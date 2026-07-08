وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت اعلام کرد در پی حملات جمهوری اسلامی و رهگیری اهداف، تعدادی از خطوط هوایی انتقال برق این کشور بر اثر اصابت ترکش از مدار خارج شدهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای تاکید کرد با وجود آسیب به بخشی از شبکه انتقال برق، خدمات برق و آب بدون وقفه ادامه دارد و این حادثه تاثیری بر فعالیتهای وزارتخانه نگذاشته است.
در این بیانیه آمده است که تیمهای اضطراری با هماهنگی نهادهای امنیتی، ارزیابی خسارتها و اجرای عملیات تعمیر خطوط آسیبدیده را آغاز کردهاند.
حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی، گفت اگر دشمن برای پیاده کردن نیرو در سواحل ایران اقدام کند، «به جهنمی وارد میشود که دیگر راه خروجی از آن نخواهد داشت.»
سیاری در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به ادعاهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت آمریکا قصد داشت در سواحل مکران و تنگه هرمز نیرو پیاده کند، اما به گفته او، این طرح عملی نشد. او افزود آمریکا «جرات پیاده کردن حتی یک تفنگدار در سواحل ایران» را نداشته است.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین گفت ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، بسیج و مردم مانع هرگونه اقدام نظامی در سواحل ایران خواهند شد و افزود: «اگر جرات دارید، بیایید.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نسبت به ادامه تهدیدات حکومت ایران هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی «قطعا» سلاح شیمیایی در اختیار دارد.
نتانیاهو شامگاه سهشنبه ۱۶ تیر در مصاحبه با شبکه «نیوزمکس» گفت: «آنها قطعا سلاح شیمیایی دارند. این را میتوانم به شما بگویم. این هم تهدید دیگری است که از جانب آنها وجود دارد.»
او همچنین اعلام کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی در پی کارزار نظامی اخیر بهشدت آسیب دیده و تهران قادر به تولید سلاح اتمی نیست.
نتانیاهو ادامه داد: «ما بخش بزرگی از زیرساختهای آنها، تعداد زیادی از سانتریفیوژها و بسیاری از کارخانهها و تاسیسات مرتبطی را که برای تولید سلاح هستهای استفاده میکردند، نابود کردیم. همچنین ۲۰ نفر از برجستهترین دانشمندان هستهای آنها را از میان برداشتیم.»
پیشتر «مرکز مطالعات راهبردی بگین-سادات» دانشگاه بار-ایلان اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی ممکن است در شرایطی که در ساخت سلاح هستهای ناکام مانده، بهدنبال تقویت چشمگیر ظرفیتهای خود در حوزه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک باشد.
این اندیشکده هشدار داد چنین روندی میتواند تهدیدی برای اسرائیل، منطقه و مردم ایران به شمار آید.
ایراناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ از تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از عوامل شیمیایی و بیولوژیک در کلاهک جنگی موشکهای بالستیک دوربرد خبر داد.
حکومت ایران را به حال خود رها نخواهیم کرد
نتانیاهو در ادامه مصاحبه خود گفت: «ایران در آستانه فروپاشی است. سپاه پاسداران که عملا کنترل ایران را در دست دارد، بخش زیادی از منابع مالی خود را از دست داده است؛ یعنی همان صنایعی که از آنها برای تامین مالی خود بهرهبرداری میکرد.»
نخستوزیر اسرائیل در عین حال هشدار داد تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدهای آن نیست.
او افزود: «این بدان معنا نیست که آنها را به حال خود رها کنیم، چون دوباره به سراغ آن [برنامه هستهای] خواهند رفت. زمانی که تودهای سرطانی را از بدن خارج میکنید، ممکن است دوباره بازگردد. اما یک چیز را میدانید: اگر آن را خارج نکنید، ممکن است جانتان را از دست بدهید.»
او همچنین گفت جمهوری اسلامی با تهدید آمریکا و تلاش برای دستیابی به موشکهای بالستیک دوربرد و سلاح هستهای، امنیت ایالات متحده را به خطر انداخته است و این موضوع یکی از دلایل ورود واشینگتن به جنگ بود.
