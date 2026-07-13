ترامپ در این نامه که ۱۹ تیر برای کنگره ارسال کرده است، آغاز دور تازه حملات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را تایید کرد و گفته است هدفش «آگاه کردن» کنگره از اقدام نظامی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ترامپ در نامه خود نوشته است نیروهای مسلح آمریکا به دستور او حملاتی را علیه سایت‌های پرتاب موشک، سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات و دارایی‌های نظامی دریایی، زیرساخت‌های پشتیبانی نظامی و قابلیت‌های فرماندهی و کنترل در داخل ایران آغاز کرده‌اند.

او با تاکید بر این‌که نیروهای زمینی آمریکا در این حملات دخالت ندارند، نوشته عملیات به‌گونه‌ای «محدود، سنجیده و برنامه‌ریزی‌شده» اجرا شده است تا تلفات غیرنظامیان به حداقل برسد.

آماده‌باش آمریکا برای حملات بیشتر

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از نامه خود اعلام کرد نیروهای این کشور همچنان برای انجام اقدامات نظامی بیشتر آماده‌اند تا «در صورت ضرورت و متناسب با شرایط، با تهدیدها و حملات بیشتر علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکای آن مقابله کنند.»

ترامپ در این نامه هدف حملات را حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه، دفاع از خاک آمریکا، پیشبرد منافع ملی این کشور، تامین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و دفاع از متحدان و شرکای منطقه‌ای واشینگتن اعلام کرد.

او همچنین گفت هدف گسترده‌تر عملیات، اطمینان یافتن از این است که دولت جمهوری اسلامی «دیگر تهدیدی برای ایالات متحده و متحدان و شرکای آن نباشد».

فرماندهی مرکزی آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود در دور نخست حملات تازه، بیش از ۸۰ هدف را در ایران زده و بیش از ۶۰ شناور کوچک متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده است.

یک مقام آمریکایی نیز گفت سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، موشک‌های زمین‌به‌هوا، موشک‌های کروز ضدکشتی و سایت‌های پرتاب پهپاد در میان اهداف بوده‌اند.

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد این حملات در دو روز دست‌کم ۱۴ کشته و ۷۸ زخمی در پنج استان بر جای گذاشته است.

از تفاهم‌نامه آتش‌بس تا حمله به کشتی‌ها

ترامپ در نامه خود با اشاره به سابقه آتش‌بس در جنگ با جمهوری‌اسلامی، نوشت دولت او در دوره آتش‌بس برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تلاش کرد که نتیجه آن امضای یک یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی در ۲۷ خرداد بود.

متن تفاهم‌نامه موقت که کاخ سفید یک روز پس از امضا برای کنگره فرستاد، «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا» نام داشت.

بر اساس آن، واشینگتن متعهد شده بود محاصره دریایی بندرهای ایران را ظرف ۳۰ روز پایان دهد و جمهوری اسلامی نیز باید عبور رایگان و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را برای ۶۰ روز تضمین می‌کرد. دو طرف همچنین قرار بود در همین مهلت درباره توافقی نهایی مذاکره کنند.

ترامپ در نامه تازه خود جمهوری اسلامی را متهم کرد که با وجود این تعهد، در فاصله ششم تا هفتم ژوئیه به چند کشتی تجاری با پرچم کشورهای بی‌طرف در تنگه هرمز حمله کرده است.

سپاه ۱۶ تیر دست‌کم دو موشک به سوی دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده است. یکی از آن‌ها یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر بود که پس از اصابت، در اتاق موتور آن آتش‌سوزی رخ داد.

قطر جمهوری اسلامی را مسئول حمله به کشتی حامل گاز خود دانست، اما تهران این اتهام را رد کرد و در مقابل، حملات آمریکا را نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس خواند.

ترامپ پس از آغاز حملات تازه گفت حتی در صورت ادامه مذاکرات، آتش‌بس «پایان یافته است». مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌زمان گزارش‌ها درباره درخواست تهران برای بازگشت به مذاکرات را رد کردند و بر اجرای طرح خود برای «مدیریت تنگه هرمز» تاکید کردند.

ترامپ در مقابل، ۲۲ تیر اعلام کرد آمریکا محاصره دریایی ایران را از سر می‌گیرد و کشتی‌های ایرانی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت؛ اقدامی که چشم‌انداز بازگشت به آتش‌بس را مبهم‌تر می‌کند.