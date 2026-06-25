سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، پنج‌شنبه چهارم تیر، دومین نسخه «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند؛ شاخصی که خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی می‌کند.

انتشار این گزارش در آستانه روز ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، انجام شد؛ روزی که سازمان ملل آن را برای تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و حمایت از قربانیان و بازماندگان آن نام‌گذاری کرده است.

نشست آنلاین رونمایی از شاخص جهانی شکنجه نیز قرار است پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، با ارائه یافته‌های تازه، تحلیل‌های موضوعی و قابلیت‌های جدید این شاخص برگزار شود.

بر اساس داده‌های مربوط به ایران که با همکاری ائتلاف «ایمپکت ایران» تهیه شده، شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های حکومتی نهادینه شده است.

این گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌های نظامی، از جمله حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را افزایش داده است.

بر پایه این شاخص، جمهوری اسلامی در شش مورد از هفت محور اصلی ارزیابی، شامل تعهد سیاسی، خشونت پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر ارزیابی شده است.

وضعیت بازداشتگاه‌ها نیز در سطح «خطر بالا» ارزیابی شده است. یافته‌های این شاخص نشان می‌دهد شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، نه یک استثنا، بلکه ابزاری برای حکمرانی است.

شکنجه، اعدام و گروه‌های در معرض خطر

گزارش می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته و شکنجه را نیز به‌عنوان جرم مستقل در قوانین خود به رسمیت نمی‌شناسد.

به‌گفته تهیه‌کنندگان گزارش، چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی همچنان مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو را مجاز می‌داند و نظام قضایی نیز امکان صدور حکم صرفا بر اساس اعتراف را فراهم کرده است؛ موضوعی که به‌گفته آنان انگیزه استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، از جمله اعتراف‌هایی که بعدا از رسانه‌های حکومتی پخش می‌شوند، افزایش می‌دهد.

در این گزارش آمده است ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. بر اساس برآورد تهیه‌کنندگان این گزارش، دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند؛ آماری که شامل افرادی نیز می‌شود که هنگام ارتکاب جرم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.

این گزارش همچنین می‌گوید عاملان شکنجه در جمهوری اسلامی تقریبا از مصونیت کامل برخوردارند و افزوده است هیچ نهاد مستقلی مسئول رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا مرگ در بازداشت نیست و مراکز نگهداری زندانیان نیز با نظارت بسیار محدود یا بدون نظارت خارجی فعالیت می‌کنند.

بر اساس این ارزیابی، زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا بیش از دیگران در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر قرار دارند.

شکنجه به‌عنوان ابزار حکومت و درخواست پاسخ‌گویی

رز پاریس ریشتر، مدیر اجرایی ایمپکت ایران، گفت: «در ایران، شکنجه نتیجه ناکارآمدی نظام نیست، بلکه در ساختار آن نهادینه شده است؛ در قانون جای دارد، دادگاه‌ها به نتایج آن اتکا می‌کنند و پشت دیوارهای زندان پنهان می‌ماند.»

او با اشاره به موج سرکوب در دی و بهمن ۱۴۰۴ گفت، بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی حتی در داخل بیمارستان‌ها به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند، بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند و بیش از هفت هزار نفر جان باختند .

ایران‌اینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ بر اساس مدارک، روایت‌ها و گزارش‌های محرمانه و میدانی، شمار جان‌باختگان این سرکوب را بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده بود.

ریشتر افزود: «پشت هر یک از این آمارها انسانی قرار دارد که رنج او عامدانه ایجاد شده و خانواده‌ای که همچنان در انتظار حقیقت است.»

جرالد اشتابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت شاخص جهانی شکنجه خطر شکنجه را قابل مشاهده می‌کند و هشدارهای پراکنده را به شواهدی تبدیل می‌کند که نمی‌توان نادیده گرفت؛ شواهدی که واقعیت‌ها را ثبت می‌کند تا هیچ دولتی نتواند بگوید از آن بی‌خبر بوده و مسئولان ناچار به پاسخ‌گویی شوند.

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و مجازات‌های بدنی قضایی را متوقف کند، به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه بپیوندد، شکنجه را در قوانین خود جرم‌انگاری کند، به استفاده از اعترافات اجباری پایان دهد و امکان دسترسی بدون مانع هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل به ایران را فراهم کند.

این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست از تلاش‌ها برای پاسخ‌گو کردن عاملان نقض حقوق بشر حمایت کند، منابع لازم را برای این اقدامات فراهم آورد و از بازماندگان شکنجه و خانواده‌های آنان حفاظت کند.