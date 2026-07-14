بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس خواستار پیگیری «انتقام» و پایان تفاهم اسلامآباد شدند
بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» قتل او و تصویب قانونی برای خونخواهی دیکتاتور پیشین ایران و کشتهشدگان جنگهای اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل شدند.
آنها همچنین بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان تفاهم اسلامآباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مجتبی خامنهای در سیاست خارجی تاکید کردند.
این بیانیه دوشنبه ۲۲ تیر در جلسه علنی مجلس به امضای بیش از ۱۸۰ نماینده رسید و خبرگزاری فارس سهشنبه ۲۳ تیر متن آن را منتشر کرد.
نمایندگان با اشاره به اعلام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا درباره پایان یافتن یادداشت تفاهم نوشتند انتظار دارند سران قوا در اینباره مواضع «قاطع و انقلابی» اتخاذ کنند. آنها افزودند این تحولات بار دیگر نشان داده است حل مسائل میان جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق مذاکره ممکن نیست.
امضاکنندگان از هیاترییسه مجلس خواستند تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی مذاکرات و تفاهمات و نظارت بر اجرای شروط مجتبی خامنهای را در دستور کار قرار دهد.
در این بیانیه همچنین بر تحول در دکترین دفاعی، تصویب قانون مدیریت و حکمرانی تنگه هرمز، تقویت بازدارندگی راهبردی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تاکید شده است. نمایندگان همچنین از اقدام نیروهای مسلح در «اعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» حمایت کردند.
این نمایندگان مجلس از دولت نیز خواستند برای تامین پایدار معیشت مردم و بازسازی خرابیهای جنگ اقدام کند و هرچه سریعتر وزیران پیشنهادی جایگزین اعضای کشتهشده دولت را به مجلس معرفی کند.