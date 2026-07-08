در حالی که نماز میت علی خامنهای روز چهارشنبه در نجف اقامه شد، این مراسم با هرجومرج بر سر تابوت و بینظمی در اطراف محل برگزاری نماز همراه بود.
نماز میت بر پیکر علی خامنهای را محمدتقی حکیم، از استادان حوزه علمیه نجف، در محل دفن امام اول شیعیان اقامه کرد.
این مراسم در حالی برگزار شد که اطراف تابوت علی خامنهای شاهد ازدحام و بینظمی گسترده بود.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند روسیه بار دیگر با موشکهای بالستیک به کییف حمله کرد. سومین حمله به پایتخت اوکراین در کمتر از یک هفته که در میانه کمبود شدید رهگیرهای پدافند هوایی ساخت آمریکا انجام شد.
حمله تازه در حالی انجام شد که نشست ناتو در آنکارا در جریان است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفتوگو میکند.
بر اساس دادههای نیروی هوایی اوکراین در چهارشنبه ۱۷ تیر، پدافند هوایی این کشور در حملات شبانه روسیه ۱۳۹ پهپاد از مجموع ۱۶۹ پهپاد را رهگیری کرد، اما بار دیگر نتوانست هیچ یک از پنج موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را ساقط کند.
مسکو در ماههای اخیر حملات هوایی خود را به اوکراین تشدید کرده است؛ در حالی که پیشرویهای زمینی روسیه تا حد زیادی کند شده و حملات اوکراین به امکانات لجستیک نظامی و صنعت نفت روسیه، کمبود گسترده سوخت را در این کشور به همراه داشته است.
تنها در ماه ژوییه، حملات روسیه به کییف و مناطق اطراف آن ۶۰ کشته بر جا گذاشته است.
از ابتدای این ماه، پدافند هوایی اوکراین تنها چهار موشک بالستیک از مجموع ۵۴ موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را ساقط کرده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
کمبود رهگیرهای آمریکایی
خبرنگاران رویترز ۱۷ تیر گزارش دادند انفجارها در کییف اندکی پیش از به صدا درآمدن آژیر حمله هوایی رخ داد.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در حمله شبانه به کییف، یک زن کشته و دو نفر زخمی شدند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت این حملات باعث آتشسوزی در یک محوطه انبار و یک ساختمان غیرمسکونی در دو منطقه واقع در دو سوی رود دنیپرو شد.
تصاویر رویترز دو انبار را نشان دادند که پس از حملات دچار آتشسوزی شدند و آتشنشانان تا صبح از روی نردبانها در حال مهار آتش بودند.
خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، نیز بامداد ۱۷ تیر هدف حمله موشکی قرار گرفت.
مقامهای محلی از آسیب دیدن خانههای خصوصی و یک کلیسا خبر دادند.
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت در حمله موشکی دیگری در ۱۷ تیر به یک ساختمان مسکونی، دو نفر کشته شدند.
زلنسکی بارها از آمریکا خواسته است رهگیرهای ساخت این کشور را در اختیار اوکراین قرار دهد. این تجهیزات تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای ساقط کردن موشکهای بالستیک است. رهگیری این موشکها از جمله به دلیل سرعت بالا دشوار است.
انتظار میرود زلنسکی در دیدار با ترامپ در حاشیه نشست ناتو، این موضوع را مطرح کند.
ترامپ که پیش از این نشست با زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفتوگو کرده، ۱۶ تیر در آنکارا گفت امیدوار است که جنگ اوکراین «بهزودی» حلوفصل شود.
پوتین گفته است با وجود افزایش دشواریها برای روسیه، جنگ را ادامه خواهد داد.
مسکو از کییف خواسته تا باقیمانده منطقه شرقی دونتسک را واگذار کند. روسیه طی بیش از چهار سال جنگ نتوانسته بهطور کامل این منطقه را در اختیار بگیرد.
در روسیه نیز مقامهای محلی اعلام کردند حملات پهپادی شبانه اوکراین یک کشته بر جا گذاشت و به چندین سایت صنعتی آسیب رساند.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره حملات اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد؛ یا باید برای یکبار و همیشه هزینه مقابله با جمهوری اسلامی و برچیدن این حکومت را بپردازد، یا آن را رها کند تا به مسیر سالهای گذشته خود ادامه دهد؛ مسیری که به بیرون راندن آمریکا از منطقه، دستیابی به سلاح هستهای و تقویت دوباره نیروهای نیابتی منتهی میشود.»