نتانیاهو مشارکت آمریکا را در کارزار نظامی اخیر علیه تهران «ضروری» دانست و افزود دونالد ترامپ این تصمیم را بر اساس منافع ایالات متحده اتخاذ کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در پی حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز طی ۴۸ ساعت گذشته، تنشها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است.
بامداد ۱۷ تیر، ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در ادامه این تنشها، دست به حملات متقابل زدند.
مردم ایران جمهوری اسلامی را سرنگون میکنند
نتانیاهو در ادامه مصاحبه خود با اشاره به سرکوب مردم ایران به دست جمهوری اسلامی گفت: «این حکومتی است که در کشوری با حدود ۹۰ میلیون جمعیت بر سر کار است و اکثریت قاطع مردم، چیزی حدود ۸۰ درصد، از آن متنفرند.»
نخستوزیر اسرائیل افزود: «مردم این حکومت را در واقع گروهی از اراذل و اوباش مذهبی میدانند که کشور را تصرف کردهاند و با زور اسلحه آنها را در کنترل خود نگه داشتهاند و به سوی مردم شلیک میکنند.»
به گفته نتانیاهو، در حالی که مردم ایران در «فقر مطلق» به سر میبرند، دیکتاتورها و عوامل سرکوب مانند «پادشاهان» زندگی میکنند.
او در پایان تاکید کرد: «فکر نمیکنم این وضعیت دوام بیاورد. در نهایت مردم آنها را کنار خواهند زد. ما فقط باید اندکی به آنها کمک کنیم.»
در هفتههای گذشته، حکومت ایران موجی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، هشدار داد این اقدامات تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش، تثبیت آتشبس و حفظ امنیت کشتیرانی را تهدید میکند.
دبیرکل اتحادیه عرب گفت این تحولات در مقطعی حساس و همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت آتشبس و بازگرداندن امنیت کشتیرانی رخ داده و میتواند این تلاشها را ناکام بگذارد و منطقه را بار دیگر به سوی رویارویی گسترده سوق دهد.
او همچنین بر همبستگی کامل اتحادیه عرب با عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت امنیت خلیج فارس بخش جداییناپذیر امنیت ملی جهان عرب است و هرگونه حمله به کشورهای این منطقه، منافع حیاتی یا مسیرهای دریایی آنها، امنیت و ثبات سراسر منطقه را تهدید میکند.
وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به دو شناور تجاری متعلق به عربستان سعودی و قطر در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پایبندی کامل به تفاهم میان واشینگتن و تهران شد.
در این بیانیه آمده است عمان از همه اقداماتی که به حفظ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع بحرین، کویت، عربستان سعودی و قطر کمک کند، حمایت میکند.
وزارت خارجه عمان همچنین هشدار داد تشدید تنشهای نظامی در منطقه، امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی، جریان تجارت بینالمللی و تامین انرژی را تهدید میکند.
این وزارتخانه بار دیگر مخالفت خود را با هر اقدامی که امنیت کشورها را تضعیف کند یا کشتیهای غیرنظامی و تجاری را در معرض خطر قرار دهد، اعلام کرد و از همه طرفها خواست با خویشتنداری، توقف تنشها، گفتوگو، راهحلهای دیپلماتیک و پایبندی کامل به تفاهمهای امضاشده، از تلاشها برای تقویت امنیت و صلح حمایت کنند.
وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه دو موشک بالستیک و ۱۳ پهپاد جمهوری اسلامی را که وارد حریم هوایی کویت شده بودند، رهگیری و منهدم کردهاند.
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، گفت این موشکها و پهپادها با موفقیت رهگیری شدند و این حملات هیچ خسارت مالی یا تلفات انسانی بر جای نگذاشت.
او همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح کویت همچنان با آمادگی کامل به انجام ماموریتها و وظایف خود ادامه میدهند و در چارچوب آمادگی مستمر، برای حفظ امنیت کشور و تامین امنیت شهروندان و ساکنان کویت در آمادهباش هستند.