به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ در روزهای اخیر از مشاوران ارشد خود گزینه‌های مختلفی برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران دریافت کرده است. به گفته دو منبع آگاه، این گزینه‌ها در نشست شامگاه سه‌شنبه اتاق وضعیت کاخ سفید نیز بررسی شد؛ نشستی که تمرکز اصلی آن بر تشدید تلاش‌ها برای کاهش کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز بود.

سی‌ان‌ان نوشت ترامپ در اظهارات علنی خود اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده حملات شدیدتری علیه [حکومت] ایران انجام دهد و حتی زیرساخت‌های غیرنظامی و احتمالا تأسیسات انرژی را هدف قرار دهد. به نوشته این شبکه، او در پشت صحنه نیز با مقام‌های ارشد دولت درباره سناریوهای مختلف اقدام نظامی گفت‌وگو کرده تا راه‌هایی برای وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌های واشینگتن پیدا کند؛ زیرا به اعتقاد دولت آمریکا، تلاش‌های پیشین نتوانسته [حکومت] ایران را وادار به عقب‌نشینی کند.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، آمریکا طی پنج روز گذشته هر روز مواضع جمهوری اسلامی در امتداد تنگه هرمز را هدف حمله قرار داده است. تازه‌ترین حمله روز چهارشنبه جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داد؛ جزیره‌ای که به گفته این شبکه، به عنوان یکی از پایگاه‌های نیروهای نظامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقام‌های آمریکایی به سی‌ان‌ان گفته‌اند هدف این حملات، کاهش توانایی [حکومت] ایران برای جلوگیری از عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است. با این حال، نابودی اهدافی مانند سامانه‌های راداری و پرتابگرهای موشکی می‌تواند زمینه را برای عملیات نظامی گسترده‌تر فراهم کند.

به نوشته سی‌ان‌ان، ترامپ اکنون دو گزینه مهم دیگر را نیز بررسی می‌کند: نخست، تصرف جزیره خارک که مهم‌ترین پایانه صادرات نفت ایران به شمار می‌رود و دوم، بمباران مجموعه‌های زیرزمینی در کوه کلنگ گزله که گمان می‌رود با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط باشند.

این شبکه گزارش داد ترامپ در مصاحبه‌های این هفته علاقه خود به هر دو هدف را تایید کرده، اما گفته است که ممکن است عملیات زمینی برای تصرف خارک توسط کشوری دیگر انجام شود. او در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز بدون ارائه توضیح بیشتر گفت: «افراد دیگری را داریم که عملیات زمینی را برای ما انجام خواهند داد.»

سی‌ان‌ان در ادامه نوشت ترامپ پیش‌تر نیز بارها نشانه‌هایی از آمادگی برای تشدید درگیری با حکومت ایران بروز داده، اما سپس از آن عقب‌نشینی کرده است. با این حال، به گفته منابع این شبکه، او اکنون از اینکه [حکومت] ایران شروط هسته‌ای مورد نظر آمریکا را نپذیرفته و همچنان عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را محدود می‌کند، ناراضی است.

به گزارش سی‌ان‌ان، رییس‌جمهوری آمریکا طی روزهای اخیر مواضع متفاوتی درباره مذاکره با [حکومت] ایران اتخاذ کرده است. او چهارشنبه ۲۴ تیر در یک مراسم مرتبط با صنایع دفاعی در پنسیلوانیا گفت: «آنها شدیدا خواهان توافق هستند. کاری را که ما انجام می‌دهیم دوست ندارند و واقعا می‌خواهند توافق کنند. خواهیم دید که آیا با آنها توافق می‌کنیم یا اینکه کار را یکسره خواهیم کرد.» این در حالی است که او تنها یک هفته پیش ادامه گفت‌وگو با [حکومت] ایران را «اتلاف وقت» توصیف کرده بود.

در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا و مذاکره‌کننده اصلی دولت ترامپ با [حکومت] ایران، در گفت‌وگویی سه‌ساعته با جو روگن که به نوشته سی‌ان‌ان سه‌شنبه ۲۳ تیر انجام شد، تاکید کرد جنگ تنها با ابزار نظامی قابل پایان دادن نیست. او گفت آمریکا می‌تواند رادارها، پهپادها و موشک‌های ایران را هدف قرار دهد، اما حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان آسان خواهد بود و به همین دلیل «باید آمادگی گفت‌وگو و تلاش برای حل مساله را نیز داشت.»

در همین زمینه، وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ترامپ پس از چند روز دریافت گزارش‌ها و پیشنهادهای مشاوران ارشد خود، به گسترش عملیات نظامی علیه ایران متمایل شده است.

به نوشته این روزنامه، گزینه‌های مورد بررسی شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایران در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران یک سایت مستحکم مرتبط با فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای ایران است.

وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ شامگاه سه‌شنبه در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید درباره احتمال استفاده از نیروهای آمریکایی برای تصرف جزیره خارک و دیگر مناطق در امتداد تنگه هرمز گفت‌وگو کرده است. به نوشته این روزنامه، احتمال بمباران مجموعه تونلی در کوه کلنگ که تاکنون هدف حملات آمریکا قرار نگرفته، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بوده است.

این روزنامه همچنین نوشت که گسترش حملات هوایی به اهداف بیشتری در داخل ایران، از جمله تاسیسات انرژی، همچنان یکی از گزینه‌های اصلی مورد بررسی دولت ترامپ به شمار می‌رود.

