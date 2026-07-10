کامران پالانی، پژوهشگر ارشد و رییس واحد سیاست‌گذاری بریتانیا و اتحادیه اروپا در مجمع صلح و امنیت خاورمیانه دانشگاه آمریکایی کردستان، جمعه ۱۹ تیر نوشت جمهوری اسلامی در صورت اجرای مفاد تفاهم‌نامه خرداد، ممکن است پس از جنگ در موقعیتی قوی‌تر ظاهر شود.

به نوشته او، اجرای این تفاهم می‌تواند به لغو بخش قابل توجهی از تحریم‌های غرب ، بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی، رسمیت یافتن احتمالی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در قالب نوعی سازوکار مشترک دریافت عوارض و بازسازی توان موشکی بالستیک و پهپادی تهران منجر شود.

با این حال، پالانی معتقد است جنگ دست‌کم در یک عرصه، جمهوری اسلامی را به‌طور محسوسی تضعیف کرده است: عراق.

کاهش نفوذ تهران در بغداد

پالانی نوشت جمهوری اسلامی از زمان سرنگونی صدام حسین در سال ۱۳۸۲، نفوذ گسترده‌ای در ساختار سیاسی شیعه عراق به دست آورد، میان جناح‌های رقیب میانجی‌گری کرد، بر شکل‌گیری دولت‌های مختلف اثر گذاشت و از شبکه‌های قاچاق و مبادله ارز در عراق برای دسترسی به پول نقد استفاده کرد.

تهران همچنین از گروه‌های شبه‌نظامی عراقی حمایت کرد که در شکست داعش در سال ۱۳۹۶ نقش داشتند، اما مشارکت این گروه‌ها در سرکوب خونین اعتراضات ضدفساد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عراق، نارضایتی عراقی‌ها را از نفوذ جمهوری اسلامی افزایش داد.

به نوشته فارین افرز، تحولات ماه‌های اخیر مخالفت عراقی‌ها را با تلاش تهران برای تبدیل کشورشان به پایگاهی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل تشدید کرده و رهبران برخی احزاب و گروه‌های مسلحی را که زمانی به جمهوری اسلامی نزدیک بودند، به فاصله گرفتن از تهران سوق داده است.

پیش از آغاز جنگ، بغداد می‌کوشید میان تهران و واشینگتن توازن برقرار کند، اما حملات جمهوری اسلامی و نیروهای همسو با آن به مواضع آمریکا، نمایندگی‌های دیپلماتیک ایالات متحده و امارات و زیرساخت‌های امنیتی، انرژی و غیرنظامی عراق، به‌ویژه در اقلیم کردستان ، ادامه این سیاست را ناممکن کرد.

پالانی نوشت این وضعیت دولت عراق را ناچار کرد با پرسشی اساسی روبه‌رو شود: چه کسی اعمال زور در داخل مرزهای عراق را کنترل می‌کند؟

خبرگزاری رویترز ۲۹ خرداد به نقل از هشت منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروه‌های مخفی تازه‌ای در عراق ایجاد کرده است تا از خاک این کشور به اهدافی در کشورهای خلیج فارس حمله کنند.

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شکاف در حشدالشعبی

فارین افرز نوشت خروج «سرایا السلام»، گروه وفادار به مقتدی صدر، از حشدالشعبی و تحویل سلاح‌های آن به دولت عراق در سامرا در اوایل خرداد، نشانه‌ای مهم از تضعیف شبکه نفوذ جمهوری اسلامی است.

سرایا السلام، با هزاران نیرو، نخستین گروهی بود که از این ائتلاف خارج شد و پذیرفت به‌طور کامل در نیروهای مسلح عراق ادغام شود.

پس از آن، عصائب اهل حق، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی به رهبری قیس خزعلی، نیز از قصد خود برای خلع سلاح و قرار گرفتن زیر فرمان دولت عراق خبر داد.

پالانی این تغییر موضع را تلاشی از سوی صدر و خزعلی برای بهبود روابط با مقام‌های بغداد و واشینگتن دانست.

دولت تازه عراق به نخست‌وزیری علی الزیدی که انتخاب او در اردیبهشت با حمایت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همراه شد، خلع سلاح شبه‌نظامیان و ادغام آن‌ها در ساختار رسمی حکومت را در اولویت قرار داده است.

با این حال، کتائب حزب‌الله، حرکت نجبا و کتائب سیدالشهدا همچنان با خلع سلاح مخالفت می‌کنند و خروج نیروهای آمریکایی را شرط کنار گذاشتن سلاح‌های خود می‌دانند.

به نوشته پالانی، با ادغام دیگر گروه‌ها در ساختار دولت، این نیروها بیش از گذشته منزوی شده‌اند و «نه به‌عنوان پیشتازان یک جریان ملی، بلکه به‌عنوان مدافعان منافع یک قدرت خارجی» دیده می‌شوند.

آمریکا نیز در ماه‌های اخیر فشار بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی افزایش داده است.

شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، ۲۳ اردیبهشت در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال گفت الزیدی توصیه‌های واشینگتن را درباره دور نگه داشتن گروه‌های مسلح از دولت، جدی گرفته است.

عراق در مسیر استقلال بیشتر

فارین افرز نوشت مرجعیت شیعه نجف، با وجود مخالفت با عملیات آمریکا و اسرائیل، از فراخواندن عراقی‌ها به حمایت نظامی از جمهوری اسلامی خودداری کرد؛ موضعی که نشان داد حتی برای روحانیون دارای پیوندهای عمیق مذهبی با ایران نیز عراق در اولویت قرار دارد.

پالانی تاکید کرد شبه‌نظامیان همسو با جمهوری اسلامی در آستانه انحلال کامل نیستند و بغداد نیز به‌دلیل خطر درگیری داخلی میان شیعیان، احتمالا از خلع سلاح گسترده و اجباری آن‌ها خودداری خواهد کرد.

با این همه، به نوشته او، موازنه قدرت تغییر کرده و این اقتدار دولت عراق است که در حال افزایش است، نه شبکه وابسته به جمهوری اسلامی.

ادامه این روند عراق را به کشوری مخالف جمهوری اسلامی تبدیل نخواهد کرد، اما می‌تواند نفوذ تهران را کاهش دهد، زمینه نزدیکی بیشتر بغداد به کشورهای عربی خلیج فارس را فراهم کند، وابستگی عراق به گاز و برق ایران را کمتر سازد و این کشور را از تقابل‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، دورتر کند.

پالانی این تحولات را نشانه تضعیف بیشتر «محور مقاومت» دانست و نوشت جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در سال ۱۴۰۳ و تضعیف شدید حزب‌الله لبنان در پی چند دور جنگ با اسرائیل، اکنون در عراق نیز بخشی از موقعیت خود را از دست می‌دهد.

او در پایان تاکید کرد حتی اگر حکومت ایران از جنگ جان سالم به در ببرد، ممکن است جایگاهش در عراق چنین سرنوشتی نداشته باشد.