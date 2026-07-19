ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی ایران است و صدای انفجارهای احتمالی ناشی از رهگیری این حملات توسط سامانههای پدافند هوایی خواهد بود.
در این اطلاعیه از شهروندان و ساکنان خواسته شده است دستورالعملهای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند.
واشینگتنپست نوشت با ادامه حملات متقابل و افزایش تلفات نیروهای آمریکایی، واشینگتن و تهران بیش از پیش به جنگی تمامعیار نزدیک شدهاند. یک مقام آمریکایی میگوید پنتاگون در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامی در منطقه است، اما کمبود مهمات و خسارات میتواند گسترش عملیات را محدود کند.
بر اساس این گزارش، از زمان ازسرگیری درگیریها در یک هفته گذشته دستکم سه و احتمالا چهار نظامی آمریکایی کشته شدهاند. دو نظامی روز جمعه در حمله حکومت ایران به یک پایگاه نظامی در اردن جان باختند و سنتکام یکشنبه اعلام کرد بقایای انسانی ناشناس دیگری نیز در محل این حمله پیدا شده است.
سنتکام در بیانیهای جداگانه گفت یک نظامی آمریکایی شنبه در شمال عراق کشته شد. به گفته این فرماندهی، مرگ او هنگام «انفجار کنترلشده مهمات منفجرنشده» متعلق به یک پهپاد سرنگونشده ایرانی رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کشتهشدن دو نظامی در اردن را که در پنجمین ماه جنگ رخ داد، «رویدادی بسیار غمانگیز» توصیف کرد. او در گفتوگوی تلفنی کوتاهی با شبکه نیوزنیشن گفت اعلام [حکومت] ایران مبنی بر پایان پایبندی به یادداشت تفاهم دوجانبه امضاشده در ماه گذشته، برای او «ذرهای اهمیت ندارد».
یک مقام مطلع از گفتوگوهای داخلی دولت آمریکا به واشینگتنپست گفت: «آمریکا در حال برنامهریزی برای جنگی گستردهتر است.» به گفته این مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفتوگو با رسانهها نخواست نامش فاش شود، پنتاگون شمار هواپیماهای نظامی مستقر در منطقه را افزایش میدهد.
با این حال، او هشدار داد کاهش ذخایر تجهیزات پدافند هوایی و مهمات دوربرد میتواند دامنه عملیات آمریکا را محدود کند. خسارات ناشی از نبرد نیز توانایی واشینگتن برای اعزام سریع نیروها و هواپیماهای بیشتر به منطقه را کاهش داده است. این مقام گفت: «تجهیزات کافی برای ادامه ایمن عملیات در اختیار نداریم و فکر نمیکنم کاخ سفید از این موضوع آگاه باشد.»
کارشناسان نظامی نیز میگویند آمریکا علاوه بر کاهش ذخایر مهمات و خسارتهای واردشده به تجهیزاتش، برای عملیات زمینی احتمالی در داخل ایران آمادگی ندارد. ترامپ هفته گذشته حاضر نشد احتمال اعزام نیروی زمینی به ایران را رد کند.
ست جونز، رییس بخش دفاع و امنیت مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی در واشینگتن، استقرار نیروهای زمینی آمریکا در جزایر تنگه هرمز یا سواحل ایران را اشتباه دانست. او گفت نیروهای آمریکایی برای مقابله با حملات دورایستای ایران آمادگی کافی ندارند.
به نوشته واشینگتنپست، یکشنبه هشتمین روز پیاپی بمبارانها پس از فروپاشی آتشبس مورد مذاکره بود. این آتشبس پس از موج حملات تلافیجویانهای از میان رفت که در پی هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهران عبور این کشتیها را نقض یادداشت تفاهم میان دو کشور دانسته بود.
ادامه حملات به تاسیسات نظامی و غیرنظامی، افزایش شمار کشتهشدگان آمریکایی و تقویت حضور هوایی پنتاگون، دو کشور را به مرحله تازهای از رویارویی نزدیک کرده است. با این حال، گزارش واشینگتنپست نشان میدهد توانایی آمریکا برای ادامه ایمن و گسترده عملیات، با محدودیتهایی در زمینه مهمات، تجهیزات دفاعی و اعزام نیرو روبهرو است.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ آرژانتین را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و برای دومین بار قهرمان جهان شد. تک گل اسپانیا را فران تورس در دقیقه ۱۰۶ وقتهای اضافه به ثمر رساند.
حضور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ورزشگاه مت لایف نیویورک، برگزاری نخستین شوی رسمی بین دو نیمه فینال جام جهانی با حضور ستارههای موسیقی و تدابیر امنیتی گسترده، این مسابقه را به یکی از متفاوتترین فینالهای تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.
دو تیم در ۹۰ دقیقه و وقتهای قانونی بازی به تساوی بدون گل رسیدند، اسپانیا در ۹۰ دقیقه حملات زیادی روی دروازه آرژانتین انجام داد اما مارتینز گلر آلبیسلسته عملکرد درخشانی داشت و بارها حملات ماتادورها را خنثی کرد.
