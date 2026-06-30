برخی فعالان اجتماعی و سیاسی معتقدند جمهوری اسلامی در شرایط فشارهای اقتصادی، به سمت الگویی مشابه طالبان در حال حرکت است؛ الگویی که به گفته آنها، شامل حمایت از کشت خشخاش، حتی در شرایط غیرقانونی، با هدف درآمدزایی از این مسیر است. در مقابل، مقامات همچنان بر ممنوعیت کشت سنتی و اجرای طرح‌های کنترل‌شده و صنعتی برای تامین مواد اولیه دارویی تاکید دارند.

روایت‌های میدانی از کشت خشخاش در استان‌ها

در روایت‌های جمع‌آوری‌شده از مناطق مختلف کشور، کشاورزان و کارگران از تغییر الگوی کشت و گسترش فعالیت‌های مرتبط با خشخاش در برخی استان‌ها خبر داده‌اند.

چند کارگرد در استان سمنان می‌گویند حدود یک سال است در زمین‌هایی مشغول به کار هستند که زیر کشت خشخاش‌اند. یکی از کارگران می‌گوید: «قبلا محل اقامت نداشتیم، اما الان به ما در یکی از روستاها سرپناه داده شده و فصلی کار می‌کنیم. حقوقمان هم در سه قسط واریز می‌شود. در این شرایط خودم را خوش‌شانس می‌بینم.»

یک کشاورز که در قم مشغول به کار است، می‌گوید: «راستش اولش ترسیدم که نکند خطر داشته باشد، اما از طریق یک فرد معتمد گفتند خطری ندارد، فقط زمین را اجاره بده.»

او همچنین اشاره می‌کند به کارگران افغانستانی که در زمین او مشغول به کار بودند گفته شده بود که در صورت کار روی این زمین‌ها، روند تمدید مدارک اقامتی‌شان سریع‌تر انجام می‌شود.

او همچنین گفت: «این کارگران ماهی ۱۵ تا ۱۷ میلیون حقوق می‌گیرند و خودم ماهی ۱۳ میلیون می‌توانستم پرداخت کنم.»

یکی از کارگران افغانستانی که در زمین‌های زیر کشت خشخال کار می‌کند، می‌گوید: «تمام ۱۶ سالی که ایران هستم، هر بار برای دریافت مدارک هزار بار آزار و تحقیر شدم. این بار اما خیلی فرق می‌کرد؛ مدارک را گرفتند، بردند و یک هفته بعد کارت من و زنم صادر شده بود.»

فردی که در استان خراسان رضوی زمین دارد و خشخاش کشت می‌کند، از وجود «یک حمایت نانوشته» برای کشت خشخاش می‌گوید و تاکید می‌کند در سه سال اخیر این کشت‌وکار رونق بیشتری گرفته است.»

کشاورز دیگری که در نواحی زاگرس کار می‌کند، از کشت خشخاش راضی به نظر می‌رسد. او می‌گوید: «من کشاورزم و سال‌هاست با بدبختی زندگی کردم. واقعیتش این است که کاشت خشخاش پردردسر نیست و با توجه به گرانی و تورم، تنها محصول کم‌هزینه و پرسود است.»

یک کارشناس کشاورزی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، تاکید می‌کند کشت خشخاش برخلاف بسیاری از محصولات دیگر لزوما سبب تخریب مستقیم خاک نمی‌شود، اما در صورت تداوم تک‌کشتی، می‌تواند به کاهش حاصلخیزی و افت تنوع زیستی خاک بیانجامد.

گسترش جغرافیایی کشت

بر اساس روایت‌های موجود، کشت خشخاش تنها به یک منطقه در ایران محدود نیست و از استان‌های مختلف، از شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، گزارش‌هایی از تغییر الگوی کشت منتشر شده است؛ به‌طوری که در برخی مناطق، زمین‌های محصولات سنتی جای خود را به خشخاش داده‌اند.

افزایش کشت غیرقانونی خشخاش

محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۱۶ خرداد در گفت‌وگویی رادیویی تایید کرد که در برخی مناطق کشاورزان به جای کاشتن محصولات سنتی به سمت کشت خشخاش رفته‌اند و کِشت غیرقانونی این گیاه در برخی استان‌ها افزایش یافته است.

او در این گفت‌وگو هشدار داد که این روند ممکن است به افزایش مصرف مواد مخدر منجر شود و شدت وابستگی در مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.

زنگ خطر برای جامعه

مجموع روایت‌های میدانی، اظهارات یک نماینده مجلس و دیدگاه‌های فعالان اجتماعی و سیاسی، تصویری از تغییر تدریجی اما پرتنش در برخی مناطق کشاورزی کشور ارائه می‌دهد؛ تغییری که هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، کاهش صرفه کشت‌های سنتی و افزایش گرایش به محصولات پرسودتر رخ داده است.

در این میان، اختلاف نگاه‌ها درباره ماهیت این روند همچنان پررنگ است. گروهی از فعالان اجتماعی و سیاسی این روند را صرفا یک تغییر در الگوی کشت نمی‌دانند و معتقدند در بستر شرایط اقتصادی، می‌تواند به سمت الگویی حرکت کند که در آن کشت این محصول نه فقط یک فعالیت کشاورزی، بلکه بخشی از یک سازوکار درآمدی تلقی می‌شود؛ موضوعی که از نگاه آنان یک «زنگ خطر» به شمار می‌آید.