محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در پیامی نوشت: «پرونده انتقام خون خامنهای و شهدا، باز است و آمرین و عاملین این جنایات در وقت خود که دیر نخواهد بود، به دست عناصر صالحه بهسزایشان خواهند رسید.»پیش از این محمدباقر قالیباف، در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرده بود انتقام خون علی خامنهای، «آزادی قدس» است.
والاستریت ژورنال: ترامپ با وجود بررسی گزینه ازسرگیری جنگ، فعلا مسیر دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را ترجیح داده است.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی به ایراناینترنشنال: تا زمانی که ساز و کارهای مطمئنی درباره ظرفیت هستهای جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد سایه جنگ هم وجود دارد
سباستین بکاچسه، سرمربی ۴۵ ساله و آرژانتینی تیم ملی فوتبال اکوادور، در پی شکست و حذف این تیم در مرحله یکشانزدهم نهایی جامجهانی مقابل مکزیک، رسماً از سمت خود کنارهگیری کرد.
اکوادور در این دیدار که در مکزیکوسیتی برگزار شد، شروع ناامیدکنندهای داشت و در همان نیمساعت ابتدایی بازی با دو گل از مکزیک میزبان عقب افتاد و در نهایت با شکست ۲ بر صفر، از صعود به مرحله بعد بازماند.
این حذف زودهنگام در حالی رقم خورد که اکوادور با پیروزی درخشان ۲ بر ۱ مقابل آلمان در مرحله گروهی، شگفتیساز شده بود.
بکاچسه که از اوت ۲۰۲۴ هدایت این تیم را بر عهده داشت، پس از پایان بازی اعلام کرد: «در فوتبال تنها نتایج هستند که اهمیت دارند و امروز من باید با این خانواده فوقالعاده خداحافظی کنم. من با قلبی سرشار از قدردانی، آرامش بزرگ و صلح درونی میروم، چرا که ما تمام توان خود را در زمین گذاشتیم.»
او این دوره را یک ماجراجویی زیبا با پایانی تلخوشیرین توصیف کرد و افزود که اکنون قصد دارد وقت خود را با خانوادهاش بگذراند و به استراحت و ارزیابی عملکردش بپردازد.
بنیامین نتانیاهو گفت که در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به اظهارات نتانیاهو گفت: «مقامات اسرائیل میدانند که تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه نمیرسد اما به دولت ترامپ فرصت میدهند.»
دولت کره جنوبی اعلام کرد با اقدامات سریع این کشور، شمار کشتیهای کرهای که از تنگه هرمز خارج شدهاند بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
گفتوگو با توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال
سرنا ویلیامز، اسطوره ۴۴ ساله تنیس جهان، پس از چهار سال دوری از رقابتهای انفرادی، بازگشتی دراماتیک اما توام با شکست به ویمبلدون داشت.
قهرمان هفتدوره این مسابقات، در دور نخست برابر مایا جوینت، پدیده ۲۰ ساله استرالیایی، پس از بیش از دو ساعت نبرد جانانه با نتیجه ۶-۳، ۶-۷ و ۶-۳ تن به شکست داد.
ویلیامز در حالی که در ست دوم در آستانه شکست قرار داشت، با تکیه بر سرویسهای ویرانگر و روحیه جنگندگی معروفش، بازی را به ست سوم کشاند. با این حال، خستگی ناشی از سنوسال و افت آمادگی جسمانی در ست نهایی بر او چیره شد تا تنیسباز جوان استرالیایی که ۸۷ دنیاست، بزرگترین پیروزی دوران حرفهای خود را جشن بگیرد.
سرنا که با تشویق ایستاده ۱۵ هزار تماشاگر روبهرو شد، با وجود ضعف در جابهجایی، نمایش شجاعانهای داشت. او قرار است در بخش دونفره در کنار خواهرش، ونوس، به میدان برود.