در دقیقه ۹۰ بازی انزو فرناندز، وینگر آرژانتین با گرفتن کارت زرد دوم از داور، از زمین بازی اخراج شد.
نیمه اول وقتهای اضافه هم با حملات اسپانیا و بدون باز شدن دروازهها سپری شد تا بالاخره فران تورس در دقیقه ۱۰۶ بازی موفق شد دروازه مارتینز را باز کند.
در دقیقه ۱۱۳ فران تورس با مارتینز دروازهبان آرژانتین تک به تک شد و توانست دروازه این تیم را باز کند اما کمک داور آفساید مهاجم اسپانیا را اعلام کرد.
در ادامه آرژانتینیها حملاتی را روی دروازه اسپانیا انجام دادند اما نتوانستند گل خورده را جبران کنند و بازی با همان تک گل فران تورس به پایان رسید.
عملکرد ضعیف آرژانتین
مدافع عنوان قهرمانی تا دقیقه ۱۱۶ حتی یک شوت هم به سمت دروازه نزد و نتوانست به سومین کشوری تبدیل شود که از عنوان قهرمانی جام جهانی خود دفاع میکند.
آرژانتین تا چند ضربه ایستگاهی در دقایق پایانی، هرگز تهدید جدی برای حریف ایجاد نکرد.
در عوض، دوران درخشان لیونل مسی در جام جهانی در ۳۹ سالگی با شکست به پایان رسید.
اسپانیا بهترین تیم جام بود
از بسیاری جهات، این جام جهانی، جام ستارهها بود؛ لیونل مسی، کیلیان امباپه، هری کین و ارلینگ هالند.
اما در نهایت، این بهترین تیم بود، نه بهترین بازیکن، که جام را بالای سر برد.
اسپانیا منسجمترین تیم این مسابقات بود و قهرمانیاش در فینال، کاملا شایسته به نظر میرسد.
هرچند قهرمانی دوباره لیونل مسی میتوانست داستانی رویایی باشد، اما این نتیجه، پیروزی فوتبال بود.
اسپانیا تنها تیمی بود که برای بردن این مسابقه، با تکیه بر فوتبال بازی کرد و در نهایت نیز به هدفش رسید.
این تیم در مسیر رسیدن به فینال، در مرحله حذفی به ترتیب با نتایج ۳ بر صفر، یک بر صفر، ۲ بر یک و ۲ بر صفر پیروز شد. در واقع، اسپانیا باید این مسابقه را در همان ۹۰ دقیقه به سود خود تمام میکرد.
قهرمانی با فقط یک گل خورده
این قهرمانی بیش از هر چیز بر پایه استحکام دفاعی بنا شد؛ تنها یک گل خورده در هشت مسابقه، بهترین عملکرد دفاعی تاریخ یک تیم قهرمان، همراه با رکورد ۳۸ مسابقه بدون شکست در تمامی رقابتها که طولانیترین روند تاریخ برای یک تیم اروپایی یا آمریکای جنوبی است.
نکته جالب اینکه اسپانیا دومین قهرمان دو دوره اخیر جام جهانی است که نتوانست مسابقه نخست خود را ببرد.
اسپانیا در دیدار نخست برابر کیپ ورد به تساوی بدون گل رسید؛ همانطور که آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل عربستان سعودی شکست خورده بود.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا درآمده است.
این وزارتخانه از شهروندان و افراد مقیم بحرین خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
وزارت کشور بحرین همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به تحولات را تنها از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا درآمده است.
این وزارتخانه از شهروندان و افراد مقیم بحرین خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند.
وزارت کشور بحرین همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیههای مربوط به تحولات را تنها از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند.
روزنامه واشینگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی آشنا با مباحث داخلی دولت دونالد ترامپ گزارش داد ایالات متحده در حال برنامهریزی برای یک جنگ گستردهتر است و پنتاگون همزمان شمار هواپیماهای نظامی خود را در منطقه افزایش میدهد.
این مقام، که به دلیل مجاز نبودن به گفتوگو با رسانهها خواست نامش فاش نشود، هشدار داد گسترش عملیات آمریکا به دلیل کاهش ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد و همچنین محدودیت در اعزام نیرو و هواپیماهای بیشتر به منطقه، در پی خسارات ناشی از نبرد، با محدودیت روبهرو خواهد بود.
واشینگتن پست همچنین به نقل از کارشناسان نظامی نوشت آمریکا، علاوه بر خسارات واردشده به تجهیزات و ذخایر مهمات، برای عملیات زمینی احتمالی در داخل ایران نیز آمادگی ندارد؛ عملیاتی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته گذشته احتمال آن را رد نکرد.
ست جونز، رییس بخش دفاع و امنیت مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشینگتن به این روزنامه گفت: «استقرار نیروهای زمینی در جزایر اطراف تنگه هرمز یا در خاک ایران اشتباه خواهد بود. فکر نمیکنم نیروهای آمریکایی برای حملات متقابل از سوی ایران آماده باشند.»