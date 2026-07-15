روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت: «انتقام، ابزار قدرتمند بازدارندگی ما برای جلوگیری از امامکشی دشمنان است. بزرگترین دارایی این ملت رهبرشان بود و دیگر چیزی برای از دست دادن و از مرگ هم هراسی ندارند. اگر خونخواهی و انتقام جدی انجام نشود، امامکشی ادامه پیدا میکند.»
این روزنامه اضافه کرد: «اگر این جایگاه و سرمایه بزرگ با انتقام حفظ نشود، قطعا با هیچ ابزار دیگری حفظ نخواهد شد و نه تنها هیچ اموالی از ایران آزاد و هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد بلکه ایرانی نخواهد ماند که اموالش آزاد و تحریمش لغو شود.»
روزنامه کیهان افزود: «با خونخواهی و انتقام چنان بازدارندگی باید ایجاد شود که نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او در آینده مشارکت در جنگی دیگر در منطقه به مخیلهاش هم نیاید.»
استیون میلر، معاون رییس دفتر کاخ سفید، در گفتوگو با فاکسنیوز اعلام کرد شکافهای رو به گسترش در میان رهبران جمهوری اسلامی، نشاندهنده موفقیت سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در قبال تهران است.
معاون رییس دفتر کاخ سفید همچنین گفت: «این شکافهای عمیق و بسیار گسترده در میان مقامات جمهوری اسلامی، پس از دههها انسجام در حاکمیت شکل گرفته است.»
روزنامه واشینگتنپست در یادداشتی با انتقاد از صحبتهای ضد ونقیض دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره جنگ ایران نوشت او نباید حرف بزند و در مقابل اجازه دهد که قدرت نظامی و اقتصادی برتر آمریکا کار خودش را انجام دهد.
دیوید ایگناتیوس، ستوننویس واشینگتنپست در یادداشت خود نوشت: «سیل روزانه لافزنیها و رجزخوانیهای ترامپ در عمل چیزی جز مذاکره با خودش نیست. یک روز اعلام پیروزی میکند و روز بعد جنگ را از سر میگیرد. یک روز رهبران حکومت ایران را تحسین میکند و بعد آنها را «تفاله» میخواند. با بیفکری اعلام میکند برای حفاظت از تنگه هرمز ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد و روز بعد این پیشنهاد عجولانه را پس میگیرد. ترامپ لابد تصور میکند این رجزخوانی بیوقفه برایش اهرم فشار ایجاد میکند. اشتباه میکند. این رفتار در چشم ایران و جهان، او را ضعیف جلوه میدهد.»
بهنوشته او، «اگر از فاصلهای دورتر به اوضاع نگاه کنیم، تصویر این وضعیت آشفته روشنتر میشود: اقتصاد ایران بهشدت تضعیف شده است؛ تاسیسات هستهای آن زیر آوار مدفون شدهاند و دانشمندان ارشد هستهایاش کشته شدهاند؛ به نظر میرسد رهبران کشور نیز بر سر اینکه آیا باید با ایالات متحده به توافق برسند یا نه، دچار اختلاف هستند. تندروها از اینکه از حملات آمریکا و اسرائیل جان سالم به در بردهاند ابراز شادمانی میکنند، اما ظاهرا هیچ راهبردی برای گام بعدی ندارند.»
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امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در نامهای به دبیرکل این سازمان نوشت: «این ادعا که انصارالله به نمایندگی از ایران عمل میکند، کاملا بیاساس است. مقامات صنعا نماینده بخش قابل توجهی از مردم یمن هستند و تصمیمات خود را مستقل و مطابق با آنچه منافع مردم یمن میدانند، میگیرند. تلاشها برای نشان دادن اقدامات آنها به دستور ایران، گمراهکننده، با انگیزه سیاسی و بدون هیچ مدرکی است.»
او در ادامه این نامه افزود ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه این کشور به یادداشت تفاهم اسلامآباد پایبند است، کاملا بیاساس و فاقد هرگونه مدرک است. برعکس، ایالات متحده تقریبا بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا امروز، بهطور مستمر از اجرای تعهدات خود سر باز زده و به طور فعال و هدفمند اجرای این یادداشت تفاهم را تضعیف کرده است.
ایروانی نوشت: «ایالات متحده متجاوز است، نه قربانی. این کشور با آغاز دو جنگ تجاوزکارانه و بدون تحریک قبلی، همراه با رژیم اسرائیل، مرتکب نقضهای فاحش منشور ملل متحد، شده است.»
ارتش اردن اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور بامداد چهارشنبه سه موشک بالستیک را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
در بیانیه ارتش اردن جزییات بیشتری درباره مبدا این موشکها یا محل رهگیری آنها منتشر نشده است.
این خبر در حالی منتشر میشود که در روزهای اخیر و همزمان با تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، چندین بار آژیر هشدار در کشورهای منطقه از جمله اردن، بحرین و کویت به صدا درآمده است.
روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای خطاب به مردم کویت از آنان خواست هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و رهایی سرزمین های اسلامی از پایگاههای آمریکایی از دست ندهند.
سپاه پاسداران اندکی قبل از صدور این بیانیه، بیانیه مشابهی را خطاب به مردم اردن منتشر کرده بود.
در این بیانیه گفته شده است که مبداء بسیاری از حملات آمریکا به اهداف جمهوری اسلامی در خاک ایران «خاک مقدس» کویت است.
در ادامه این بیانیه گفته شده است که نیروهای زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ششم عملیات نصر۲ مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا در کویت و سکوهای پرتاب موشک های هایمارس را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار دادند.
در بیانیه سپاه خطاب به مردم کویت گفته شده است: «شما به خوبی میدانید که ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم بلکه ملت شریف و نجیب کویت را خیلی دوست داریم.»