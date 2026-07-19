واشینگتن پست: ایالات متحده در حال برنامهریزی برای یک جنگ گستردهتر با جمهوری اسلامی است
روزنامه واشینگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی آشنا با مباحث داخلی دولت دونالد ترامپ گزارش داد ایالات متحده در حال برنامهریزی برای یک جنگ گستردهتر است و پنتاگون همزمان شمار هواپیماهای نظامی خود را در منطقه افزایش میدهد.
این مقام، که به دلیل مجاز نبودن به گفتوگو با رسانهها خواست نامش فاش نشود، هشدار داد گسترش عملیات آمریکا به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد و همچنین محدودیت در اعزام نیرو و هواپیماهای بیشتر به منطقه، در پی خسارات ناشی از نبرد، با محدودیت روبهرو خواهد بود.
واشینگتن پست همچنین به نقل از کارشناسان نظامی نوشت آمریکا، علاوه بر خسارات واردشده به تجهیزات و ذخایر مهمات، برای عملیات زمینی احتمالی در داخل ایران نیز آمادگی ندارد؛ عملیاتی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته احتمال آن را رد نکرد.
ست جونز، رییس بخش دفاع و امنیت مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشینگتن به این روزنامه گفت: «استقرار نیروهای زمینی در جزایر اطراف تنگه هرمز یا در خاک ایران اشتباه خواهد بود. فکر نمیکنم نیروهای آمریکایی برای حملات متقابل از سوی ایران آماده باشند.»