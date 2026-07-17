قیمت جهانی نفت در پی ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفته است. بهای نفت برنت، شاخص جهانی نفت، به نزدیک ۸۵ دلار در هر بشکه رسیده و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به حدود ۸۰ دلار افزایش یافته است.

برنت در پایان معاملات هفته گذشته ۷۶ دلار و نفت آمریکا ۷۱ دلار معامله می‌شد.

تحلیلگران بانک دویچه اعلام کردند اگر روند کنونی ادامه یابد، نفت برنت برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته بالاتر از ۸۵ دلار در هر بشکه بسته خواهد شد.

هم‌زمان، نگرانی سرمایه‌گذاران از افزایش ریسک‌های ژیوپلیتیک و تداوم فشارهای تورمی، بازارهای سهام آسیا را نیز تحت تاثیر قرار داد. شاخص بورس تایوان با افت ۶٫۵ درصدی بیشترین کاهش را در میان بازارهای منطقه ثبت کرد.