روزنامه واشینگتن‌پست در یادداشتی با انتقاد از صحبت‌های ضد ونقیض دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا،‌ درباره جنگ ایران نوشت او نباید حرف بزند و در مقابل اجازه دهد که قدرت نظامی و اقتصادی برتر آمریکا کار خودش را انجام دهد.

دیوید ایگناتیوس،‌ ستون‌نویس واشینگتن‌پست در یادداشت خود نوشت: «سیل روزانه لاف‌زنی‌ها و رجزخوانی‌های ترامپ در عمل چیزی جز مذاکره با خودش نیست. یک روز اعلام پیروزی می‌کند و روز بعد جنگ را از سر می‌گیرد. یک روز رهبران حکومت ایران را تحسین می‌کند و بعد آنها را «تفاله» می‌خواند. با بی‌فکری اعلام می‌کند برای حفاظت از تنگه هرمز ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد و روز بعد این پیشنهاد عجولانه را پس می‌گیرد. ترامپ لابد تصور می‌کند این رجزخوانی بی‌وقفه برایش اهرم فشار ایجاد می‌کند. اشتباه می‌کند. این رفتار در چشم ایران و جهان، او را ضعیف جلوه می‌دهد.»

به‌نوشته او، «اگر از فاصله‌ای دورتر به اوضاع نگاه کنیم، تصویر این وضعیت آشفته روشن‌تر می‌شود: اقتصاد ایران به‌شدت تضعیف شده است؛ تاسیسات هسته‌ای آن زیر آوار مدفون شده‌اند و دانشمندان ارشد هسته‌ای‌اش کشته شده‌اند؛ به نظر می‌رسد رهبران کشور نیز بر سر اینکه آیا باید با ایالات متحده به توافق برسند یا نه، دچار اختلاف هستند. تندروها از اینکه از حملات آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده‌اند ابراز شادمانی می‌کنند، اما ظاهرا هیچ راهبردی برای گام بعدی ندارند.»

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