته است.»