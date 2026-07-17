خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد حمله آمریکا به برج مراقبت بندر چابهار، «اشتباه راهبردی دشمن بود و معادله هر زیرساخت در برابر زیرساخت» را رقم زده است.

خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «اکنون پنج بندر کلیدی جبل‌علی در امارات متحده عربی، مینا سلمان در بحرین، الشعیبه در کویت، حمد در قطر و بندر صنعتی ملک فهد در عربستان سعودی مرتبط با منافع آمریکا در منطقه در تیررس پاسخ جمهوری اسلامی قرار دارند.»