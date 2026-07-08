رییسجمهور لبنان برای نخستین بار در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار میکند
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، قرار است ۳۰ تیر به واشینگتن سفر کند و برای نخستین بار در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار کند. سفارت لبنان در واشینگتن اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه، امنیت منطقه و ادامه حمایت آمریکا از حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان گفتوگو خواهند کرد.
این سفر پس از توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشود. این توافق ماه گذشته با هدف پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حزبالله به دست آمد.
بر اساس گزارشها، ترامپ و عون در این دیدار درباره اجرای این توافق، از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و گسترش حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور، گفتوگو خواهند کرد.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند روسیه بار دیگر با موشکهای بالستیک به کییف حمله کرد. سومین حمله به پایتخت اوکراین در کمتر از یک هفته که در میانه کمبود شدید رهگیرهای پدافند هوایی ساخت آمریکا انجام شد.
حمله تازه در حالی انجام شد که نشست ناتو در آنکارا در جریان است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفتوگو میکند.
بر اساس دادههای نیروی هوایی اوکراین در چهارشنبه ۱۷ تیر، پدافند هوایی این کشور در حملات شبانه روسیه ۱۳۹ پهپاد از مجموع ۱۶۹ پهپاد را رهگیری کرد، اما بار دیگر نتوانست هیچ یک از پنج موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را ساقط کند.
مسکو در ماههای اخیر حملات هوایی خود را به اوکراین تشدید کرده است؛ در حالی که پیشرویهای زمینی روسیه تا حد زیادی کند شده و حملات اوکراین به امکانات لجستیک نظامی و صنعت نفت روسیه، کمبود گسترده سوخت را در این کشور به همراه داشته است.
تنها در ماه ژوییه، حملات روسیه به کییف و مناطق اطراف آن ۶۰ کشته بر جا گذاشته است.
از ابتدای این ماه، پدافند هوایی اوکراین تنها چهار موشک بالستیک از مجموع ۵۴ موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را ساقط کرده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
خبرنگاران رویترز ۱۷ تیر گزارش دادند انفجارها در کییف اندکی پیش از به صدا درآمدن آژیر حمله هوایی رخ داد.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در حمله شبانه به کییف، یک زن کشته و دو نفر زخمی شدند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت این حملات باعث آتشسوزی در یک محوطه انبار و یک ساختمان غیرمسکونی در دو منطقه واقع در دو سوی رود دنیپرو شد.
تصاویر رویترز دو انبار را نشان دادند که پس از حملات دچار آتشسوزی شدند و آتشنشانان تا صبح از روی نردبانها در حال مهار آتش بودند.
خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، نیز بامداد ۱۷ تیر هدف حمله موشکی قرار گرفت.
مقامهای محلی از آسیب دیدن خانههای خصوصی و یک کلیسا خبر دادند.
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت در حمله موشکی دیگری در ۱۷ تیر به یک ساختمان مسکونی، دو نفر کشته شدند.
زلنسکی بارها از آمریکا خواسته است رهگیرهای ساخت این کشور را در اختیار اوکراین قرار دهد. این تجهیزات تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای ساقط کردن موشکهای بالستیک است. رهگیری این موشکها از جمله به دلیل سرعت بالا دشوار است.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره حملات اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد؛ یا باید برای یکبار و همیشه هزینه مقابله با جمهوری اسلامی و برچیدن این حکومت را بپردازد، یا آن را رها کند تا به مسیر سالهای گذشته خود ادامه دهد؛ مسیری که به بیرون راندن آمریکا از منطقه، دستیابی به سلاح هستهای و تقویت دوباره نیروهای نیابتی منتهی میشود.»
او معتقد است مردم ایران هزینه مقابله با جمهوری اسلامی را با کشته شدن ۴۰ هزار نفر در دیماه پرداختهاند و اکنون نوبت آمریکا و کشورهای غربی است که برای پایان دادن به این حکومت پیشقدم شوند.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، حملات جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار توقف عبور کشتیها از این آبراه شد.
دومینگز گفت تا زمانی که امنیت خدمه کشتیها تضمین نشود، دولتهای صاحب پرچم، مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر نهادهای مرتبط باید از عبور دادن کشتیها و دریانوردان از تنگه هرمز و قرار دادن آنها در معرض خطر غیرضروری خودداری کنند.
او همچنین گفت حدود شش هزار دریانورد همچنان روی کشتیهایی ماندند که از آغاز بحران نتوانستند با امنیت خلیج فارس را ترک کنند. او از همه دولتهای درگیر خواست با خویشتنداری حداکثری، تنشها را فورا کاهش دهند و زمینه خروج امن کشتیهای گرفتار در خلیج فارس را فراهم کنند. دومینگز گفت امنیت دریانوردان باید در اولویت باشد.