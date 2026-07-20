با پایان دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶، کیلیان امباپه، کاپیتان و فوق ستاره تیم ملی فرانسه با ۱۰ گل عنوان آقای گل این دوره از رقابتها را به دست آورد و برای دومین دوره متوالی کفش طلای جام جهانی را کسب کرد. جایزه بهترین بازیکن مسابقات هم به رودری، کاپیتان تیم ملی اسپانیا، رسید.
اونای سیمون دستکش طلای بهترین دروازهبان و پائو کوبارسی جایزه بهترین بازیکن جوان جام را کسب کردند.
امباپه همچنین با رسیدن به ۲۲ گل در سه دوره حضور در جام جهانی، رکورد بهترین گلزن تاریخ این رقابتها را شکست و به تنهایی در صدر این فهرست قرار گرفت. لیونل مسی با ۲۱ گل در رده دوم ایستاد.
جایزه بازی جوانمردانه نیز به تیم ملی هلند رسید.
جدا از این جوایز، لامین یامال و پائو کوبارسی، هر دو ۱۹ ساله، چهارمین و پنجمین نوجوانی هستند که در فینال جام جهانی به میدان رفته و قهرمان شدهاند.
آنها به پله ۱۷ ساله در سال ۱۹۵۸، جوزپه برگومی ۱۸ ساله در سال ۱۹۸۲ و کیلیان امباپه ۱۹ ساله در سال ۲۰۱۸ پیوستند.
فهرست کامل جوایز جام جهانی ۲۰۲۶
توپ طلا (بهترین بازیکن): رودری
توپ نقره: لیونل مسی
توپ برنز: کیلیان امباپه
کفش طلا (آقای گل): کیلیان امباپه
کفش نقره: لیونل مسی
کفش برنز: جود بلینگهم
دستکش طلا (بهترین دروازهبان): اونای سیمون
جایزه بهترین بازیکن جوان: پائو کوبارسی
جایزه بازی جوانمردانه: هلند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد موج تازهای از حملات آمریکا علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی در ایران از ساعت هفت عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا [۲:۳۰ بامداد تهران] آغاز شده است. این عملیات برای نهمین شب پیاپی ادامه مییابد.
سنتکام هدف از حملات جدید را تضعیف بیشتر توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که به گفته این فرماندهی، برای هدف قرار دادن کشتیهای تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز به کار گرفته میشوند.
همزمان شهروندان از شنیده شدن صداهای انفجار در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن احتمالا دونالد ترامپ را به واکنشی شدید علیه حکومت ایران وادار خواهد کرد و ممکن است رییسجمهوری آمریکا این بار به بنیامین نتانیاهو برای پیوستن به جنگ چراغ سبز نشان دهد.
همزمان، استقرار گسترده هواپیماهای سوخترسان آمریکا و شلیک موشک به نزدیکی مرز اسرائیل، از نزدیکتر شدن تدریجی درگیریها به خاک این کشور حکایت دارد.
به نوشته هاآرتص، حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکا در اردن که دو کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت، گزینههای ترامپ را محدود کرده است. این روزنامه احتمال داد پاسخ گسترده آمریکا اندکی پس از پایان دیدار نهایی جام جهانی آغاز شود.
جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از یک هفته است که حملات متقابلی انجام میدهند. به نوشته هاآرتص، آمریکا پس از آن حملات خود را از سر گرفت که حکومت ایران بار دیگر کشتیهای در حال عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز، در نزدیکی عمان، را هدف قرار داد.
ترامپ بازگشت حکومت ایران به میز مذاکره، ترجیحا با شرایطی بهتر برای واشینگتن، را مطلوبترین نتیجه میداند؛ اما رهبری تندروی شکلگرفته پیرامون مجتبی خامنهای تاکنون تمایلی به مصالحه نشان نداده است. هاآرتص همچنین به نقل از منابع اسرائیلی که با یک رسانه سعودی گفتوگو کردهاند، نوشت خامنهای از ایران خارج شده است؛ ادعایی که مستقلا تایید نشده است.
بر اساس این تحلیل، محدودیتهای اقتصادی و اعتمادبهنفس حکومت ایران پس از عقبنشینی ترامپ از برخی خواستهها و امضای یادداشت تفاهم ماه گذشته میلادی، تهران را به پذیرش خطر بیشتر سوق داده است. جمهوری اسلامی با تردد بدون محدودیت کشتیها در تنگه هرمز مخالف است و میخواهد با دریافت عوارض عبور، درآمد کسب کند. تهران همچنین انتظار دارد واشینگتن تحریمهای تجاری را لغو و حسابهای بانکی مسدودشده ایران در خارج را آزاد کند.
هاآرتص نوشت پذیرش عوارض عبور برای آمریکا مشکل بزرگی خواهد بود، زیرا به معنای امتیاز دادن به حکومت ایران درباره آزادی جهانی کشتیرانی است. چنین توافقی ممکن است کشورهای کنترلکننده مسیرهای دریایی در جنوب شرق آسیا را نیز به طرح خواستههای مشابه ترغیب کند.
ترامپ طی هفتههای گذشته با درخواست نتانیاهو برای ورود اسرائیل به جنگ موافقت نکرده و به نوشته هاآرتص، مدتی است از نخستوزیر اسرائیل فاصله گرفته است. با این حال، ادامه بنبست و کشتهشدن نیروهای آمریکایی ممکن است محاسبات او را تغییر دهد.
این روزنامه انگیزه نتانیاهو برای ورود به جنگ را دستیابی به یک موفقیت نظامی روشن پس از ناکامی ۴۰ روز نخست درگیری امسال با حکومت ایران ارزیابی کرد. هاآرتص همچنین نوشت نتانیاهو کمتر از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات سراسری، در حالی که نظرسنجیها شکست بلوک او را نشان میدهند، ممکن است از شکلگیری فضای بحرانی تازه در اسرائیل سود سیاسی ببرد.
