به گزارش رویترز، رییس‌جمهوری آمریکا پنجشنبه شب (به وقت شرق آمریکا) در یک سخنرانی ۲۵ دقیقه‌ای اعلام کرد اسناد اطلاعاتی محرمانه‌ای را از طبقه‌بندی خارج کرده است که به گفته او نشان می‌دهد چین در انتخابات آمریکا مداخله کرده و به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده ثبت‌نام رای‌دهندگان آمریکایی، شامل نام، نشانی و سایر اطلاعات مورد استفاده در ثبت‌نام، دست یافته است.

ترامپ همچنین گفت برخی اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا عمدا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های چین را پنهان کرده‌اند و مانع اطلاع‌رسانی درباره ابعاد این اقدامات شده‌اند.

رییس‌جمهوری آمریکا با این اقدام تلاش کرد موضوع امنیت انتخابات را بار دیگر به یکی از محورهای اصلی کارزار سیاسی خود در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر تبدیل کند؛ انتخاباتی که جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره با رقابت دشواری روبه‌رو هستند.

اما به نوشته رویترز، اظهارات ترامپ با گزارش رسمی جامعه اطلاعاتی آمریکا که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، مغایرت دارد. در آن گزارش تصریح شده بود هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هیچ دولت یا بازیگر خارجی توانسته یا حتی تلاش کرده باشد جنبه‌های فنی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، از جمله ثبت‌نام رای‌دهندگان، برگه‌های رای، شمارش آرا یا نتایج نهایی را تغییر دهد.

این ارزیابی در دوره مدیریت جان رتکلیف بر اداره اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده بود؛ فردی که در آن زمان از منصوبان ترامپ بود و اکنون ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را بر عهده دارد.

نگرانی در کاخ سفید و واکنش چین

منابع آگاه به رویترز گفتند پیش از سخنرانی ترامپ، شماری از مقام‌های کاخ سفید نسبت به انتشار این اسناد ابراز نگرانی کرده بودند، زیرا معتقد بودند اطلاعات ارائه‌شده می‌تواند برداشت‌های نادرستی ایجاد کند.

به گزارش رویترز، موضع تند ترامپ علیه چین همچنین می‌تواند روابط دو کشور را که پس از جنگ پرهزینه تجاری سال گذشته تا حدی به ثبات رسیده، بار دیگر دچار تنش کند؛ آن هم در شرایطی که ترامپ امیدوار است در ماه سپتامبر با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، برای گفت‌وگو درباره روابط تجاری دیدار کند.

سفارت چین در واشینگتن نیز پیش از آغاز سخنرانی ترامپ، این ادعاها را رد کرد. لیو چانگ، سخنگوی سفارت چین، گفت: «چین هرگز در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دخالت نکرده و هرگز نیز چنین کاری نخواهد کرد.»

اسناد منتشرشده با اظهارات ترامپ همخوانی ندارند

ترامپ همچنین اعلام کرد اسناد دیگری را منتشر می‌کند که به گفته او «آسیب‌پذیری‌های تکان‌دهنده زیرساخت انتخاباتی آمریکا» را نشان می‌دهد.

اما رویترز گزارش داد بررسی اسناد منتشرشده نشان می‌دهد بسیاری از آنها نه‌تنها از «ادعاهای رییس‌جمهوری حمایت نمی‌کنند، بلکه برخی دقیقا نتیجه‌ای خلاف گفته‌های او دارند.»

یکی از اسناد سازمان سیا که ماه گذشته میلادی تهیه شده، درباره انتخابات ونزوئلاست و ارتباطی با انتخابات آمریکا ندارد. در سند دیگری نیز تصریح شده است که دستکاری سامانه‌های شمارش آرا در مقیاسی که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد، بسیار دشوار است.

