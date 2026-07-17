خبرگزاری رویترز در یادداشتی تحلیلی با اشاره به فروپاشی توافق آتش‌بس موقتی که یک ماه پیش به دست آمد، نوشت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اکنون می‌کوشد تسلط جمهوری اسلامی را بر تنگه هرمز در هم بشکند و تهران را وادار به پذیرش مطالبات خود کند.

در این یادداشت که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، آمده است: «هرچند دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگ تمام‌عیار خودداری کرده‌اند، امید به دستیابی سریع به راهی برای خروج از بحران کاهش یافته است. بحرانی که بار دیگر قیمت جهانی نفت را افزایش داده و بازارهای مالی را متلاطم کرده است.»

حملات متقابل، ۲۵ تیر وارد ششمین روز شد. همزمان، تهران نشانه‌هایی به دست داد که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، ممکن است از حوثی‌های یمن بخواهد تنگه باب‌المندب، یکی دیگر از گذرگاه‌های مهم انتقال نفت در ورودی دریای سرخ، را ببندند.

ترامپ در گفت‌وگو با مشاوران خود و گاه به‌طور علنی، گزینه‌هایی مانند حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها، اعزام نیروی زمینی برای تصرف جزیره خارک و بمباران یک تاسیسات عمیق زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای موسوم به «کوه کلنگ» (کلنگ‌ گزلا) را مطرح کرده است.

برخی از این گزینه‌ها اما به‌دلیل خطرهای شدید و احتمال واکنش منفی در داخل آمریکا و عرصه بین‌المللی، غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسند. ترامپ پیش‌تر نیز تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما در نهایت از اجرای آن‌ها عقب‌نشینی کرده است.

بیشتر تحلیلگران معتقدند حتی تشدید گسترده حملات آمریکا - جز در قالب تهاجم زمینی «خطرناک و از نظر سیاسی غیرقابل دفاع برای سرنگونی حاکمان ایران» -، بعید است بتواند تهران را بیش از مراحل پیشین جنگ اخیر، به تغییر مسیر وادار کند.

در این مدت، حملات آمریکا و اسرائیل شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را کشته و خسارت سنگینی به توانایی‌های نظامی حکومت ایران وارد کرده است.

جاناتان پانیکوف، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا در امور خاورمیانه و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک، گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این دور تازه حملات یا هر اقدام دیگری که رییس‌جمهوری آمریکا در نظر دارد، ایرانی‌ها را به تغییر محاسباتشان وادار کند. حتی ممکن است موضع آن‌ها را سخت‌تر کند.»

یک مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به رویترز گفت اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی است، اما «تنها زبانی که ایران می‌فهمد، قدرت نظامی است» و واشینگتن، تهران را به دلیل آنچه او «اقدامات تروریستی» در تنگه هرمز خواند، پاسخگو خواهد کرد.

فروپاشی توافق موقت

رویترز نوشت فروپاشی توافق در حالی رخ داده است که ترامپ برای پایان دادن به جنگی زیر فشار است که «هزاران کشته، عمدتا در ایران و لبنان، بر جا گذاشته، به اقتصاد آمریکا آسیب زده و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، به کاهش محبوبیت او منجر شده» است.

مذاکرات برای تبدیل توافق موقت به صلحی پایدار، متوقف شده؛ هرچند نشانه‌هایی محدود از تحرک دیپلماتیک دیده می‌شود. ترامپ از آنچه آزادی یک شهروند آمریکایی زندانی در ایران خواند استقبال کرد، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگونه آزادی یا مبادله زندانی را رد کرد.

ترامپ ممکن است امیدوار باشد با افزایش بمباران، تهران را بر سر برنامه هسته‌ای به میز مذاکره بازگرداند؛ موضوعی که هدف اصلی جنگ معرفی کرده است. با این حال، ریشه درگیری‌های تازه به برداشت‌های متفاوت دو طرف از مفاد توافق موقت درباره کنترل تنگه هرمز بازمی‌گردد.

جمهوری اسلامی در جریان جنگ نشان داد می‌تواند جریان انتقال یک‌پنجم نفت جهان از این گذرگاه را مختل کند. تهران برای خود نقشی در مدیریت آبراه قائل است و احتمال دریافت عوارض یا هزینه عبور را مطرح کرده، اما آمریکا و متحدان او در خلیج فارس، بر بازگشت کشتیرانی آزاد تاکید دارند.

بیشتر کارشناسان نشانه‌ای نمی‌بینند که جمهوری اسلامی آماده دادن امتیازهای مورد نظر ترامپ باشد.

ازسرگیری حملات به کشتی‌ها در روزهای اخیر از سوی ایران که کاخ سفید آن را نقض توافق موقت خواند، واکنش تازه آمریکا، از جمله بازگرداندن محاصره بنادر جنوب ایران را در پی داشت. واشینگتن همچنین معافیتی که امکان فروش بین‌المللی نفت ایران را فراهم می‌کرد، لغو کرد و یکی از دستاوردهای تهران در توافق موقت را از میان برد.

سه مقام آمریکایی به رویترز گفتند موج حملات تازه می‌تواند بخشی از «عملیات آماده‌سازی» باشد. عملیاتی برای نابودی توانایی‌های نظامی ایران پیش از آن که ترامپ درباره اقدامات بزرگ‌تر تصمیم بگیرد.

تهدید مسیر دریای سرخ

جمهوری اسلامی در مقابل هشدار داده است در صورت تشدید حملات، تاسیسات غیرنظامی متحدان آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار خواهد داد و تاکید کرده است همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک و پهپاد در اختیار دارد.

تهران همچنین از حوثی‌های یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشند.

این تهدید می‌تواند فشار تازه‌ای بر عرضه جهانی انرژی وارد کند؛ به‌ویژه آن که بخشی از محموله‌ها پس از اختلال در تنگه هرمز، به این مسیر منتقل شده‌اند.

مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشینگتن، معتقد است تهران از سر استیصال از «کارت هرمز» استفاده می‌کند و چنین اقداماتی، تلاش جهانی را برای ایجاد خطوط لوله و مسیرهای دریایی تازه، سرعت خواهد بخشید.

برخی تحلیلگران باور دارند ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از مداخلات خارجی پرهیز کند و بر مشکلات اقتصادی آمریکایی‌ها تمرکز داشته باشد، جنگ را بدون توضیح روشن درباره دلایل آن و بدون راهبرد مشخصی برای خروج، آغاز کرد.

با این حال، مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد فشار نظامی و اقتصادی واشینگتن بود که جمهوری اسلامی را به مذاکره و امضای یک تفاهم‌‌نامه وادار کرد.

دنی سیترینوویچ، پژوهشگر امور ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و افسر پیشین اطلاعات نظامی این کشور، گفت فارغ از میزان فشار و تهدیدهای تازه آمریکا، بعید است رهبران جمهوری اسلامی تسلیم شوند.

او افزود: «اگر ترامپ به گسترش فهرست اهداف ادامه دهد، تهران نیز احتمالا به همان شکل پاسخ خواهد داد.»