محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، در نشست تبیین اقدامات دولت چهاردهم در جنگ و با اشاره به متن تفاهمنامه با آمریکا گفت: «چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است.»
او افزود در جلسه شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان، قالیباف، محسنی اژهای، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و دو نماینده «ولیفقیه»، به تفاهمنامه رای مثبت دادند.
معاون پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنهای درباره تفاهمنامه گفت: «رهبر گفت درباره مذاکرات من نظر دیگری داشتم، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد.»
تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است بهجای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزبالله، بنبست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است. شرطی که به گفته آنان، عملا دستنیافتنی است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر در مقالهای نوشت هسته اصلی این توافق بر معاملهای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» میدانند؛ حزبالله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.
تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزبالله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آنها نیست و حاکمیتی که نمیتواند بهطور کامل بازپس گیرد، گرفتار میکند.
بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیتهای سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقهای» میخواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.
یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راهحلی تحمیلی است.»
او افزود ارتش لبنان نه از نظر ساختاری و نه از نظر تجهیزات، توان خلع سلاح حزبالله را ندارد و انتظار اجرایی شدن چنین طرحی هم توان نظامی ریشهدار حزبالله و هم توازن شکننده فرقهای را که ثبات لبنان بر آن استوار است، نادیده میگیرد.
هشتم تیر، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان اصلی حزبالله، هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود.
او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
تمام بار بر دوش لبنان گذاشته شده است
رویترز در ادامه نوشت تحلیلگران معتقدند عدم توازن در طراحی توافق اخیر به چشم میخورد؛ به گونهای که تعهدات گستردهای بر عهده لبنان گذاشته شده، بدون آنکه تضمین متقابلی برای خروج نیروهای اسرائیلی وجود داشته باشد.
مایکل یانگ، تحلیلگر مستقر در بیروت، گفت: «این توافق تمام بار را بر دوش لبنان گذاشته است.»
او اضافه کرد این توافق «ساختاری ایجاد میکند که به اسرائیلیها اجازه میدهد برای مدت نامحدود در جنوب لبنان باقی بمانند».
فواز جرجس، پژوهشگر لبنانی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هشدار داد این توافق «از همان ابتدا مرده متولد شده» و از نظر ساختاری معیوب است، زیرا بر شرطی استوار شده که در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد.
به گفته جرجس، اسرائیل هماکنون منطقهای حائل به عمق حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان ایجاد کرده و هرگونه خروج خود از منطقه را به خلع سلاح حزبالله گره زده است.
او افزود مفاد این توافق میتواند به دائمی شدن منطقه حائل و اعطای مشروعیت دیپلماتیک به آن منجر شود و آن را «هدیهای سیاسی» برای اسرائیل توصیف کرد.
درگیری در لبنان یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گستردهتر میان آمریکا و حکومت ایران بوده است.
جرجس گفت جدا کردن عامدانه پرونده لبنان از دیگر درگیریها از سوی واشینگتن، آزادی عمل بیشتری به اسرائیل در لبنان داده است.
نگرانی از بروز درگیری داخلی
چارچوب توافقی که در واشینگتن به امضا رسید، تاکید میکند که اسرائیل هیچ ادعایی نسبت به خاک لبنان ندارد و استقرار کامل حاکمیت ارتش لبنان در جنوب این کشور منوط به راستیآزمایی خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر این توافق را دستاوردی تاریخی توصیف کرد که میتواند راه را برای صلحی گستردهتر هموار کند.
این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان در «منطقه امنیتی» مستقر هستند؛ منطقهای که اسرائیل میگوید برای حفاظت از بخش شمالی این کشور در برابر حملات احتمالی ایجاد شده است.
نتانیاهو ششم تیر تاکید کرد: «تا زمانی که حزبالله و دیگر سازمانهای تروریستی خلع سلاح نشوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، به حفظ این منطقه ادامه خواهیم داد.»
سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند اسرائیل اعتماد چندانی به توانایی لبنان برای خلع سلاح حزبالله ندارد، اما این توافق را گامی مهم در مسیر دیپلماتیک برای ایجاد صلح بلندمدت با لبنان میداند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از این توافق بهعنوان نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت لبنان استقبال کرد و افزود این توافق باید امکان بازگشت مردم لبنان به سرزمینهای کاملا آزادشده را فراهم کند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و «تسلیم» خواند و اعلام کرد این گروه مورد حمایت تهران تا زمانی که اسرائیل از لبنان خارج شود، به جنگ ادامه خواهد داد.
حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، نیز نسبت به وقوع «درگیری داخلی» در این کشور هشدار داد.
یانگ در ادامه مصاحبه با رویترز گفت: «این توافق ما را به هیچجا نمیرساند، جز جنگ داخلی و شاید شورش جامعه شیعه.»
ابهام درباره اجرای توافق
دنی سیترینوویچ، تحلیلگر منطقهای و افسر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، معتقد است انحلال حزبالله «هرگز اتفاق نخواهد افتاد» و این توافق در عمل به حضور نظامی نامحدود اسرائیل مشروعیت میبخشد.
او گفت: «اسرائیل عقبنشینی نخواهد کرد و حزبالله هم منحل نخواهد شد.»
سیترینوویچ افزود هیچ نخستوزیری در اسرائیل در شرایط کنونی سیاسی این کشور نمیتواند تا زمانی که حزبالله همچنان مسلح است و ساکنان مناطق شمالی اسرائیل هنوز آوارهاند، دستور عقبنشینی صادر کند.
