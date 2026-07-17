فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ششمین موج حملات آمریکا به ایران ساعت ۹:۴۰ پنج‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا [۵:۱۰ صبح جمعه تهران] پایان یافت. به گفته این فرماندهی، جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با مهمات هدایت‌شونده دقیق، ده‌ها هدف نظامی را در ایران مورد حمله قرار دادند.

سنتکام اعلام کرد سامانه‌های دیده‌بانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران از جمله اهداف این عملیات بوده‌اند. این فرماندهی گفت حملات با دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای تضعیف بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن تهران در قبال حملات اخیر به کشتی‌های تجاری انجام شده است.

بر اساس اعلام سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و در وضعیت آمادگی کامل قرار دارند.

سنتکام پیش‌تر اعلام کرده بود موج تازه حملات ساعت دو بعدازظهر پنج‌شنبه به وقت شرق آمریکا، برابر با ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران، آغاز شده است.

دونالد ترامپ نیز در بخشی از سخنرانی زنده خود خطاب به مردم آمریکا گفت کشورش در ایران به «دستاوردهای بزرگی» رسیده است و افزود نتایج این اقدامات «خیلی، خیلی زود» آشکار خواهد شد. او جزئیات بیشتری درباره این دستاوردها ارائه نکرد.

حمله به پل‌ها در هرمزگان و افزایش شمار قربانیان

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد بامداد جمعه شش پل در شهرستان خمیر استان هرمزگان در جریان حملات آمریکا آسیب دیده‌اند.

بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، پل گریوه در محور بندرعباس–خمیر–لار، پل واقع در مسیر پس از روستای لاتیدان، معروف به کلمتلی، دو پل در محور کهورستان–لار، پل نیمه‌کاره محور بندر خمیر–کشار–بندرعباس و پل روستای مارو هدف قرار گرفته‌اند.

آمار قربانیان این حملات در ساعات نخست چند بار تغییر کرد. استانداری هرمزگان ابتدا اعلام کرد حمله به پل‌های کهورستان و گریوه دو کشته و چهار زخمی بر جای گذاشته است. رسانه‌های حکومتی ایران سپس شمار کشته‌ها را سه نفر و تعداد مجروحان را ۹ نفر اعلام کردند.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در تازه‌ترین آمار، شمار کشته‌شدگان حملات به پل‌های بندر خمیر را هفت نفر و تعداد مجروحان را ۹ نفر اعلام کرد. این آمار به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست.

استانداری هرمزگان ابتدا اعلام کرده بود محور بندرعباس–خمیر–لار و جاده کشار–کهورستان تا اطلاع ثانوی مسدود شده‌اند و از شهروندان خواسته بود از تردد در این مسیرها خودداری کنند. این نهاد بعدتر گفت تردد در محورهای آسیب‌دیده برقرار شده، اما با کندی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نیز گزارش داد «ایستگاه انشعاب راه‌آهن» بندرعباس هدف حمله قرار گرفته و دو نفر در این حمله مجروح شده‌اند.

پیش از تایید رسمی این حملات، شهروندان با انتشار ویدیوهایی از هدف قرار گرفتن پل کهورستان در بندر خمیر خبر داده بودند. شهروندان همچنین گزارش‌هایی درباره حمله به فرودگاه ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان منتشر کردند، اما مقام‌های رسمی تا آن زمان جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرده بودند.

آسیب به شبکه برق در جنوب ایران

وزارت نیروی جمهوری اسلامی اعلام کرد حملات آمریکا به بندرعباس به بخشی از خطوط انتقال برق آسیب رسانده و موجب قطع برق در برخی مناطق شده است.

شرکت توانیر نیز گفت کارکنان صنعت برق در حال رفع اتصالی‌ها، ترمیم خطوط آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور هستند. این شرکت وعده داد اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت شبکه برق و روند بازسازی را منتشر کند.

در همین حال، شرکت مهندسی آب و برق کیش گزارش‌ها درباره حمله آمریکا به تاسیسات برق این جزیره را رد کرد. این شرکت گفت قطعی برق در بخشی از شهرک نوبنیاد یک ناشی از نقص فنی در شبکه توزیع بوده و پس از چند ساعت برطرف شده است.

