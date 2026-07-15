سفارت ایالات متحده در بیروت چهارشنبه ۲۴ تیر در شبکه‌های اجتماعی این دور از گفت‌وگوها را «سازنده و مثبت» توصیف کرد و گفت هر دو طرف درباره ساختار و دستورالعمل‌های اجرای طرح آزمایشی ایجاد منطقه حائل به توافق رسیدند.

رسانه وای‌نت نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی اجرای مرحله نخست طرح مناطق حائل در جنوب لبنان را مستلزم هماهنگی‌ها و توافق‌های بیشتر ارزیابی کرد.

به گزارش تایمز اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی اجرای موفقیت‌آمیز نخستین منطقه آزمایشی را شرط هرگونه عقب‌نشینی بعدی می‌دانند و دو طرف هنوز بر سر معیارهای ارزیابی و مرجعی که باید پاک‌سازی مناطق را تایید کند، توافق کامل ندارند.

به‌نوشته سفارت ایالات متحده در بیروت، مذاکرات فنی با تکیه بر نتایج این دور از گفت‌وگوها در سطح گسترده‌تری آغاز خواهد شد و بر اجرای تمام مفاد چارچوب سه‌جانبه تمرکز خواهد داشت.

آمریکا هدف مذاکرات فنی را «دستیابی به توافقی جامع میان اسرائیل و لبنان» اعلام کرد.

این دور از مذاکرات که ششمین دور گفت‌وگوهای مستقیم دو طرف از بهار امسال به شمار می‌آید، سه‌شنبه ۲۳ تیر در رم آغاز شد و قرار بود دو روز ادامه داشته باشد. ریاست هیات لبنانی را ندا حماده، سفیر لبنان در ایالات متحده، بر عهده داشت و هیات اسرائیلی نیز به ریاست یحیئیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشینگتن، در مذاکرات شرکت کرد.

لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری روند عقب‌نشینی اسرائیل از خاک خود و تعیین یک جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی بود. از سوی دیگر، اسرائیل می‌گوید پیش از عقب‌نشینی بیشتر، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاح‌ها و زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله پاک‌سازی شده‌اند. در مقابل، لبنان معتقد است این ارزیابی باید توسط ارتش آمریکا انجام شود، نه اسرائیل.

مهم‌ترین محور این دور از مذاکرات، اجرای چارچوبی بود که پنجم تیر با میانجیگری آمریکا به دست آمد. تمرکز اصلی این توافق اولیه بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» است.

این توافق سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیه‌شده، پیشبرد روند خلع سلاح حزب‌الله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقب‌نشینی می‌کند و ارتش لبنان جایگزین آن می‌شود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.

هم‌زمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال هماهنگی فنی با ارتش‌های لبنان و اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق است. هفته گذشته نیز یک هیات نظامی آمریکایی به بیروت سفر کرده بود تا درباره سازوکار اجرای این طرح گفت‌وگو کند.

همزمان با آغاز این دور از گفت‌وگوها در رم، رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، پنجشنبه ۱۸ تیر، در تماسی تلفنی به نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرده است که این کشور باید روند خارج کردن نیروهایش از سوریه و لبنان را آغاز کند زیرا حضور نیروهای اسرائیل در این کشورها ممکن است به تشدید تنش‌ها بیانجامد.

این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ در این مکالمه تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت: «آنها [دولت سوریه] شما را آنجا نمی‌خواهند، باید نیروهایتان را به عقب منتقل کنید. همین موضوع درباره لبنان هم صدق می‌کند.»

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای درباره گفت‌وگوی نتانیاهو با ترامپ اعلام کرد: «نخست‌وزیر به نوبه خود بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.»