به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، اعلام کرد جنگ تا نقطه‌ای ادامه پیدا می‌کند که منجر به «ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.»

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «برخی کشورها در سال‌های گذشته کاملا با آمریکایی‌ها همراهی کردند و در عین حال از تنگه هرمز برای فروش میلیاردها دلار کالا و انتقال میلیون‌ها بشکه نفت استفاده کردند.»

او افزود از این پس، «کنترل جمهوری اسلامی» بر تنگه هرمز، بر روابط با این کشورها تاثیر خواهد گذاشت.

اکرمی‌نیا گفت: «هر کشوری که با آمریکایی‌ها همراهی کند، حتما در تنگه هرمز با مشکل مواجه خواهد شد. هر کسی نمی‌تواند تجهیزات و مهمات از این مسیر بیاورد و بعد علیه ما از آن استفاده کند.»