هم‌زمان با تشدید دوباره جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پنتاگون جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری به خاورمیانه اعزام می‌کند. این تحرکات نشان می‌دهد واشینگتن خود را برای ادامه یا گسترش عملیات هوایی علیه حکومت ایران آماده می‌کند.

مجله «نیروهای هوایی و فضایی» ۲۶ تیر ماه در گزارشی به نقل از افراد مطلع نوشت اف-۱۶های اسکادران جنگنده ۴۸۰ از پایگاه هوایی اشپانگدالم آلمان و اف-۳۵های بال جنگنده ۴۸ از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در لیکن‌هیث راهی منطقه شده‌اند. هواپیماهای سوخت‌رسان نیز برای پشتیبانی از عملیات هوایی به خاورمیانه اعزام می‌شوند.

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