به گفته او، توافقی محدودتر که صرفا بر عقبنشینی حزبالله به جنوب رود لیتانی، استقرار گستردهتر ارتش لبنان و گسترش حاکمیت دولت متمرکز میشد، شانس بیشتری برای موفقیت داشت.
محمد عبید، تحلیلگر نزدیک به حزبالله، نیز گفت بعید است این توافق اجرا شود.
او افزود مفاد این توافق «مانند مواد منفجره» است و میتواند ثبات داخلی لبنان را از بین ببرد، زیرا اجرای آن به اقدام دولت برای خلع سلاح حزبالله منوط شده است.
روزنامه اکیپ در گزارشی به بررسی پیروزی برزیل مقابل ژاپن در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی پرداخته است. به نوشته این روزنامه، پیروزی تیم ملی برزیل بیش از آنکه حاصل جادوی ساق پای بازیکنان باشد، نتیجه شاهکار تاکتیکی و خونسردی منحصربهفرد کارلو آنچلوتی بود.
سلسائو با این پیروزی ۲ بر ۱ و صعود به مرحله یکهشتم نهایی، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ موفق شد در یک دیدار حذفی جام جهانی، بازی باخته را با برد عوض کند؛ رویدادی تاریخی که در بار قبلی به پنجمین قهرمانی جهان برای برزیل ختم شد.
در حالی که برزیل نیمه اول را با شکست یک به صفر به رختکن رفت و مصدومیت پاکتا در دقایق پایانی این نیمه اوضاع را بحرانیتر میکرد، همه چشمها به تغییرات آنچلوتی دوخته شده بود. سرمربی ایتالیایی با هوشمندی دست به یک ریسک بزرگ زد؛ او کازمیرو را در زمین حفظ کرد و با ورود اندریک جوان به جای پاکتای مصدوم، ساختار تیمی را دگرگون کرد.
این تغییر، وینیسیوس کمفروغ نیمه اول را به جناح چپ بازگرداند و فشار هجومی برزیل را افزایش داد تا ژاپن چارهای جز دفاع مطلق نداشته باشد. آنچلوتی پس از بازی تایید کرد که استراتژی نفوذ از عمق در نیمه اول به دلیل دفاع فشرده ژاپن شکست خورده بود، اما تمرکز بر ارسال از جناحین و افزایش حضور در محوطه جریمه در نیمه دوم، قفل بازی را شکست.
کازمیرو در دقیقه ۵۵ گل تساوی را به ثمر رساند تا آرامش تزریقشده از سوی آنچلوتی در رختکن، در زمین مسابقه نمایان شود. گابریل، مدافع برزیل، پس از بازی اشاره کرد که سرمربی در بین دو نیمه با انتقال حس آرامش و تاکید بر حفظ خونسردی، کلید بازگشت را به آنها داد.
شاهکار بعدی آنچلوتی در دقیقه ۶۶ رقم خورد؛ جایی که او به جای فرستادن نیمار به زمین، گابریل مارتینلی را جانشین ماتئوس کونیا کرد.
این تعویض طلایی در ثانیههای پایانی وقتهای تلفشده پاسخ داد و مهاجم آرسنال روی پاس برونو گیماراش گل پیروزی را به ثمر رساند.
در طول نیمه دوم، نیمار که پشت خط طولی در حال گرم کردن بود، در نهایت فرصت بازی پیدا نکرد. آنچلوتی با تسلط بر جریان مسابقه، ورود ستاره بزرگ تیمش را به وقتهای اضافه موکول کرده بود و از آنجا که برزیل کنترل بازی را در دست داشت، ترجیح داد به ساختار موفق تیمش دست نزند.
این پیروزی نهتنها اقتدار آنچلوتی را روی نیمکت برزیل تثبیت کرد، بلکه نشان داد سلسائوی مدرن برای موفقیت دیگر تنها متکی به نامها نیست و از تنوع تاکتیکی بالایی بهره میبرد.
محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خانه ملت گفت: «هدف بنیادین از توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، خلع سلاح حزبالله است، اما این هدف با توجه به اراده حزبالله و جمهوری اسلامی برای حمایت از محور مقاومت، هرگز تحقق نخواهد یافت.»
او افزود وجود فعلی دولت و تمامیت ارضی لبنان، مستقیما مدیون سلاح و ایستادگی مقاومت است.
محسنیثانی گفت: «بدون توان بازدارنده حزبالله، لبنان در برابر طمعهای توسعهطلبانه اسرائیل هیچ تضمینی برای بقا نخواهد داشت.»
علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، در نشست خبری ستاد تشییع، درباره سوال احتمال حضور مجتبی خامنهای در این مراسم، گفت: «این موضوع در حوزه ما قرار نمیگیرد و تصمیمگیری در خصوص این مساله، با بیت رهبری است.»
او درباره روز برگزاری مراسم افزود: «مردم اصرار نداشته باشند که خودشان را به جنازه خامنهای و اعضای خانواده او یا ماشین حمل جنازه نزدیک کنند.»
پورجمشیدیان گفت: «بیت رهبری تاکید دارد که سلامت و ایمنی مردم اصل است.»
او افزود با توجه به تجربیات قبلی که باعث «ناراحتی» شده است، درخواست ستاد برگزاری این است که گروههای شرکتکننده و مردم این موضوع را رعایت کنند.
روزنامه لبنانی «المدن» سهشنبه ۹ تیر گزارش داد عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قرار بوده به بیروت سفر کند اما بهزودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر بهعنوان حمایت از توافق امضاشده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود.
به نوشته «المدن»، سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامهریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده است این سفر در شرایط کنونی انجام نشود.
این روزنامه همچنین گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راهحلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژهای قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد.