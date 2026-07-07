آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، پس از عبور دشوار از کیپ‌ورد با پیروزی ۳ بر ۲ در وقت‌های اضافه، حالا باید مقابل تیمی قرار بگیرد که با حذف استرالیا در ضربات پنالتی، برای نخستین بار پس از دهه‌ها به این مرحله رسیده و انگیزه زیادی برای خلق شگفتی دارد.



همه نگاه‌ها بار دیگر به لیونل مسی خواهد بود. فوق‌ستاره ۳۹ ساله آرژانتین با ۷ گل، بهترین گلزن جام جهانی ۲۰۲۶ است و در هشت مسابقه پیاپی جام جهانی موفق به گلزنی شده است.





اگر مسی در دیدار برابر مصر نیز گلزنی کند، تعداد گل‌های او در این دوره از مسابقات به ۸ خواهد رسید؛ آماری که او را به دومین بازیکن تاریخ آرژانتین تبدیل می‌کند که در یک دوره جام جهانی به این تعداد گل می‌رسد. تنها بازیکنی که پیش از او به این رکورد رسیده، گی‌یرمو استابیله است که در نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰، هشت گل به ثمر رساند.



لیونل اسکالونی در نشست خبری پیش از مسابقه با تمجید از مصر، تاکید کرد که در این جام جهانی هیچ حریفی را نمی‌توان دست‌کم گرفت.



سرمربی آرژانتین گفت: «این جام جهانی نشان داده که برای همه تیم‌ها دشوار است و هیچ تیمی برتری مطلق ندارد. مصر تیم بسیار خوبی است، بازیکنان باکیفیتی دارد، مدت‌هاست با همین کادر فنی کار می‌کند و همیشه کار را برای حریفان سخت می‌کند.»



در سوی مقابل، حسام حسن با وجود احترام به قدرت قهرمان جهان، تاکید کرد که تیمش بدون ترس وارد زمین خواهد شد.



سرمربی مصر ضمن ابراز افتخار از حضور در مرحله حذفی، گفت شاگردانش با تمام توان برای صعود خواهند جنگید و معتقد است فوتبال همیشه فرصت شگفتی‌سازی را در اختیار تیم‌هایی قرار می‌دهد که با اعتمادبه‌نفس بازی کنند. او همچنین تاکید کرد که تمرکز بازیکنانش کاملا روی مسابقه با آرژانتین است.



تقابل مسی و صلاح، تجربه آرژانتین مقابل جاه‌طلبی مصر و احتمال ثبت یک رکورد تاریخی دیگر توسط کاپیتان آلبی‌سلسته، این مسابقه را به یکی از مهم‌ترین دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.