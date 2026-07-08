کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب ایکس خود نوشت که تبادل حملات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گفتوگوهای از پیش دشوار برای پایان دادن به جنگ را بیش از پیش پیچیده کرده است و افزود حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت «غیرقابل قبول» است.
کالاس با اشاره به تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت تهران متعهد شده بود تنگه هرمز را بازگشایی کند، اما حملات اخیر به شناورها در نزدیکی این آبراه، نقض این تعهد است و ازسرگیری انتقال منابع انرژی را تهدید میکند. او تاکید کرد آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ مانعی تضمین شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده با همتایان خود از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار خواهند کرد تا درباره راههای همکاری برای حمایت از اجرای این توافق و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتوگو کنند.
وزارت خارجه کویت حملههای جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت این کشور، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن و مغایر با حقوق بینالملل دانست و بر حق خود برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفاظت از امنیتش تاکید کرد.
گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفت مذاکره را برای جلوگیری از ویرانی لبنان انتخاب کرده، زیرا نمیتوانسته نظارهگر باشد که لبنان «در خدمت منافع کشوری دیگر» به سوی نابودی کشیده شود.
دفتر ریاستجمهوری لبنان در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از عون نوشت این مذاکرات در چارچوب توافقی انجام میشود که ماه گذشته با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل به دست آمد. مقامهای آمریکا و اسرائیل پنجم تیر اعلام کردند دو طرف بر سر یک چارچوب کاری برای پیشبرد مذاکرات توافق کردهاند؛ توافقی که به گفته مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نخستین گام برای پایان دادن به درگیریها است.
عون همچنین گفت این تصمیم از حمایت اکثریت لبنانیها، از جمله بسیاری از شیعیان، برخوردار است. او با اشاره به سفر پیش روی خود به واشینگتن و دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرد این سفر به پیشبرد راهحلی پایدار برای پایان دادن به جنگها و حملات اسرائیل و برقراری ثبات در خاورمیانه کمک کند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، قرار است ۳۰ تیر به واشینگتن سفر کند و برای نخستین بار در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار کند. سفارت لبنان در واشینگتن اعلام کرد دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه، امنیت منطقه و ادامه حمایت آمریکا از حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی لبنان گفتوگو خواهند کرد.
این سفر پس از توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشود. این توافق ماه گذشته با هدف پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حزبالله به دست آمد.
بر اساس گزارشها، ترامپ و عون در این دیدار درباره اجرای این توافق، از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و گسترش حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور، گفتوگو خواهند کرد.
در حالی که نماز میت علی خامنهای روز چهارشنبه در نجف اقامه شد، این مراسم با هرجومرج بر سر تابوت و بینظمی در اطراف محل برگزاری نماز همراه بود.
نماز میت بر پیکر علی خامنهای را محمدتقی حکیم، از استادان حوزه علمیه نجف، در محل دفن امام اول شیعیان اقامه کرد.
این مراسم در حالی برگزار شد که اطراف تابوت علی خامنهای شاهد ازدحام و بینظمی گسترده بود.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند روسیه بار دیگر با موشکهای بالستیک به کییف حمله کرد. سومین حمله به پایتخت اوکراین در کمتر از یک هفته که در میانه کمبود شدید رهگیرهای پدافند هوایی ساخت آمریکا انجام شد.
حمله تازه در حالی انجام شد که نشست ناتو در آنکارا در جریان است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفتوگو میکند.
بر اساس دادههای نیروی هوایی اوکراین در چهارشنبه ۱۷ تیر، پدافند هوایی این کشور در حملات شبانه روسیه ۱۳۹ پهپاد از مجموع ۱۶۹ پهپاد را رهگیری کرد، اما بار دیگر نتوانست هیچ یک از پنج موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را ساقط کند.
مسکو در ماههای اخیر حملات هوایی خود را به اوکراین تشدید کرده است؛ در حالی که پیشرویهای زمینی روسیه تا حد زیادی کند شده و حملات اوکراین به امکانات لجستیک نظامی و صنعت نفت روسیه، کمبود گسترده سوخت را در این کشور به همراه داشته است.
تنها در ماه ژوییه، حملات روسیه به کییف و مناطق اطراف آن ۶۰ کشته بر جا گذاشته است.
از ابتدای این ماه، پدافند هوایی اوکراین تنها چهار موشک بالستیک از مجموع ۵۴ موشک بالستیک شلیکشده از سوی روسیه را ساقط کرده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
کمبود رهگیرهای آمریکایی
خبرنگاران رویترز ۱۷ تیر گزارش دادند انفجارها در کییف اندکی پیش از به صدا درآمدن آژیر حمله هوایی رخ داد.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در حمله شبانه به کییف، یک زن کشته و دو نفر زخمی شدند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت این حملات باعث آتشسوزی در یک محوطه انبار و یک ساختمان غیرمسکونی در دو منطقه واقع در دو سوی رود دنیپرو شد.
تصاویر رویترز دو انبار را نشان دادند که پس از حملات دچار آتشسوزی شدند و آتشنشانان تا صبح از روی نردبانها در حال مهار آتش بودند.
خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، نیز بامداد ۱۷ تیر هدف حمله موشکی قرار گرفت.
مقامهای محلی از آسیب دیدن خانههای خصوصی و یک کلیسا خبر دادند.
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت در حمله موشکی دیگری در ۱۷ تیر به یک ساختمان مسکونی، دو نفر کشته شدند.
زلنسکی بارها از آمریکا خواسته است رهگیرهای ساخت این کشور را در اختیار اوکراین قرار دهد. این تجهیزات تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین برای ساقط کردن موشکهای بالستیک است. رهگیری این موشکها از جمله به دلیل سرعت بالا دشوار است.
انتظار میرود زلنسکی در دیدار با ترامپ در حاشیه نشست ناتو، این موضوع را مطرح کند.
ترامپ که پیش از این نشست با زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفتوگو کرده، ۱۶ تیر در آنکارا گفت امیدوار است که جنگ اوکراین «بهزودی» حلوفصل شود.
پوتین گفته است با وجود افزایش دشواریها برای روسیه، جنگ را ادامه خواهد داد.
مسکو از کییف خواسته تا باقیمانده منطقه شرقی دونتسک را واگذار کند. روسیه طی بیش از چهار سال جنگ نتوانسته بهطور کامل این منطقه را در اختیار بگیرد.
در روسیه نیز مقامهای محلی اعلام کردند حملات پهپادی شبانه اوکراین یک کشته بر جا گذاشت و به چندین سایت صنعتی آسیب رساند.