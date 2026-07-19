تنش نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی با هشتمین دور حملات ایالات متحده به مواضع نظامی ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. سنتکام اعلام کرد تاسیسات پدافندی و نظارت ساحلی، توان دریایی و انبارهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و نیروهای سپاه مرتبط با حمله به نظامیان آمریکایی در اردن نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند.

گزارش‌هایی از حملات به قشم، حاجی‌آباد، سیریک، شادگان، آبادان و محل در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین منتشر شده است؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در حال بررسی حمله احتمالی به دارخوین است و تاکید کرد در آخرین بازرسی، ماده هسته‌ای در آن محل وجود نداشت.

در مقابل، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود را به پایگاه‌های آمریکا و اهدافی در کویت، بحرین، اردن و اقلیم کردستان عراق گسترش داده است. موشک‌های پرتاب‌شده به سوی بندر عقبه در اردن رهگیری شدند و بخشی از بقایای آن‌ها در نزدیکی ایلات اسرائیل سقوط کرد. اردن کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد و کویت، بحرین، امارات و اتحادیه عرب حملات تهران را محکوم کردند. سپاه و ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده‌اند حمله به پایگاه‌ها و تاسیسات آمریکایی در منطقه ادامه خواهد یافت.

تنگه هرمز همچنان یکی از اصلی‌ترین محورهای بحران است. سپاه اعلام کرد چهار کشتی را به‌دلیل حرکت در مسیری که «ناایمن» خوانده متوقف کرده و در این عملیات دو کشتی دچار حادثه شده‌اند. هم‌زمان گزارش‌ها از مین‌گذاری، اختلال در کشتیرانی، توقف یا کاهش صادرات نفت ایران و افزایش سطح تهدید دریایی حکایت دارد. جمهوری اسلامی می‌گوید حاکمیت خود بر تنگه را اعمال خواهد کرد، در حالی که کشورهای منطقه بر آزادی کشتیرانی و جلوگیری از گسترش جنگ به مسیرهای تجاری و انرژی تاکید دارند.

در آمریکا نیز درباره ادامه جنگ اختلاف سیاسی آشکاری شکل گرفته است. ترامپ و شماری از جمهوری‌خواهان از ادامه فشار نظامی برای تضعیف توان موشکی و دریایی جمهوری اسلامی و بازگرداندن تهران به مذاکره دفاع کرده‌اند، اما شماری از دموکرات‌ها این درگیری را «جنگی انتخابی» و خارج‌شده از کنترل خوانده‌اند.

هم‌زمان اردن، عمان، ترکیه و قطر خواستار اجرای آتش‌بس، بازگشت واشینگتن و تهران به مذاکرات و افزایش تلاش‌های دیپلماتیک شده‌اند؛ با این حال، ادامه حملات متقابل و افزایش استقرار جنگنده‌ها و تجهیزات آمریکایی نشان می‌دهد خطر گسترش بیشتر جنگ همچنان جدی است.

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