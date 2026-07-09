این آمار پنج‌شنبه ۱۸ تیر در نشست رسانه‌ای پلیس ضدتروریسم بریتانیا در نیو اسکاتلندیارد لندن اعلام شد؛ نشستی که به بررسی تازه‌ترین تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی علیه بریتانیا اختصاص داشت.

به‌گفته مقام‌های پلیس، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های پلیس ضدتروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا (MI5) اکنون به مقابله با فعالیت دولت‌های متخاصم اختصاص دارد. در این بخش از روسیه، چین و جمهوری اسلامی به‌عنوان دولت‌های متخاصم نام برده شد.

به‌گفته پلیس، این دولت‌ها با استفاده از جاسوسی، حملات سایبری، عملیات نفوذ و نیروهای نیابتی، در پی تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند.

مقام‌های پلیس ضدتروریسم بریتانیا همچنین تاکید کردند بخش مهمی از منابع خود را صرف مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا می‌کنند.

در پرونده حمله به پوریا زراعتی ، مجری ایران‌اینترنشنال، پلیس بار دیگر تاکید کرد دادگاه پذیرفته است این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده و همین موضوع در صدور احکام سنگین‌تر برای عاملان پرونده موثر بوده است.

پلیس همچنین اعلام کرد تهدیدهای مرتبط با یهودستیزی در سال‌های اخیر افزایش یافته و این روند تنها به بریتانیا محدود نیست.

به‌گفته مقام‌ها، مدارس، کنیسه‌ها و مراکز یهودی همچنان نیازمند حفاظت ویژه هستند و دیگر اقلیت‌های مذهبی نیز از افزایش نفرت‌پراکنی متاثر شده‌اند.

پلیس افزود نقش جمهوری اسلامی در حملات به مراکز یهودی در بریتانیا رد نشده و تحقیقات درباره نقش یک دولت متخاصم همچنان ادامه دارد.

به‌گفته پلیس، این روند تنها به بریتانیا محدود نیست و در دیگر کشورهای اروپایی نیز مشاهده می‌شود.

تهدیدهای داخلی و همکاری‌های امنیتی

پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد حجم پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۰۰ پرونده فعال مرتبط با تروریسم در دست بررسی است.

به‌گفته مقام‌های پلیس، «تروریسم و افراط‌گرایی اسلام‌گرا» و «راست افراطی» همچنان دو تهدید اصلی داخلی به شمار می‌روند.

پلیس همچنین درباره روند رو‌به‌رشد افراطی شدن نوجوانان، به‌ویژه در فضای آنلاین، هشدار داد و به پرونده فردی اشاره کرد که در ۱۴ سالگی در فضای مجازی افراطی شده و در ۱۸ سالگی برای خرید سلاح اقدام کرده بود.

به‌گفته مقام‌های پلیس، محتوای افراطی در اینترنت در حال عادی‌سازی است و آنچه زمانی فقط در فضای مجازی دیده می‌شد، اکنون به اقدامات واقعی تبدیل شده است. آنان همچنین گفتند قوانین فعلی با سرعت تحولات فضای آنلاین همگام نیست.

در بخش مربوط به روسیه، مقام‌های پلیس گفتند مسکو به دنبال هدف قرار دادن افرادی است که کرملین آنان را دشمن خود می‌داند و برای این کار از هر ابزار ممکن استفاده می‌کند.

پلیس در مورد چین نیز به پرونده‌های جاسوسی برای دولت این کشور در بریتانیا اشاره کرد.

مقام‌های پلیس همچنین اعلام کردند همکاری اطلاعاتی با متحدان خود را گسترش داده‌اند و همکاری با کشورهایی را که پیش‌تر با بریتانیا همکاری اطلاعاتی نداشتند، از جمله اتریش، رومانی، لهستان و چند کشور دیگر، آغاز کرده‌اند.

پلیس ضدتروریسم بریتانیا همچنین به قانون تازه‌ای اشاره کرد که از سوی وزارت کشور در حال معرفی است؛ قانونی که به گفته مقام‌ها، ابزارهای حقوقی بیشتری برای مقابله با دولت‌هایی فراهم می‌کند که از نیروهای نیابتی برای اجرای عملیات در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند.

بر اساس این رویکرد، اگر گروه‌ها یا شبکه‌های وابسته به دولت‌های خارجی در چارچوب تهدیدهای تروریستی تعریف شوند، امکان پیگرد و محکومیت افرادی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند افزایش خواهد یافت.

مقام‌های پلیس گفتند با توجه به روند رو‌به‌رشد استفاده دولت‌های متخاصم از عوامل نیابتی، این چارچوب قانونی می‌تواند به نهادهای امنیتی کمک کند تا زودتر و موثرتر با این نوع تهدیدها مقابله کنند.