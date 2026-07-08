وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای، حملات مکرر جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت دو کشور و نقض فاحش قواعد حقوق بین‌الملل دانست.

این وزارتخانه بر ضرورت جلوگیری از پیامدهای حملات غیرموجه در منطقه، ادامه مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهره‌گیری از دستاوردهای حاصل از تفاهم‌نامه تاکید کرد و افزود این اقدامات به تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک می‌کند.

وزارت خارجه قطر همچنین بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ می‌کنند، حمایت می‌کند.