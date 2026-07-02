آقابراری شرکت‌های واسطه‌ای را «حیاط خلوت آقایان» خواند و گفت مقاومت در برابر حذف آن‌ها «سیستماتیک» است، زیرا به گفته او، «منافع خواص» با سود این واسطه‌ها گره خورده و ریشه اصلی مشکلات کارگران نیز در همین مسئله است.

خبرگزاری ایلنا پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه در گزارشی نوشت با گذشت حدود دو ماه از دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای حذف و انحلال شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری انجام نشده و همه‌چیز در حد «لفاظی‌های اداری» باقی مانده است.

ایلنا افزود این وضعیت نشان می‌دهد «عقربه‌های تصمیم‌گیری دولت» به سمت منافع چه کسانی می‌چرخد و چگونه صدای «لابی‌های ثروت» بر فریاد تظلم‌خواهی کارگران چیره می‌شود.

آقابراری به ایلنا گفت هیچ تغییری در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نشده و فعالیت شرکت‌های پیمانکاری، از جمله در شرکت ملی نفت و مجموعه‌های تابعه آن، همچنان ادامه دارد و قراردادهای جدیدی نیز در حال انعقاد است.

او درباره دلیل اجرا نشدن دستور پزشکیان گفت یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده اجرای این طرح مستلزم تدوین ضوابط و حل برخی مسائل داخلی است و دست‌کم تا پایان سال به طول خواهد انجامید.

ایلنا ۱۷ خرداد گزارش داد کارگران شرکتی دستگاه‌های دولتی با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری این دستور شدند و تاکید کردند حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند به برقراری عدالت و امنیت شغلی منجر شود.

با این حال، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون پزشکیان و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۱ خرداد گفت به دلیل محدودیت‌های قانونی، تنها ۱۰ درصد نیروهای شرکتی امکان تبدیل وضعیت دارند.

آقابراری در ادامه گفت شش سال است هر سال به نیروهای شرکتی وعده تبدیل وضعیت تا پایان خرداد داده می‌شود، اما پس از آن، این وعده به پایان سال موکول می‌شود و در نهایت نیز عملی نمی‌شود.

او سازمان اداری و استخدامی کشور را یکی از موانع اجرای این طرح دانست و گفت این سازمان با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام برنامه هفتم توسعه، جذب نیرو را محدود می‌داند.

پاسکاری مجلس و دولت

آقابراری گفت مجلس و دولت مسئولیت اجرای این طرح را به گردن یکدیگر می‌اندازند و نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

او دستور پزشکیان را «صرفا یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره» دانست.

این فعال کارگری با اشاره به روند بررسی این موضوع در مجلس گفت حتی در صورت پیگیری، اصلاح قوانین و طی شدن مراحل تصویب و ابلاغ، زمان‌بر خواهد بود و با چند نماینده نیز نمی‌توان در برابر آنچه او «مافیای قدرتمند» شرکت‌های پیمانکاری خواند، ایستاد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ۲۳ اردیبهشت نوشت حذف شرکت‌های پیمانکاری و برخورداری از قراردادهای مستقیم و دائمی، مطالبه میلیون‌ها کارگری است که با قراردادهای موقت و سفیدامضا مشغول به کار هستند.

پزشکیان ۱۲ اردیبهشت دستور «جمع‌ کردن شرکت‌های پیمانکاری» را صادر کرد اما تاکنون زمان و سازوکار اجرای این دستور مشخص نشده است.

فعالان و تشکل‌های صنفی و کارگری در سال‌های گذشته، در کنار دیگر مطالبات صنفی و معیشتی، بارها در تجمع‌ها و اعتصاب‌های خود خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم با دولت و دستگاه‌های اجرایی و پایان دادن به قراردادهای موقت و واسطه‌ای شده‌اند.

با وجود این، طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری در سال‌های اخیر چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست شده و حتی با گذشت دو ماه از دستور پزشکیان و تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی نیز به نتیجه نرسیده است.