حملات آمریکا به اهدافی در خاک ایران صبح و میانه روز چهارشنبه ادامه یافت و چندین نقطه در جنوب و جنوب شرق کشور هدف قرار گرفت.

سنتکام حدود ۱۴:۳۰ چهارشنبه از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه جمهوری اسلامی خبر داد و حدود ساعت ۱۶:۳۰ اعلام کرد این دور از حملات را تکمیل کرده است. به‌گفته سنتکام، در این حملات مراکز ذخیره‌سازی و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفت.

سنتکام در این بیانیه تاکید کرد این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش کاهش داده است.

طبق بیانیه ۱۴:۳۰ سنتکام این دور حملات با هدف تضعیف بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طراحی شده بود.

استانداری هرمزگان اعلام کرد در این موج حملات نقطه‌ای در جزیره هنگام هدف پرتابه‌های آمریکا قرار گرفته است.

در روزهای اخیر، تنش‌ها در منطقه به‌دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۱۷ تیر حملات حکومت ایران را ناقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خواند و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر عملیات «دفاعی» تازه‌ای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.

موج نخست حملات: هفت ساعت حمله به سواحل جنوبی

موج نخست حملات چهارشنبه از آخرین ساعات روز سه‌شنبه آغاز شد. سنتکام اعلام کرده بود نیروهای آمریکا در منطقه از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران موج جدیدی از حملات علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کرده‌اند.

هدف این موج حملات تضعیف بیشتر توانمندی‌هایی اعلام شد که جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز از آنها استفاده می‌کند. این فرماندهی همچنین گفت این حملات در حالی آغاز شد که نیروهای آمریکایی برای ازسرگیری محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران آماده می‌شوند.

یک ساعت پس از شروع این دور از درگیری‌ها، ارتش آمریکا محاصره دریایی کشتی‌هایی را که به مقصد یا از مبدا بندرها و مناطق ساحلی ایران تردد می‌کنند، از سر گرفت.

به‌گفته سنتکام، بیش از ۲۰ ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا و صدها هواپیمای نظامی این کشور در سراسر خاورمیانه در عملیات محاصره دریایی شرکت دارند.

سنتکام بامداد چهارشنبه اعلام کرد دور جدید حملات خود را ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۴ ژوئیه، برابر با حوالی ۵:۳۰ بامداد چهارشنبه به وقت ایران، به پایان رسانده است.

به‌گفته این فرماندهی، عملیات هفت ساعت طول کشید و در جریان آن ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران با جنگنده‌ها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حملات دقیق قرار گرفتند.

این اهداف، بر اساس اعلام سنتکام، شامل سایت‌های موشکی و پهپادی، توانمندی‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی جمهوری اسلامی بود. ارتش آمریکا گفت هدف از این حملات، کاهش توان تهران برای تهدید کشتی‌رانی تجاری و خدمه غیرنظامی در تنگه هرمز بوده است.

رسانه‌های حکومتی و مقام‌های محلی از هدف قرار گرفتن چند نقطه در جنوب و جنوب شرق ایران خبر دادند. استانداری هرمزگان اعلام کرد سه‌شنبه، حوالی ۱۱ شب، نقطه‌ای در اطراف بندرعباس و نقطه‌ای در اطراف سیریک هدف پرتابه‌های آمریکا قرار گرفتند، اما در این حملات مصدومیت غیرنظامی یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشد.

در سیستان و بلوچستان، گزارش‌هایی از شنیده شدن چند صدای انفجار در بمپور و چابهار منتشر شد. اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اعلام کرد در پی حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی این بندر هدف قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، برج مراقبت دریایی بندر کلانتری چابهار، اسکله‌ها و سایر تجهیزات دچار آسیب نشده‌اند و عملیات تخلیه و بارگیری پس از بررسی‌های اولیه از سر گرفته خواهد شد. رسانه‌های ایران گفته‌اند برج مراقبت دریایی چابهار برای دومین بار طی روزهای اخیر هدف موشک‌های آمریکایی قرار گرفته است.

در شهرستان بمپور، حمله به پادگان تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به کشته شدن دست‌کم هفت نفر انجامید. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش اعلام کرد هفت نفر از کارکنان پایور و وظیفه این پادگان جان باخته و شماری دیگر مجروح شده‌اند. وب‌سایت حال‌وش نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد دست‌کم ۵۰ مجروح به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و حال هفت نفر از آنان وخیم است.

در همان بازه شبانه، خبرگزاری فارس از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به یک سوله در شهرستان دهلران خبر داد. همچنین گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی آمریکا به تبریز منتشر شد، اما رسانه‌های حکومتی هنوز جزئیاتی درباره اهداف یا خسارات احتمالی آن اعلام نکرده‌اند. در بوشهر نیز خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه اتمی خبر داد و فرماندار بوشهر گفت علت آن در دست بررسی است.

