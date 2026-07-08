ترامپ چهارشنبه ۱۷ تیر در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با مارک روته، دبیرکل ناتو، در آنکارا، به حملات اخیر جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: «از نظر من، آتش‌بس پایان یافته است. دیگر نمی‌خواهم با آن‌ها سروکار داشته باشم.»

رییس‌جمهوری ایالات متحده افزود: «آن‌ها می‌خواهند مذاکره کنند، اما از نظر من، ادامه تعامل با آن‌ها فقط اتلاف وقت است.»

او ادامه داد: «ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آن‌ها به‌جای آن، دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل، دیشب بسیار سخت به آن‌ها حمله کردیم.»

ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرد و گفت حکومت ایران سال‌هاست او را در فهرست اهداف خود قرار داده است.

پیش‌تر در ۱۶ تیر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد تضعیف حکومت ایران به معنای پایان تهدیدهای آن نیست.

او همانند ترامپ، جمهوری اسلامی را به «سرطان» تشبیه کرد و گفت: «زمانی که توده‌ای سرطانی را از بدن خارج می‌کنید، ممکن است دوباره بازگردد. اما از یک چیز مطمئن هستید: اگر آن را خارج نکنید، ممکن است جانتان را از دست بدهید.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شوند که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی و حامیان حکومت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، خواستار «گرفتن انتقام» و ترور ترامپ و نتانیاهو شدند.

در پی حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز طی ۴۸ ساعت گذشته، تنش‌ها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است.

بامداد ۱۷ تیر، ارتش آمریکا به ده‌ها هدف نظامی جمهوری اسلامی حمله کرد و سپاه پاسداران نیز از حمله به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در بحرین و کویت خبر داد.

ترامپ در ادامه اظهارات خود با اشاره به درگیری‌های اخیر گفت: «هر بار که آن‌ها حمله کنند، ما پاسخ خواهیم داد.»

او افزود پاسخ ایالات متحده به حملات جمهوری اسلامی «۲۰ برابر شدیدتر» بود.

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به‌شدت محکوم کرد و گفت این حملات نشان می‌دهد تهران همچنان در پی تضعیف تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری امنیت و صلح است.

دبیرکل ناتو: در موضوع ایران با ترامپ هم‌نظر هستم

دبیرکل ناتو در دیدار با ترامپ، از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمایت کرد و آن را «کاملا ضروری» توصیف کرد.

روته خطاب به رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «این یک پاسخ بسیار قوی بود و من در این موضوع با شما هم‌نظر هستم.»

دبیرکل ناتو همکاری نکردن برخی اعضای این ائتلاف با واشینگتن در جریان جنگ ایران را «موارد استثنایی» خواند و افزود پنج هزار هواپیما از فرودگاه‌های اروپا در حمایت از عملیات «خشم حماسی» به پرواز درآمدند و اروپا به سکویی بزرگ برای «نمایش و اعمال قدرت آمریکا» تبدیل شد.

کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپایی‌اش در ناتو تبدیل شده است.

ترامپ در ماه‌های اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با حکومت ایران متهم کرده است.