به گفته مقام‌های محلی کیش، جریان برق اکنون در تمامی محله‌های این جزیره به‌طور پایدار برقرار است.

حملات به بوشهر، اهواز و لرستان

رسانه‌های ایران پنج‌شنبه شب از شنیده شدن صدای ۱۲ انفجار در بوشهر خبر دادند. فرماندار بوشهر بعدتر اعلام کرد این شهر بامداد جمعه برای دومین بار طی چند ساعت هدف حمله آمریکا قرار گرفته و دست‌کم یک نفر مجروح شده است.

محمد مظفری گفت وضعیت فرد مجروح از سوی نیروهای امدادی و درمانی پیگیری می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر نیز اعلام کرد نقطه‌ای در شهرستان دشتی هدف حمله قرار گرفته است. جزئیات بیشتری درباره ماهیت هدف یا خسارت‌های احتمالی منتشر نشد.

در خوزستان، رسانه‌های ایرانی و شهروندان از شنیده شدن چند انفجار شدید در اهواز خبر دادند. پیام‌های شهروندی حاکی از آن بود که حوالی ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۳۰ دست‌کم دو انفجار مهیب، از جمله در محدوده سه‌راهی تپه، شنیده شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بعدتر تایید کرد نقاطی در اطراف اهواز از سوی نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته‌اند، اما درباره اهداف، خسارت‌ها یا تلفات احتمالی توضیح بیشتری نداد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان نیز اعلام کرد آمریکا نقطه‌ای در بخش ویسیان شهرستان چگنی را هدف قرار داده است. سعید پورعلی گفت جزئیات این حمله پس از انجام بررسی‌های دقیق اعلام خواهد شد.

شهروندان همچنین از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، اراک، فریدون‌کنار و بروجرد خبر دادند. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، صدای جنگنده حدود ساعت ۲۱:۱۰ در شهر قدس شنیده شد و یک شهروند در اراک نیز از حرکت احتمالی جنگنده‌ها به سوی تهران یا کرج خبر داد. ایران اینترنشنال نتوانسته است این گزارش‌های شهروندی را مستقلاً تایید کند.

حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه

هم‌زمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستند.

ستاد کل ارتش کویت گفت صداهای انفجار شنیده‌شده در این کشور ناشی از رهگیری اهداف مهاجم به‌وسیله سامانه‌های پدافندی بوده است. ارتش از شهروندان خواست دستورالعمل‌های ایمنی صادرشده از سوی مقام‌های مسئول را رعایت کنند.

وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد آژیرهای هشدار در سراسر این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیک‌ترین محل امن بروند.

این هشدار پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله قرار داده است. مقام‌های بحرینی در آن زمان درباره علت به صدا درآمدن آژیرها یا خسارت‌های احتمالی جزئیات بیشتری منتشر نکردند.

رویترز نیز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد چندین صدای انفجار در دوحه ، پایتخت قطر، شنیده شده است. دولت قطر هم‌زمان پیام هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه شهروندان و ساکنان ارسال کرد.

وزارت کشور قطر اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالا است و از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی در خانه یا مکان‌های امن بمانند و تنها دستورالعمل‌های مقام‌های رسمی را دنبال کنند.

آمریکا یک نفتکش را در خلیج فارس بازرسی کرد

ارتش آمریکا در تحولی دیگر اعلام کرد تفنگداران دریایی یگان اعزامی یازدهم روز ۱۶ ژوئیه [۲۵ تیر] با اجرای عملیات هلی‌برن، نفتکش «ام‌تی ون یائو» را در خلیج فارس بازرسی کردند.

به گفته ارتش آمریکا، هدف از این عملیات اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی ایران بوده است. واشینگتن پیش‌تر اعلام کرده بود این نفتکش قصد داشته محاصره دریایی ایران را نقض کند.

تاکنون اطلاعات بیشتری درباره محل ثبت، مالکیت، محموله یا مقصد نهایی این نفتکش منتشر نشده است.