حمله به کشورهای خلیج فارس

هم‌زمان با حملات آمریکا، جمهوری اسلامی نیز حملات خود به اهداف منطقه‌ای و پایگاه‌های مرتبط با آمریکا را ادامه داد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در «مرحله هفتم عملیات صاعقه»، پایگاه الازرق در اردن را با پهپادهای انهدامی هدف قرار داده است.

ارتش جمهوری اسلامی گفت محل استقرار جنگنده‌های اف-۱۸، ساختمان اسکان و یک سوله بزرگ تجهیزات ارتش آمریکا در این پایگاه هدف حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است ارتش از زمان آنچه «نقض آتش‌بس» خوانده، شش مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه‌ها و مراکز ارتش آمریکا در منطقه انجام داده است.

هرچند جمهوری اسلامی اصرار دارد که در این حملات مواضع نظامی مرتبط با ایالات متحده را هدف می‌‌گیرد، چند کشور منطقه از رهگیری یا آسیب ناشی از حملات ایران در مناطق شهری خبر دادند.

وزارت دفاع کویت اعلام کرد چهار نفر از نیروهای نیروی دریایی این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی به یک شناور زخمی شده‌اند. به گفته این وزارتخانه، جمهوری اسلامی سه‌شنبه یک موشک بالستیک، پنج موشک کروز و ۳۳ پهپاد به سمت کویت شلیک کرده که همه آنها با سامانه‌های پدافندی رهگیری و منهدم شده‌اند.

وزارت دفاع کویت گفت حملات جمهوری اسلامی علاوه بر اهداف نظامی، زیرساخت‌های غیرنظامی را نیز هدف قرار داده است. به گفته این نهاد، بقایای موشک‌ها و پهپادهای رهگیری‌شده در نقاط مختلف کشور سقوط کرده و خساراتی بر جای گذاشته است.

بامداد چهارشنبه نیز وزارت دفاع کویت اعلام کرد یگان‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با یک حمله پهپادی هستند. هم‌زمان، رسانه‌های عربی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در خاک کویت خبر دادند. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد این صداها ناشی از تلاش سامانه‌های پدافندی برای مقابله با حمله بوده است.

در بحرین نیز بار دیگر آژیر خطر به صدا درآمد. ارتش بحرین بعدتر اعلام کرد صبح چهارشنبه چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. ارتش بحرین تاکید کرد استفاده از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

تنگه هرمز، خطرناک‌تر از همیشه

تشدید درگیری‌ها بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نیز اثر گذاشته است. داده‌های کپلر، شرکت تحلیل داده‌های بازار کالاها و حمل‌ونقل دریایی، نشان می‌دهد سه‌شنبه در مجموع تنها ۱۷ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که فقط ۱۰ فروند از آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند.

بر اساس این داده‌ها، همه کشتی‌های خروجی، به‌جز یک فروند، یا از «مسیر تاریک» استفاده کردند و هنگام عبور از تنگه، سامانه موقعیت‌یاب خود را خاموش کردند، یا از مسیر ایران عبور کردند؛ مسیری که به گفته کپلر عبور از آن نیازمند مجوز قبلی تهران است. کپلر اعلام کرد برخی کشتی‌ها احتمالا تلاش کرده‌اند پیش از اجرای دوباره محاصره دریایی آمریکا، از خلیج فارس خارج شوند.

بلومبرگ نیز گزارش داد دو نفتکش حامل نفت ایران، در اقدامی غیرمعمول، مقصد خود را به کراچی تغییر داده‌اند. این اقدام ممکن است نشانه تلاش این نفتکش‌ها برای یافتن محلی امن هم‌زمان با اجرای محاصره دریایی آمریکا باشد. این دو نفتکش پیش از ازسرگیری محاصره دریایی ایران از خلیج فارس خارج شده بودند.

سنتکام عصر چهارشنبه اعلام کرد از زمان ازسرگیری محاصره دریایی بندرهای ایران، دو کشتی تجاری که قصد عبور از این محاصره را داشتند، از سوی نیروهای آمریکایی به تغییر مسیر وادار شده‌اند. این فرماندهی افزود نیروهای ارتش آمریکا همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارند و برای اجرای کامل محاصره هوشیار و آماده اقدام هستند.

جمهوری اسلامی، تندتر از قبل

در کنار تحولات میدانی، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نیز از تندتر شدن مواضع رسمی اعلام‌شده حکایت دارد.

منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی گفت پایگاه‌هایی در منطقه که از آنها به خاک ایران حمله می‌شود، «اهداف مشروع» هستند و باید یکی از آنها از سوی جمهوری اسلامی تصرف شود.

او خواستار حمله زمینی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه شد و گفت باید «هزاران سرباز آمریکایی» اسیر و به ایران منتقل شوند.

محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت «قصاص» تنها بخشی از خونخواهی است و «انتقام» به آن محدود نمی‌شود. او افزود آزادی قدس نیز بخشی از این انتقام است.

صفار هرندی همچنین گفت مطالبه اجرای پیام مجتبی خامنه‌ای باید با پرهیز از اهانت به مسئولان همراه باشد و حمله یا نسبت دادن وابستگی به آنان درست نیست.