سند دیگری که توسط سازمان سیا تهیه شده، به فعالیت‌های اطلاعاتی چین علیه کارزار انتخاباتی جو بایدن اشاره می‌کند، اما در همان حال تاکید دارد که پکن در آن زمان قصد نداشت به‌صورت مخفیانه برای تغییر نتیجه انتخابات آمریکا دخالت کند، هرچند احتمال داده شده بود ممکن است بعدا تصمیم خود را تغییر دهد.

دموکرات‌ها: «ادعاهای ترامپ ساختگی است»

مارک وارنر، نایب‌رییس دموکرات کمیته اطلاعات سنا، در واکنش به سخنان ترامپ گفت «ادعاهای او» درباره چین «کاملا ساختگی» است.

او تاکید کرد همه نهادهای اطلاعاتی آمریکا اتفاق‌نظر داشته‌اند که چین حتی برای تغییر یک رای در انتخابات ۲۰۲۰ نیز تلاشی نکرده است.

پیش از سخنرانی ترامپ نیز اعضای دموکرات کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان در نامه‌ای به سرپرست اداره اطلاعات ملی و مدیران اف‌بی‌آی، سیا و آژانس امنیت ملی هشدار دادند اجازه ندهند رییس‌جمهوری از دستگاه‌های اطلاعاتی برای پیشبرد «ادعاهای نادرست درباره امنیت انتخابات» استفاده کند.

در اقدامی کم‌سابقه، دو شبکه از سه شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا به همراه شبکه سی‌ان‌ان تصمیم گرفتند سخنرانی زنده ترامپ را در ساعات پربیننده از شبکه اصلی خود پخش نکنند.

اختلاف نظر حتی در میان جمهوری‌خواهان

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ تلاش کرده است نقش دولت فدرال در مدیریت انتخابات را افزایش دهد؛ موضوعی که طبق قانون اساسی آمریکا عمدتا در اختیار دولت‌های ایالتی است.

او همچنین جمهوری‌خواهان کنگره را برای تصویب لایحه «SAVE America Act» تحت فشار قرار داده است؛ طرحی که ارائه کارت شناسایی عکس‌دار برای رای دادن، اثبات تابعیت آمریکا هنگام ثبت‌نام و اشتراک‌گذاری اطلاعات ثبت‌نام رای‌دهندگان با دولت فدرال را الزامی می‌کند.

دموکرات‌ها و گروه‌های مدافع حق رای می‌گویند تقلب انتخاباتی در آمریکا بسیار نادر است و این قانون می‌تواند مشارکت رای‌دهندگان واجد شرایط را محدود کند.

در عین حال، برخی رهبران جمهوری‌خواه نیز از ترامپ خواسته‌اند به جای بازگشت مداوم به انتخابات ۲۰۲۰، بر مسائل اقتصادی و دغدغه‌های روزمره آمریکایی‌ها، از جمله افزایش هزینه‌های زندگی، تمرکز کند.

جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، گفت تمرکز او و بیشتر همکارانش بر انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ است، نه بازنگری در شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰.

نگرانی دموکرات‌ها از انتخابات پیش‌رو

به گزارش رویترز، جمهوری‌خواهان در حالی به استقبال انتخابات میان‌دوره‌ای می‌روند که محبوبیت ترامپ کاهش یافته و نارضایتی عمومی از جنگ با ایران و افزایش قیمت انرژی بر فضای سیاسی آمریکا سایه انداخته است.

دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری اکثریت مجلس نمایندگان تنها به کسب سه کرسی جمهوری‌خواهان نیاز دارند، هرچند رقابت برای تصاحب اکثریت سنا در ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان دشوارتر خواهد بود.

چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، نیز اعلام کرد حزب دموکرات خود را برای احتمال تلاش کاخ سفید جهت تاثیرگذاری بر انتخابات نوامبر آماده می‌کند.

او گفت: «آنها می‌دانند که نمی‌توانند در یک انتخابات منصفانه پیروز شوند، بنابراین بعید نمی‌دانیم برای رسیدن به هدف خود هر کاری انجام دهند.»

