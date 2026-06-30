بر اساس بیانیه هفته صدوبیست‌وهفتم این کارزار که ۹ تیر منتشر شد، مطالبه خانواده‌ها برای اطلاع از محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده «تنها یک خواسته شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شده‌اند».

در ادامه این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است؛ جایی که رنج نه پایان می‌یابد و نه حتی اجازه سوگواری می‌یابد.»

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین با اشاره به سخنان پدر وحید بنی‌عامریان ، زندانی سیاسی اعدام‌شده، نوشت پرسش او که «مزار پسرم کجاست؟» بازتاب‌دهنده «عمق رنج و بی‌عدالتی» است.

جمهوری اسلامی بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علی‌پور را ۱۵ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌ سنگ‌دهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.

با این حال، حکومت ایران پیکر این زندانیان سیاسی را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن احتمالی آنان نیز خودداری کرده است.

خودداری از تحویل پیکر اعدام‌شدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویه‌های جمهوری اسلامی در برخورد با خانواده‌های دادخواه است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.

اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تداوم «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد» جمهوری اسلامی نوشت روند برخورد با معترضان پس از خیزش دی‌ماه وارد مرحله تازه‌ای شده و شمار زیادی از بازداشت‌شدگان با خطر صدور حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت روبه‌رو هستند.

بر اساس این بیانیه، شمار اعدام‌ها در خرداد به حدود ۱۴۰ نفر رسید.

این کارزار همچنین اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، ۳۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. دادستان ساری نیز گفته ۷۰۰ پرونده برای معترضان دی‌ماه تشکیل شده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با انتقاد از اظهارات احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، او را «فاسد» خواند و نوشت او نیز از تشکیل هزاران پرونده برای بازداشت‌شدگان دی‌ماه خبر داده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است.»

ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.

این ائتلاف شامل سازمان‌هایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.

اعتصاب غذا در ۵۷ زندان

اعضای «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صدوبیست‌وهفتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

در ادامه بیانیه کارزار آمده است: «در مقابل این سرکوبگری‌ها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سه‌شنبه یادآوری می‌کنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد.»

زندان‌های مشارکت‌کننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:

زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بم، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان مرکزی بیرجند، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرم‌آباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دستگرد اصفهان، زندان دهدشت، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان طبس، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کرج (مرکزی)، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج، زندان یزد (بندهای زنان و مردان).