با این حال، این روزنامه هشدار داد ورود به جنگ لزوما در خدمت منافع اسرائیل نخواهد بود، بهویژه اگر ترامپ خواهان بازگشت سریع به مذاکرات باشد. اسرائیل ممکن است همانند همسایگان ایران در خلیج فارس هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گیرد، بدون آنکه دستاورد مشخصی به دست آورد.
به گفته نیروی هوایی اسرائیل، نزدیک به ۱۰۰ هواپیمای سوخترسان آمریکایی در فرودگاه بنگوریون و پایگاههای نظامی جنوب اسرائیل مستقر شدهاند. آمریکا نیز یکشنبه هشدار مسافرتی مشخصی برای شهر عقبه در جنوب اردن، در نزدیکی ایلات، صادر کرد. به نوشته هاآرتص، هواپیماهای حامل تسلیحات آمریکایی در عقبه فرود آمدهاند و این موضوع ممکن است شهر را به هدفی برای حکومت ایران تبدیل کرده باشد.
دو ساعت پس از صدور هشدار، موشکهایی به سوی عقبه شلیک شدند که ظاهرا پدافند هوایی اردن آنها را رهگیری کرد. صدای انفجارها در ایلات نیز شنیده شد. هاآرتص این تحولات را نشانه نزدیکتر شدن تدریجی کارزار نظامی به خاک اسرائیل دانست.
این روزنامه احتمال داد حمله قریبالوقوع آمریکا آخرین هشدار به [حکومت] ایران باشد و درگیری را پایینتر از سطح جنگ تمامعیار نگه دارد. با این حال، خودداری تهران از بازگشت به مذاکرات میتواند ترامپ را برخلاف خواسته اعلامشدهاش به دور دیگری از جنگ گسترده در خلیج فارس بکشاند و زمینه ورود اسرائیل را فراهم کند.
توافق آمریکا و عربستان بدون امتیاز برای اسرائیل
هاآرتص در بخش دیگری از تحلیل خود نوشت دولت آمریکا در آستانه امضای توافق هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی است؛ اقدامی که میتواند نشانه کاهش نفوذ نتانیاهو بر ترامپ باشد.
قرار بود توافق مشابهی در پاییز ۲۰۲۳ امضا شود، اما دولت جو بایدن آن را به عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل مشروط کرده بود. حملات هفتم اکتبر و جنگ پس از آن، این طرح را متوقف کرد و دولت ترامپ نیز نتوانست آن را با همان شرایط احیا کند.
به نوشته هاآرتص، ترامپ اکنون قصد دارد خواسته محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، را بدون توجه به موضع اسرائیل و بدون کسب امتیازی برای این کشور برآورده کند. این روزنامه این تحول را یکی از عوامل مهم در ارزیابی موازنه راهبردی جنگ دانست.
تنش در کرانه باختری به آستانه انتخابات نزدیک میشود
هاآرتص در ادامه هشدار داد در حالی که نگاهها به خلیج فارس دوخته شده، خطر درگیری در کرانه باختری نیز افزایش یافته است. این روزنامه نوشت «فعالان راست افراطی» و نمایندگان آنها در ائتلاف حاکم، در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر از ملتهب شدن این منطقه سود میبرند.
با شکست آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، اتفاق تاریخی برای لیونل مسی رخ نداد؛ قهرمانی دوباره لیونل مسی میتوانست داستانی رویایی باشد، اما چنین نشد تا لئو بار دیگر پس از یک فینال مهم با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد؛ صحنهای که پس از فینالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز دیده شده بود.
البته این بار، پیش از آن دو قهرمانی در کوپا آمریکا و قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ را بهعنوان کاپیتان آرژانتین در کارنامه داشت.
آرژانتین که در این جام جهانی به تیم بازگشتهای بزرگ تبدیل شده بود، این بار نتوانست آخرین فرار خود از شکست را رقم بزند.
این تیم برابر مصر و انگلستان موفق به بازگشت شده بود، اما این بار از پس این چالش برنیامد.
تیم لیونل اسکالونی دلیل چندانی برای گلایه نمیتواند داشته باشد؛ آرژانتین در بیشتر دقایق فینال کاملا تحت فشار بود و تا دقایق پایانی وقت اضافه، تهدید جدی در حمله ایجاد نکرد.
این مسابقه شباهت زیادی به جام جهانی ۱۹۹۰ برای آرژانتین داشت؛ مدافع عنوان قهرمانی که با سختی خود را به فینال رساند، اما در نهایت بیش از حد به یک بازیکن، هرچند نابغهای مانند دیهگو مارادونا، متکی بود.
لیاندرو پاردس، هافبک تیم ملی آرژانتین، پس از پایان دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به سمت گاوی، هافبک اسپانیا، رفت و تلاش کرد با مشت به صورت او ضربه بزند. با دخالت بازیکنان دو تیم، این درگیری مهار شد، اما داور پاردس را با کارت قرمز مستقیم اخراج کرد.
همین اتفاق باعث تنش میان بازیکنان دو تیم پس از سوت پایان شد. پس از سوت پایان، تنشها بهطور جدی بالا گرفت و چندین بازیکن با یکدیگر مشاجره کردند و در چند مورد نیز درگیری فیزیکی رخ داد.
در یکی از این صحنهها، تیاگو آلمادا و لیاندرو پاردس، اریک گارسیا را به زمین انداختند و سپس بورخا ایگلسیاس و کریستین رومرو نیز با یکدیگر درگیر شدند.
اسپانیا در این دیدار با تکگل فران تورس، برای دومین بار عنوان قهرمانی جام جهانی را به دست آورد.