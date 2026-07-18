روزنامه کیهان که زیر نظر «نماینده ولیفقیه» اداره میشود، با انتقاد از تحلیلهای سیاسی و نظامی درباره پیامدهای جنگ، مسئولان و تحلیلگران را متهم کرد که در ارزیابیهای خود نقش «توکل و قدرت الهی» را نادیده میگیرند.
کیهان نوشت رسانهها در روزهای اخیر بر خطرات محاصره دریایی، احتمال کمبود سوخت و گندم، آسیبپذیری زیرساختهای آب و برق و برتری تسلیحاتی، فناوری و بودجه نظامی آمریکا تمرکز کردهاند. این روزنامه چنین ارزیابیهایی را مبتنی بر «فرمولهای مادی» دانست و نتیجهگیری از آنها درباره احتمال شکست جمهوری اسلامی را رد کرد.
کیهان با اشاره به انقلاب سال ۱۳۵۷، جنگ ایران و عراق، واقعه طبس، جنگ نفتکشها و سرنگونی شماری از پهپادها، مدعی شد رویدادهای تاریخی بارها محاسبات متعارف سیاسی و نظامی را بر هم زدهاند. این روزنامه همچنین حفظ کنترل تنگه هرمز را دستاوردی دانست که بهگفته آن، نمیتوان تنها با توان فنی و نظامی توضیح داد.
در این یادداشت آمده است آمادگی تسلیحاتی و مادی ضروری است، اما نباید سلاح را عامل نهایی پیروزی دانست. کیهان، نادیده گرفتن «خدا و سنتهای الهی» در تحلیل جنگ را خطایی اساسی و نگرانی از محاصره، برتری نظامی دشمن و آسیب به زیرساختها را بدون در نظر گرفتن این عامل، «نگاهی سکولار» توصیف کرد.
این روزنامه در پایان از تحلیلگران خواست در کنار محاسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی، برای آنچه «قدرت پروردگار» خواند نیز سهمی قائل شوند و نوشت شکست واقعی نه در کمبود سوخت و گندم، بلکه در فراموش کردن توکل رخ میدهد.