او معتقد است مردم ایران هزینه مقابله با جمهوری اسلامی را با کشته شدن ۴۰ هزار نفر در دیماه پرداختهاند و اکنون نوبت آمریکا و کشورهای غربی است که برای پایان دادن به این حکومت پیشقدم شوند.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، حملات جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار کاهش فوری تنشها شد.
دومینگز گفت تا زمانی که امنیت خدمه کشتیها تضمین نشود، دولتهای صاحب پرچم، مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر نهادهای مرتبط باید از عبور دادن کشتیها و دریانوردان از تنگه هرمز و قرار دادن آنها در معرض خطر غیرضروری خودداری کنند.
او همچنین گفت حدود شش هزار دریانورد همچنان روی کشتیهایی ماندند که از آغاز بحران نتوانستند با امنیت خلیج فارس را ترک کنند. او از همه دولتهای درگیر خواست با خویشتنداری حداکثری، تنشها را فورا کاهش دهند و زمینه خروج امن کشتیهای گرفتار در خلیج فارس را فراهم کنند. دومینگز گفت امنیت دریانوردان باید در اولویت باشد.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، در نشست سران ناتو که در آنکارا با حضور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و مارک روته، دبیرکل ناتو، در حال برگزاری است، از موضع ترامپ درباره جمهوری اسلامی تمجید کرد.
اردوغان گفت: «با وجود تلاشها برای خرابکاری، از موضع قاطع دوست من، آقای ترامپ، درباره حرکت بهسوی حل بحران ایران قدردانی میکنم.»
رییسجمهوری ترکیه همچنین گفت از چشمانداز صلح ترامپ در جنگ روسیه و اوکراین حمایت میکند و افزود آنکارا در کنار حمایت از اوکراین، از کانالهای ارتباطی خود برای سوق دادن روسیه به صلح نیز استفاده میکند.
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار حساس مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نروژ، بیش از هر چیز نگران مهار ارلینگ هالند است؛ مهاجمی که تاکنون هیچ تیمی نتوانسته او را در این جام متوقف کند.
آمار تقابل مدافعان انگلیس با ستاره نروژی نیز چندان امیدوارکننده نیست. مارک گوئهی که احتمالاً در قلب خط دفاعی سهشیرها به میدان خواهد رفت، در هفت رویارویی قبلی با هالند، هفت گل از او دریافت کرده است. این دو اکنون همتیمی هستند، اما بعید به نظر میرسد این موضوع باعث شود مهاجم نروژ در جدال جام جهانی با دوستش رحم کند.
گوئهی همچنین با خطر محرومیت روبهرو است. او به همراه دکلان رایس، نیکو اورایلی و جود بلینگام، در صورت دریافت کارت زرد مقابل نروژ، دیدار احتمالی نیمهنهایی را از دست خواهند داد.
در مقابل، ازری کونسا کارنامه بهتری برابر هالند دارد. مهاجم نروژ در پنج تقابل با مدافع استون ویلا تنها یک بار موفق به گلزنی شده و استون ویلا نیز سه دیدار اخیر خود برابر منچسترسیتی را با حضور این دو بازیکن با پیروزی پشت سر گذاشته است.
جان استونز، همتیمی چهار فصل اخیر هالند در منچسترسیتی، نیز یکی از گزینههای توماس توخل برای مهار این مهاجم است. استونز سابقه مهار هالند را در لیگ قهرمانان اروپا، زمانی که هر دو در منچسترسیتی حضور داشتند، در کارنامه دارد.
هالند تاکنون در هر چهار مسابقهای که در جام جهانی به میدان رفته، گلزنی کرده و با هفت گل یکی از مدعیان اصلی کسب کفش طلای مسابقات است. حالا بزرگترین چالش انگلیس در ورزشگاه هارد راک میامی، متوقف کردن مهاجمی است که این روزها تقریباً هیچ خط دفاعی نتوانسته او را مهار کند.