دادستانی اورشلیم یک مرد را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم کرد
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد دادستانی اورشلیم یک مرد ۲۱ ساله به نام الی لوون را به انجام فعالیتهای جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ متهم کرده است.
بر اساس کیفرخواست، الی لوون آگاهانه برای دو فرد با نامهای «سینا» و «الکساندر» که به نمایندگی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت میکردند، ماموریتهایی از جمله عکاسی از ایستگاه مرکزی اتوبوس اورشلیم، یک ساختمان در محله بوخاریم و مخفی کردن یک بسته سیگار حاوی یادداشت «ماموریت انجام شد» در مرکز خرید هدار انجام داده است.
دادستانی اورشلیم اعلام کرد الی لوون در ازای انجام این ماموریتها حدود ۸۶۱ دلار و ۵۱۸ دلار بهصورت ارز دیجیتال دریافت کرده و با اتهام ارتباط با مامور خارجی و انتقال اطلاعات به نفع دشمن، روبهرو است.
جلسه مقدماتی پیش از محاکمه سه شهروند ایرانی متهم به رصد خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال، در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار میشود.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
تیم ملی فوتبال کرواسی با شکست ۲ بر یک مقابل پرتغال در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی در تورنتو، وداعی تلخ و دراماتیک با این رقابتها داشت.
در دقیقه ۱۳+۹۰، یوشکو گواردیول موفق شد گل تساوی کرواسی را به ثمر برساند و تیمش را غرق در شادی کند، اما این خوشحالی با دخالت کمکداور ویدیویی (VAR) دیری نپایید.
اسپن اسکاس، داور نروژی مسابقه، پس از بازبینی صحنه، گل را به دلیل آفساید ماریو پاشالیچ، پاسدهنده گل، مردود اعلام کرد.
نکته شگفتانگیز این بود که سنسور هوشمند تعبیهشده داخل توپ نشان داد توپ در مسیر خود برخوردی بسیار جزئی با موهای ایگور ماتانوویچ داشته است. همین تماس میکروسکوپی باعث شد پاشالیچ در موقعیت آفساید قرار بگیرد.
ماتانوویچ نیز پس از بازی تایید کرد که برخورد خفیف توپ با موهایش را حس کرده بود؛ اتفاقی که در نهایت، تکنولوژی را به عامل حذف کرواسی تبدیل کرد.
با آغاز مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، علی خامنهای را با عناوین طنزآمیز خطاب کردند و از صرف هزینههای هنگفت برای این مراسم در شرایط بحران اقتصادی و فقر مردم انتقاد کردند.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد سالانه هفت هزار نفر در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر تقلبی جان خود را از دست میدهند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگومیرها را وجود «ناخالصیها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردانهای غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاعرسانی دقیق در این خصوص میتواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.
یاوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیامهای آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوهای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.
بحران ناخالصیهای مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار میرود. در سالهای گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکاندهنده قربانیان آن هشدار دادهاند.
ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.
یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگیها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.
او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانشآموزان مقاطع بالاتر باید از بازیهای آموزشی، محتوای تعاملی و بهویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت میکنند.
طی هفتههای اخیر، چالشهای حوزه اعتیاد در کشور بهویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و به نگرانیها درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی دامن زده است.
سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند محمد نعیم جندیه، رییس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس، چهارشنبه در حملهای در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله ۷ اکتبر فرمانده یک واحد از نیروهای نخبه حماس بود که به کیبوتص ناحل عوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرتص، افسر ارتش اسرائیل، نقش داشت.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل و شاباک، جندیه در حمله هفتم اکتبر فرمانده یک واحد از نیروهای نخبه حماس بود که به کیبوتص ناحل عوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرتص، افسر ارتش اسرائیل، نقش داشت.
ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام حاییم، سامر الطلالقه و آلون شمریز در اسارت حماس در تونلی زیرزمینی در منطقه شجاعیه بود و اخیرا نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش میبرد.
این بیانیه افزود جندیه از چهرههای نقابپوش حماس بود که در مراسم آزادی گروگانها در چارچوب توافقهای تبادل گروگانها حضور داشت. ارتش اسرائیل گفت پیش از حمله، اقداماتی از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شد.
ارتش اسرائیل افزود نیروهایش تحت فرماندهی جنوبی، مطابق توافق آتشبس در منطقه مستقر هستند و برای رفع هرگونه تهدید فوری به عملیات ادامه خواهند داد.