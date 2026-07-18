این اقدام در حالی انجام می‌شود که دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در حال آماده‌سازی طرحی برای گسترش اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور است.

دوبریندت در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی ولت آم زونتاگ گفت ارزیابی جدید بر اساس افزایش حجم اطلاعات و گزارش‌های امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی تروریستی انجام شده است.

او گفت: «افزایش حجم گزارش‌ها و اطلاعات امنیتی باعث شد سطح تهدیدی را که پیش‌تر "انتزاعی" تعریف شده بود، به سطح "تهدید بالا" ارتقا دهم.»

دوبریندت افزود: «این بدان معناست که آلمان باید در هر لحظه انتظار خطر وقوع حملات تروریستی را داشته باشد.»

دوبریندت گفت مقام‌های امنیتی به‌طور مشخص توانسته‌اند طرح‌هایی برای حمله به آلمان را شناسایی کنند.

او هشدار داد این تهدیدها تنها متوجه زیرساخت‌های حیاتی نیست، بلکه افراد و نهادهای عمومی را نیز هدف قرار می‌دهد.

تهدید جمهوری اسلامی

پیش‌تر نیز سخنگوی وزارت کشور آلمان شنبه اول فروردین ۱۴۰۵ در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره سطح تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت ایران، رسانه‌های فارسی‌زبان، یهودیان و منافع اسرائیل در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد، گفت: «نهادهای امنیتی فدرال و ایالتی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (روز حمله حماس به اسرائیل) اقدامات حفاظتی برای حمایت از یهودیان و همچنین مراکز یهودی و اسرائیلی در آلمان را متناسب با شرایط تنظیم، و در صورت لزوم آن‌ها را تقویت کرده‌اند.»

این سخنگو همچنین تاکید کرد: «سطح تهدید از سوی حکومت ایران و عوامل آن بسیار بالا ارزیابی می‌شود و ما در آماده‌باش کامل هستیم.»

بر این اساس، در وضعیت کنونی، نهادهای امنیتی آلمان به‌طور مستمر سطح تهدید را ارزیابی می‌کنند، در حالت آماده‌باش بالا قرار دارند و در صورت نیاز، اقدامات حفاظتی را باز هم تطبیق می‌دهند.

سخنگوی وزارت کشور آلمان با اشاره به اینکه این نهادها در ارتباطی نزدیک با یکدیگر، با مقامات ایالتی و همچنین با شرکای بین‌المللی در تبادل اطلاعات هستند، گفت: «همکاری نزدیک میان دولت فدرال و ایالت‌ها در موضوع "سرکوب فرا‌ملی" نیز وجود دارد.»

به گفته او، رصد و مقابله با گروه‌ها و افراد مخالف در خارج از مرزهای ملی (سرکوب فرا‌سرزمینی) همچنان بخشی از فعالیت بازیگران دولتی ایران محسوب می‌شود.

احتمال گسترش اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی

انتظار می‌رود کابینه آلمان در نشست خود در ۱۳ اوت انجام اصلاحات گسترده‌ در قوانین مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی آلمان را بررسی کند.

قانون پیشنهادی به نهادهای اطلاعاتی اجازه خواهد داد در برخی شرایط پرخطر، به جای محدود شدن به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، مستقیما وارد عمل شوند.

دوبریندت گفت: «هدف من این است که سرویس‌های اطلاعاتی را به سازمان‌های اطلاعاتی واقعی تبدیل کنم تا همچنان رقابتی باقی بمانیم و بتوانیم به‌عنوان شریک سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست همکاری کنیم.»

بر اساس تغییرات پیشنهادی، ماموران اطلاعات داخلی در شرایط اضطراری مرتبط با تروریسم، در صورتی که پلیس نتواند به‌موقع وارد عمل شود، ممکن است اجازه ورود و بازرسی منازل را پیدا کنند.

با این حال، دوبریندت تاکید کرد اختیار بازداشت افراد همچنان در انحصار پلیس باقی خواهد ماند.

او گفت: «بازداشت افراد همچنان مسئولیت پلیس است.»

حملات اخیر نگرانی‌های امنیتی را تشدید کرده است

آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده که نگرانی‌ها درباره امنیت ملی را افزایش داده است.

ماه گذشته، یک پزشک اهل عربستان سعودی به حبس ابد محکوم شد. او در دسامبر ۲۰۲۴ با خودرو اجاره‌ای بی‌ام‌و به میان جمعیت حاضر در بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در شرق آلمان رانندگی کرد که در نتیجه آن شش نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

در پرونده‌ای دیگر، دادگاهی در آلمان سال گذشته یک شهروند سوری را به‌دلیل حمله با چاقو در جشنواره‌ای در شهر زولینگن در غرب این کشور، که با الهام از گروه داعش انجام شده بود، مجرم شناخت. این حمله در سال ۲۰۲۴ سه کشته و ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.